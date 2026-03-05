Тест: Если не узнаете 8 стихотворений Анны Ахматовой по строчке, то на вас клеймо позора!

Ровно 60 лет назад остановилось сердце поэтессы, умевшей говорить так, что замирали залы, а строки становились молитвами для миллионов. Анна Ахматова — голос эпохи, она пережила две мировые войны, революцию и годы террора, но сумела сохранить удивительную нежность и честность в каждой строфе. Её поэзию нельзя спутать с другой: здесь каждая деталь дышит страстью, каждая пауза полна смысла. Но действительно ли вы так хорошо знаете её творчество, как кажется? Перед вами 8 отрывков из самых пронзительных стихотворений Ахматовой. Сможете узнать их по паре строк или запутаетесь в знакомых рифмах?