28 февраля, 14:00

Тест: Лишь преданные фанаты Татьяны Васильевой узнают эти фильмы с её участием на 7/7!

Сегодня, 28 февраля, отмечает свой день рождения актриса Татьяна Васильева! Она обладает действительно богатой фильмографией, но мы собрали классические картины с её участием. А ваша задача — угадать их по кадру!

Обложка © Коллаж © Life.ru © Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», режиссёр Геральд Бежанов / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Здравствуйте, я ваша тётя!», режиссёр Виктор Титов / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Сказки старого волшебника», режиссёр Наталья Збандут / Kinopoisk

Сегодня мы поздравляем с днём рождения блистательную Татьяну Васильеву! Актрису, чьи героини давно разобраны на цитаты, а роли в любимых комедиях знает, кажется, каждый. Но так ли это на самом деле? Мы уверены: вы любите пересматривать эти комедии и драмы в праздники и просто для души. Но хорошо ли вы их помните? Мы собрали 7 знаковых картин с участием актрисы, попробуйте угадать их по одному лишь кадру. Проверьте себя и докажите, что вы настоящий фанат таланта Татьяны Васильевой!

Анна Московко
