Тест: 99% населения не отличат высказывания Горбачёва от цитат героев ментовских сериалов!

«Да, я чужого не возьму, но и своего не отдам!» — звучит как фраза из сериала про ментов? А вот и нет! Сегодня день рождения Михаила Горбачёва, и мы решили вспомнить его знаменитые высказывания. Проблема в том, что они слишком похожи на лозунги героев ментовских сериалов 90-х. Тест специально для самых самоуверенных: попробуйте угадать, где говорит бывший президент СССР, а где — опер с Петровки или местный авторитет. Спойлер: 99% ошибаются. Рискнёте стать исключением?