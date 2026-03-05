Тест: Сможете вспомнить фильмы и сериалы с Еленой Яковлевой на 7/7? Пройдут только киноэксперты!
Сегодня, 5 марта, отмечает свой день рождения замечательная актриса Елена Яковлева! Давайте же вспомним её киноработы и угадаем 7 фильмов и сериалов всего лишь по одному кадру. Думаете, справитесь или звание киноэксперта ещё не заслужили?
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © GPTChat, © Кадр из фильма «Воспитание жестокости у женщин и собак», режиссёр Инесса Селезнёва, сценарист Валентин Черных / Kino-teatr, © ТАСС / Елена Никитченко, © Кадр из сериала «Склифосовский», режиссёры Андрей Селиванов, Юлия Краснова, сценаристы Анна Графкова, Юсуп Разыков, Екатерина Тирдатова / Kino-teatr
Сегодня мы отмечаем день рождения одной из самых ярких и любимых актрис нашего кино — Елены Яковлевой! Она одинаково убедительна и в роли сыщика, и в образе хрупкой женщины с железным характером. За плечами актрисы десятки работ, которые мы пересматриваем снова и снова. А насколько хорошо помните их вы? Мы подготовили для вас непростой тест: 7 кадров из фильмов и сериалов с участием Елены Яковлевой, а вам предстоит угадать названия этих картин. Это задание осилят только настоящие киноманы!
