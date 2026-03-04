Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 13:00

Тест: Лишь те, у кого зрение 100%, смогут распознать советский фильм по кадру с очкариком!

Сегодня, 4 марта, отмечается День очкариков! В честь этого забавного праздника мы собрали 8 советских фильмов, а вы должны угадать их по кадру со счастливым обладателем очков!

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Старики-разбойники», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский, © «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Михаил Зорин, «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Freepik

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Старики-разбойники», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский, © «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Михаил Зорин, «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Freepik

4 марта мы отмечаем День очкариков! Очень душевный праздник всех, кто носит очки, линзы или просто ценит интеллектуальный взгляд на мир. Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните советские фильмы, и спрятали восемь культовых картин за стёклами очков их героев. Сможете узнать легендарные картины по одному только взгляду сквозь линзы? Протирайте очки, напрягайте зрение и угадывайте, справятся только настоящие эрудиты!

Вспомните школьные годы и докажите, что ваш аттестат не просто так выдан: ответьте на 8 вопросов из школьной программы на время! Весна наступила, а это значит, самое время узнать, как её встречают в разных странах. А также недавно вышел уже сильно нашумевший фильм «Грозовой перевал», пройдите тест и узнайте, кем бы вы были в этой скандальной истории!

Тест: Лишь 10% кинознатоков смогут узнать 8 фильмов с Ириной Купченко по кадру!
Тест: Лишь 10% кинознатоков смогут узнать 8 фильмов с Ириной Купченко по кадру!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • ностальгия
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar