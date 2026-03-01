Тест: Лишь 10% кинознатоков смогут узнать 8 фильмов с Ириной Купченко по кадру!
В первый день весны, 1 марта, отмечает свой день рождения замечательная актриса Ирина Купченко! Её фильмография богата самыми разными работами. Давайте же попробуем угадать картины с её участием по одному лишь кадру!
Сегодня, 1 марта, отмечает день рождения Ирина Купченко — актриса, чей талант подарил нам десятки незабываемых ролей. От благородных княгинь и мудрых хранительниц домашнего очага до одиноких женщин, ищущих простого счастья. Но хорошо ли вы помните фильмы с её участием? Мы отобрали 8 культовых картин. Сможете узнать их по одному-единственному кадру? Говорят, настоящие знатоки советского кино справляются с этим тестом без единой запинки. Проверьте свою память и любовь к классике!
