Тест: Преданный зритель угадает 7 фильмов с Андреем Паниным, профан поплывёт уже на первом!
6 марта 2013 года не стало актёра Андрея Панина. Давайте вспомним его творчество вместе и попробуем угадать фильмы и сериалы с его участием всего по одному кадру!
Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Shutterstock / FOTODOM /ghenadie, © РИА «Новости», © Кадр из фильма «Бригада», режиссёр Алексей Сидоров / Kino-teatr
6 марта — день памяти Андрея Панина. Актёра, которого невозможно перепутать с кем-то другим: его хриплый голос, пластика и безумный блеск в глазах навсегда врезались в память отечественного зрителя. За свою карьеру он сыграл десятки ролей — от острохарактерных бандитов до проницательных следователей и трогательных чудаков. Каждое появление на экране становилось событием. Но сможете ли вы узнать эти фильмы всего по одному кадру? Мы уверены: настоящий фанат узнает их с полувзгляда. А вы?
Недавно мы праздновали день рождения замечательного актёра Юрия Богатырёва, угадайте же 8 фильмов с его участием по кадру! А также протрите глаза и попробуйте узнать советские кинокартины по очкарику. Весна наступила, а это значит, самое время узнать, как её встречают в разных странах!
- Тест: Если не узнаете 8 стихотворений Анны Ахматовой по строчке, то на вас клеймо позора!
вчера в 14:00
- Тест: Сможете вспомнить фильмы и сериалы с Еленой Яковлевой на 7/7? Пройдут только киноэксперты!
вчера в 11:23
- Тест: 80% людей не знают, что у этих 6 пословиц есть продолжение. А вы входите в круг избранных?
4 марта, 14:30