5 советских десертов, которые готовили из простых ингредиентов, а получалось вкуснее магазинных
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А не пора ли почаёвничать? Life.ru собрал советские рецепты десертов из простых ингредиентов, которые есть в каждом доме. Кстати, сами рецепты тоже совсем несложные.
Советские рецепты сладостей к чаю: 5 простых десертов из доступных продуктов. Обложка © Nano Banana AI
Помните этот запах топлёного молока и ванили, который наполнял квартиру, когда бабушка готовила что-то к приходу гостей? Эти простые угощения не требовали экзотических ингредиентов из модных супермаркетов — только мука, яйца, сахар и немного волшебства. Мы собрали пять культовых советских рецептов, которые до сих пор вызывают ностальгию у тех, кто застал ту эпоху, и удивляют простотой приготовления тех, кто родился позже. В СССР не было миндальной муки и маскарпоне, зато умели творить чудеса из самых обычных продуктов.
Хворост — хрустящий символ домашнего уюта
Как приготовить советские сладости дома: от хвороста до шоколадной колбасы. Фото © Nano Banana AI
Это лакомство готовили практически в каждой семье, потому что проще рецепта придумать сложно. Тонкие, хрустящие полоски теста, обжаренные в масле и присыпанные сахарной пудрой, были обязательным атрибутом любого чаепития. Главный секрет — тесто должно быть раскатано почти прозрачно, тогда хворост получится по-настоящему воздушным.
Ингредиенты:
- Яйца — 3 штуки
- Сахар — 3 столовые ложки
- Соль — щепотка
- Мука — 2–2,5 стакана (сколько возьмёт тесто)
- Растительное масло для жарки — 500 мл
- Сахарная пудра для украшения
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром и солью до полного растворения кристаллов.
- Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто.
- Накройте тесто полотенцем и дайте ему отдохнуть 20–30 минут.
- Раскатайте тесто очень тонко (толщиной не больше 2 мм) на присыпанной мукой поверхности.
- Нарежьте тесто на полоски шириной 3–4 см и длиной 10–12 см.
- Сделайте продольный надрез посередине каждой полоски и выверните один конец через разрез.
- Разогрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле до 180 градусов.
- Обжаривайте хворост небольшими порциями до золотистого цвета (буквально по 30–40 секунд с каждой стороны).
- Выкладывайте готовый хворост на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Щедро посыпьте остывший хворост сахарной пудрой через сито.
Пирог «Зебра» — полосатое чудо без особых усилий
Рецепты сладостей без сложных ингредиентов: что готовили к чаю в СССР. Фото © Nano Banana AI
Этот пирог любили за эффектный вид при минимуме телодвижений. Когда разрезаешь готовую выпечку, внутри открывается красивый полосатый узор, похожий на окрас зебры. Секрет — в правильной технике выкладывания двух видов теста, светлого и тёмного.
Ингредиенты:
- Яйца — 4 штуки
- Сахар — 1,5 стакана
- Кефир или простокваша — 1 стакан
- Растительное масло — 0,5 стакана
- Мука — 2 стакана
- Разрыхлитель — 2 чайные ложки
- Какао-порошок — 3 столовые ложки
- Ванилин — щепотка
Приготовление:
- Взбейте яйца с сахаром миксером до пышной светлой массы (примерно 5–7 минут).
- Влейте кефир комнатной температуры и растительное масло, перемешайте.
- Просейте муку с разрыхлителем и добавьте в жидкую массу, аккуратно вмешивая лопаткой.
- Добавьте ванилин и хорошо перемешайте до однородности.
- Разделите тесто на две равные части в разные миски.
- В одну часть добавьте какао-порошок и тщательно размешайте до равномерного шоколадного цвета.
- Смажьте форму диаметром 24–26 см маслом и присыпьте мукой.
- Выкладывайте тесто по очереди в центр формы: сначала 2 столовые ложки светлого, затем 2 ложки тёмного прямо в центр светлого.
- Продолжайте чередовать, пока не закончится всё тесто — оно будет расходиться концентрическими кругами.
- Выпекайте при 180 градусах 40–45 минут до сухой зубочистки.
- Остудите пирог в форме 10 минут, затем переверните на решётку.
Торт «Муравейник» без выпечки — сладкое безумие за 30 минут.
Бабушкины рецепты десертов: простые советские сладости к чаю. Фото © Nano Banana AI
Этот торт называли палочкой-выручалочкой, когда гости уже на пороге, а угощения нет. Готовое печенье, сгущёнка и масло превращаются в роскошный десерт без духовки. Горка из печенья действительно напоминает муравейник, особенно если украсить крошками.
