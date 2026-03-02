Владимир Путин
Тест: 99% населения не отличат высказывания Горбачёва от цитат героев ментовских сериалов!

2 марта — день рождения последнего советского лидера Михаила Горбачёва! Он много чем запомнился, но сегодня особенно хочется выделить его искромётные высказывания. Угадайте, кому принадлежат эти цитаты: Горбачёву или герою ментовского сериала?

Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Boris Yurchenko, © «Ментовские войны 7», режиссёр Сергей Раевский, сценаристы Максим Есаулов, Андрей Романов и др. / Kinopoisk, © Freepik / rawpixel.com

«Да, я чужого не возьму, но и своего не отдам!» звучит как фраза из сериала про ментов? А вот и нет! Сегодня день рождения Михаила Горбачёва, и мы решили вспомнить его знаменитые высказывания. Проблема в том, что они слишком похожи на лозунги героев ментовских сериалов 90-х. Тест специально для самых самоуверенных: попробуйте угадать, где говорит бывший президент СССР, а где — опер с Петровки или местный авторитет. Спойлер: 99% ошибаются. Рискнёте стать исключением?

Недавно мы вспоминали чудесную актрису Марину Левтову, присоединяйтесь и угадайте фильмы с ней всего по одному кадру. А также для всех, кто вырос в 00-х, у нас есть замечательный тест: какой вы покемон!

Анна Московко
