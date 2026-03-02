Тест: Не узнать 8 фильмов с Юрием Богатырёвым — стыд для каждого советского человека!

2 марта 1947 года родился Юрий Богатырёв. Актёр, которого нельзя спутать ни с кем другим. Мощный, талантливый, невероятно обаятельный, он мог быть и героем, и простаком, и трагиком. А глаза говорили громче любых слов. Без него невозможно представить золотой фонд советского кино: Юрий украшал собой фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз. Мы уверены, что вы любите и помните эти картины. Но вот вопрос: сможете ли узнать их по одному-единственному кадру? Сегодня проверим, насколько хорошо вы знаете творчество Юрия Богатырёва!