Ингредиенты:
- Печенье песочное (типа «Юбилейного») — 500 г
- Сливочное масло — 200 г
- Сгущённое молоко — 1 банка (380 г)
- Какао-порошок — 2 столовые ложки (по желанию)
- Орехи для украшения — горсть
Приготовление:
- Размягчите сливочное масло при комнатной температуре (но не топите).
- Взбейте масло миксером до пышности.
- Добавьте сгущённое молоко и взбивайте ещё 2–3 минуты до однородного крема.
- Если хотите шоколадный вариант, добавьте какао и перемешайте.
- Поломайте печенье руками на неровные кусочки размером с грецкий орех.
- Сложите все кусочки печенья в большую миску.
- Добавьте крем к печенью и тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек был покрыт кремом.
- На плоское блюдо выложите массу в форме горки-конуса.
- Разровняйте поверхность и уберите торт в холодильник минимум на 3 часа (лучше на ночь).
- Перед подачей посыпьте измельчёнными орехами или оставшимися крошками печенья.
«Шоколадная колбаса» — ностальгия из крошек
Как приготовить шоколадную колбасу: классические советские рецепты. Фото © Nano Banana AI
Легендарное пирожное, которое в СССР делали буквально из отходов производства — остатков бисквита и обрезков коржей. Дома его готовили из печенья, и получалось ничуть не хуже магазинного. Главное — дать «колбаске» хорошенько пропитаться и застыть.
Ингредиенты:
- Печенье (любое, можно чёрствое) — 400 г
- Сливочное масло — 150 г
- Сахар — 150 г
- Молоко — 3 столовые ложки
- Какао-порошок — 3 столовые ложки
- Орехи грецкие — 100 г (по желанию)
- Какао или кокосовая стружка для обсыпки
Приготовление:
- Раскрошите печенье в крошку (можно блендером, но не в пыль, оставьте небольшие кусочки).
- Если используете орехи, порубите их ножом на средние кусочки и добавьте к крошке.
- В кастрюле смешайте молоко, сахар и какао, поставьте на слабый огонь.
- Добавьте нарезанное кусочками масло и помешивайте, пока всё не растопится и не закипит.
- Снимите с огня и немного остудите (примерно 5 минут).
- Вылейте горячую шоколадную массу к печенью и быстро перемешайте.
- Выложите массу на пищевую плёнку или пергамент.
- Сформируйте руками колбаску диаметром 5–6 см, плотно заверните в плёнку.
- Уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
- Перед подачей обваляйте колбаску в какао-порошке или кокосовой стружке, нарежьте кружочками толщиной 1–1,5 см.
Вафельные трубочки с варёной сгущёнкой — хрустящая классика
Ностальгия по вкусу: 5 культовых советских десертов с пошаговыми инструкциями. Фото © Nano Banana AI
Домашние вафли — это отдельная история. Да, нужна специальная вафельница, но если она у вас есть, считайте, что вы обладатель машины времени в СССР. Хрустящие трубочки с нежным кремом внутри съедались мгновенно. Главное — успеть свернуть вафлю, пока она горячая.
Ингредиенты:
Для вафель:
- Яйца — 3 штуки
- Сахар — 1 стакан
- Сливочное масло — 200 г
- Мука — 1,5 стакана
- Ванилин — щепотка
Для начинки:
- Варёная сгущёнка — 1 банка (380 г)
- Сливочное масло — 100 г
Приготовление:
- Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть.
- Взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены.
- Влейте растопленное масло в яичную смесь, добавьте ванилин.
- Постепенно всыпьте просеянную муку, замешивая жидкое тесто консистенции сметаны.
- Разогрейте вафельницу и смажьте её растительным маслом.
- Выкладывайте по 1–1,5 столовой ложки теста в центр вафельницы.
- Выпекайте до золотистого цвета (примерно 1–2 минуты, в зависимости от вафельницы).
- Горячую вафлю сразу снимите лопаткой и быстро сверните в трубочку (можно на ручку деревянной ложки).
- Дайте трубочкам полностью остыть.
- Для крема взбейте размягчённое масло с варёной сгущёнкой до однородности.
- Наполните кондитерский мешок (или плотный пакет с отрезанным уголком) кремом.
- Аккуратно наполните каждую трубочку кремом с обеих сторон.
- Уберите готовые трубочки в холодильник на 1–2 часа для пропитки.
Вот они — пять рецептов, которые не требуют ни дорогих ингредиентов, ни кулинарного диплома. Наши бабушки готовили эти сладости на крошечных кухнях в коммуналках, и получалось волшебно. Может, дело было не в продуктах, а в любви, с которой всё это делалось? Попробуйте повторить хотя бы один рецепт — и вы почувствуете вкус того времени, когда счастье пахло домашней выпечкой и звучало как смех за семейным столом. А ранее Life.ru рассказывал секрет приготовления советского торта «Трухлявый пень».
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