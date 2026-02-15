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Опубликовано 15 февраля, 10:00
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5 советских десертов, которые готовили из простых ингредиентов, а получалось вкуснее магазинных

Оглавление
Хворост — хрустящий символ домашнего уюта
Пирог «Зебра» — полосатое чудо без особых усилий
Торт «Муравейник» без выпечки — сладкое безумие за 30 минут.
«Шоколадная колбаса» — ностальгия из крошек
Вафельные трубочки с варёной сгущёнкой — хрустящая классика
Ингредиенты:
Приготовление:

А не пора ли почаёвничать? Life.ru собрал советские рецепты десертов из простых ингредиентов, которые есть в каждом доме. Кстати, сами рецепты тоже совсем несложные.

Советские рецепты сладостей к чаю: 5 простых десертов из доступных продуктов. Обложка © Nano Banana AI

Советские рецепты сладостей к чаю: 5 простых десертов из доступных продуктов. Обложка © Nano Banana AI

Помните этот запах топлёного молока и ванили, который наполнял квартиру, когда бабушка готовила что-то к приходу гостей? Эти простые угощения не требовали экзотических ингредиентов из модных супермаркетов — только мука, яйца, сахар и немного волшебства. Мы собрали пять культовых советских рецептов, которые до сих пор вызывают ностальгию у тех, кто застал ту эпоху, и удивляют простотой приготовления тех, кто родился позже. В СССР не было миндальной муки и маскарпоне, зато умели творить чудеса из самых обычных продуктов.

Хворост — хрустящий символ домашнего уюта

Как приготовить советские сладости дома: от хвороста до шоколадной колбасы. Фото © Nano Banana AI

Как приготовить советские сладости дома: от хвороста до шоколадной колбасы. Фото © Nano Banana AI

Это лакомство готовили практически в каждой семье, потому что проще рецепта придумать сложно. Тонкие, хрустящие полоски теста, обжаренные в масле и присыпанные сахарной пудрой, были обязательным атрибутом любого чаепития. Главный секрет — тесто должно быть раскатано почти прозрачно, тогда хворост получится по-настоящему воздушным.

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 штуки
  • Сахар — 3 столовые ложки
  • Соль — щепотка
  • Мука — 2–2,5 стакана (сколько возьмёт тесто)
  • Растительное масло для жарки — 500 мл
  • Сахарная пудра для украшения

Приготовление:

  • Взбейте яйца с сахаром и солью до полного растворения кристаллов.
  • Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто.
  • Накройте тесто полотенцем и дайте ему отдохнуть 20–30 минут.
  • Раскатайте тесто очень тонко (толщиной не больше 2 мм) на присыпанной мукой поверхности.
  • Нарежьте тесто на полоски шириной 3–4 см и длиной 10–12 см.
  • Сделайте продольный надрез посередине каждой полоски и выверните один конец через разрез.
  • Разогрейте масло в глубокой сковороде или кастрюле до 180 градусов.
  • Обжаривайте хворост небольшими порциями до золотистого цвета (буквально по 30–40 секунд с каждой стороны).
  • Выкладывайте готовый хворост на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
  • Щедро посыпьте остывший хворост сахарной пудрой через сито.

Пирог «Зебра» — полосатое чудо без особых усилий

Рецепты сладостей без сложных ингредиентов: что готовили к чаю в СССР. Фото © Nano Banana AI

Рецепты сладостей без сложных ингредиентов: что готовили к чаю в СССР. Фото © Nano Banana AI

Этот пирог любили за эффектный вид при минимуме телодвижений. Когда разрезаешь готовую выпечку, внутри открывается красивый полосатый узор, похожий на окрас зебры. Секрет — в правильной технике выкладывания двух видов теста, светлого и тёмного.

Ингредиенты:

  • Яйца — 4 штуки
  • Сахар — 1,5 стакана
  • Кефир или простокваша — 1 стакан
  • Растительное масло — 0,5 стакана
  • Мука — 2 стакана
  • Разрыхлитель — 2 чайные ложки
  • Какао-порошок — 3 столовые ложки
  • Ванилин — щепотка

Приготовление:

  • Взбейте яйца с сахаром миксером до пышной светлой массы (примерно 5–7 минут).
  • Влейте кефир комнатной температуры и растительное масло, перемешайте.
  • Просейте муку с разрыхлителем и добавьте в жидкую массу, аккуратно вмешивая лопаткой.
  • Добавьте ванилин и хорошо перемешайте до однородности.
  • Разделите тесто на две равные части в разные миски.
  • В одну часть добавьте какао-порошок и тщательно размешайте до равномерного шоколадного цвета.
  • Смажьте форму диаметром 24–26 см маслом и присыпьте мукой.
  • Выкладывайте тесто по очереди в центр формы: сначала 2 столовые ложки светлого, затем 2 ложки тёмного прямо в центр светлого.
  • Продолжайте чередовать, пока не закончится всё тесто — оно будет расходиться концентрическими кругами.
  • Выпекайте при 180 градусах 40–45 минут до сухой зубочистки.
  • Остудите пирог в форме 10 минут, затем переверните на решётку.

Торт «Муравейник» без выпечки — сладкое безумие за 30 минут.

