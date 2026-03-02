Владимир Путин
2 марта, 15:00

Тест: Не узнать 8 фильмов с Юрием Богатырёвым — стыд для каждого советского человека!

Сегодня, 2 марта, мы вспоминаем замечательного актёра Юрия Богатырёва, который подарил нам множество самых разных ролей! Мы собрали 8 фильмов с его участием, а ваша задача — угадать их все по одному кадру.

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Свой среди чужих, чужой среди своих», режиссёр Никита Михалков, сценаристы Никита Михалков, Эдуард Володарский, © «Дон Сезар де Базан», режиссёр Иосиф Шапиро, сценарист Владимир Честноков / Kinopoisk, © Shutterstock / FOTODOM / thenatchdl

2 марта 1947 года родился Юрий Богатырёв. Актёр, которого нельзя спутать ни с кем другим. Мощный, талантливый, невероятно обаятельный, он мог быть и героем, и простаком, и трагиком. А глаза говорили громче любых слов. Без него невозможно представить золотой фонд советского кино: Юрий украшал собой фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз. Мы уверены, что вы любите и помните эти картины. Но вот вопрос: сможете ли узнать их по одному-единственному кадру? Сегодня проверим, насколько хорошо вы знаете творчество Юрия Богатырёва!

Недавно праздновала свой день рождения замечательная актриса Ирина Купченко, давайте же угадаем фильмы с её участием по кадру! Весна наступила, а это значит, самое время узнать, как её встречают в разных странах. Вспомните свои школьные годы и ответьте на 8 вопросов на время!

