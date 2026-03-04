Тест: Лишь те, у кого зрение 100%, смогут распознать советский фильм по кадру с очкариком!

4 марта мы отмечаем День очкариков! Очень душевный праздник всех, кто носит очки, линзы или просто ценит интеллектуальный взгляд на мир. Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните советские фильмы, и спрятали восемь культовых картин за стёклами очков их героев. Сможете узнать легендарные картины по одному только взгляду сквозь линзы? Протирайте очки, напрягайте зрение и угадывайте, справятся только настоящие эрудиты!