Тест: Лишь те, у кого зрение 100%, смогут распознать советский фильм по кадру с очкариком!
Сегодня, 4 марта, отмечается День очкариков! В честь этого забавного праздника мы собрали 8 советских фильмов, а вы должны угадать их по кадру со счастливым обладателем очков!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Старики-разбойники», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский, © «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Михаил Зорин, «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Freepik
4 марта мы отмечаем День очкариков! Очень душевный праздник всех, кто носит очки, линзы или просто ценит интеллектуальный взгляд на мир. Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните советские фильмы, и спрятали восемь культовых картин за стёклами очков их героев. Сможете узнать легендарные картины по одному только взгляду сквозь линзы? Протирайте очки, напрягайте зрение и угадывайте, справятся только настоящие эрудиты!
Вспомните школьные годы и докажите, что ваш аттестат не просто так выдан: ответьте на 8 вопросов из школьной программы на время! Весна наступила, а это значит, самое время узнать, как её встречают в разных странах. А также недавно вышел уже сильно нашумевший фильм «Грозовой перевал», пройдите тест и узнайте, кем бы вы были в этой скандальной истории!