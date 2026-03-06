Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 13:00

Тест: Преданный зритель угадает 7 фильмов с Андреем Паниным, профан поплывёт уже на первом!

6 марта 2013 года не стало актёра Андрея Панина. Давайте вспомним его творчество вместе и попробуем угадать фильмы и сериалы с его участием всего по одному кадру!

Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Shutterstock / FOTODOM /ghenadie, © РИА «Новости», © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров / Kino-teatr

Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Shutterstock / FOTODOM /ghenadie, © РИА «Новости», © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров / Kino-teatr

6 марта — день памяти Андрея Панина. Актёра, которого невозможно перепутать с кем-то другим: его хриплый голос, пластика и безумный блеск в глазах навсегда врезались в память отечественного зрителя. За свою карьеру он сыграл десятки ролей — от острохарактерных бандитов до проницательных следователей и трогательных чудаков. Каждое появление на экране становилось событием. Но сможете ли вы узнать эти фильмы всего по одному кадру? Мы уверены: настоящий фанат узнает их с полувзгляда. А вы?

Недавно мы праздновали день рождения замечательного актёра Юрия Богатырёва, угадайте же 8 фильмов с его участием по кадру! А также протрите глаза и попробуйте узнать советские кинокартины по очкарику. Весна наступила, а это значит, самое время узнать, как её встречают в разных странах!

Тест: Устали? Ответьте на 7 вопросов и узнайте, куда вам срочно стоит поехать отдыхать!
Тест: Устали? Ответьте на 7 вопросов и узнайте, куда вам срочно стоит поехать отдыхать!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Андрей Панин
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar