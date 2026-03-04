Тест: 80% людей не знают, что у этих 6 пословиц есть продолжение. А вы входите в круг избранных?
Пословицы и поговорки, которые мы слышим с детства, на деле часто оказываются лишь «половинками» целых крылатых фраз. Сможете ли вы закончить их правильно так, как задумали предки, или запутаетесь в догадках? Проверьте свою эрудицию!
Обложка © Chat GPT
Казалось бы, что может быть проще? Русский язык — наш родной, а пословицы впитываем с молоком матери. Мы используем их каждый день, чтобы точнее выразить мысль или подчеркнуть житейскую мудрость. Но есть один секрет: многие популярные поговорки со временем «потеряли» своё окончание, и сейчас мы произносим лишь укороченную версию. Оригинальные же варианты звучат куда более хлёстко, а иногда и вовсе меняют смысл сказанного. Например, известное всем выражение «Голод не тётка» имеет продолжение, которое превращает фразу из констатации факта в суровый приговор. Только истинные знатоки народного творчества смогут вспомнить точные формулировки и не попасть впросак. Готовы проверить, насколько хорошо вы помните заветы предков и понимаете их образное мышление?
Недавно мы праздновали день рождения замечательного актёра Юрия Богатырёва, угадайте же 8 фильмов с его участием по кадру! А также вспомните классическую русскую литературу и узнайте, каким персонажем вы бы были: Печориным, Чичиковым, Ленским или Обломовым. В честь прошедшего дня рождения Михаила Горбачёва попробуйте отличить его высказывания от цитат из ментовских сериалов!