Бабушкины рецепты десертов: простые советские сладости к чаю. Фото © Nano Banana AI

Бабушкины рецепты десертов: простые советские сладости к чаю. Фото © Nano Banana AI

Этот торт называли палочкой-выручалочкой, когда гости уже на пороге, а угощения нет. Готовое печенье, сгущёнка и масло превращаются в роскошный десерт без духовки. Горка из печенья действительно напоминает муравейник, особенно если украсить крошками.

Ингредиенты:

  • Печенье песочное (типа «Юбилейного») — 500 г
  • Сливочное масло — 200 г
  • Сгущённое молоко — 1 банка (380 г)
  • Какао-порошок — 2 столовые ложки (по желанию)
  • Орехи для украшения — горсть

Приготовление:

  • Размягчите сливочное масло при комнатной температуре (но не топите).
  • Взбейте масло миксером до пышности.
  • Добавьте сгущённое молоко и взбивайте ещё 2–3 минуты до однородного крема.
  • Если хотите шоколадный вариант, добавьте какао и перемешайте.
  • Поломайте печенье руками на неровные кусочки размером с грецкий орех.
  • Сложите все кусочки печенья в большую миску.
  • Добавьте крем к печенью и тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек был покрыт кремом.
  • На плоское блюдо выложите массу в форме горки-конуса.
  • Разровняйте поверхность и уберите торт в холодильник минимум на 3 часа (лучше на ночь).
  • Перед подачей посыпьте измельчёнными орехами или оставшимися крошками печенья.

«Шоколадная колбаса» — ностальгия из крошек

Как приготовить шоколадную колбасу: классические советские рецепты. Фото © Nano Banana AI

Как приготовить шоколадную колбасу: классические советские рецепты. Фото © Nano Banana AI

Легендарное пирожное, которое в СССР делали буквально из отходов производства — остатков бисквита и обрезков коржей. Дома его готовили из печенья, и получалось ничуть не хуже магазинного. Главное — дать «колбаске» хорошенько пропитаться и застыть.

Ингредиенты:

  • Печенье (любое, можно чёрствое) — 400 г
  • Сливочное масло — 150 г
  • Сахар — 150 г
  • Молоко — 3 столовые ложки
  • Какао-порошок — 3 столовые ложки
  • Орехи грецкие — 100 г (по желанию)
  • Какао или кокосовая стружка для обсыпки

Приготовление:

  • Раскрошите печенье в крошку (можно блендером, но не в пыль, оставьте небольшие кусочки).
  • Если используете орехи, порубите их ножом на средние кусочки и добавьте к крошке.
  • В кастрюле смешайте молоко, сахар и какао, поставьте на слабый огонь.
  • Добавьте нарезанное кусочками масло и помешивайте, пока всё не растопится и не закипит.
  • Снимите с огня и немного остудите (примерно 5 минут).
  • Вылейте горячую шоколадную массу к печенью и быстро перемешайте.
  • Выложите массу на пищевую плёнку или пергамент.
  • Сформируйте руками колбаску диаметром 5–6 см, плотно заверните в плёнку.
  • Уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
  • Перед подачей обваляйте колбаску в какао-порошке или кокосовой стружке, нарежьте кружочками толщиной 1–1,5 см.

Вафельные трубочки с варёной сгущёнкой — хрустящая классика

Ностальгия по вкусу: 5 культовых советских десертов с пошаговыми инструкциями. Фото © Nano Banana AI

Ностальгия по вкусу: 5 культовых советских десертов с пошаговыми инструкциями. Фото © Nano Banana AI

Домашние вафли — это отдельная история. Да, нужна специальная вафельница, но если она у вас есть, считайте, что вы обладатель машины времени в СССР. Хрустящие трубочки с нежным кремом внутри съедались мгновенно. Главное — успеть свернуть вафлю, пока она горячая.

Ингредиенты:

Для вафель:

  • Яйца — 3 штуки
  • Сахар — 1 стакан
  • Сливочное масло — 200 г
  • Мука — 1,5 стакана
  • Ванилин — щепотка

Для начинки:

  • Варёная сгущёнка — 1 банка (380 г)
  • Сливочное масло — 100 г

Приготовление:

  • Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть.
  • Взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены.
  • Влейте растопленное масло в яичную смесь, добавьте ванилин.
  • Постепенно всыпьте просеянную муку, замешивая жидкое тесто консистенции сметаны.
  • Разогрейте вафельницу и смажьте её растительным маслом.
  • Выкладывайте по 1–1,5 столовой ложки теста в центр вафельницы.
  • Выпекайте до золотистого цвета (примерно 1–2 минуты, в зависимости от вафельницы).
  • Горячую вафлю сразу снимите лопаткой и быстро сверните в трубочку (можно на ручку деревянной ложки).
  • Дайте трубочкам полностью остыть.
  • Для крема взбейте размягчённое масло с варёной сгущёнкой до однородности.
  • Наполните кондитерский мешок (или плотный пакет с отрезанным уголком) кремом.
  • Аккуратно наполните каждую трубочку кремом с обеих сторон.
  • Уберите готовые трубочки в холодильник на 1–2 часа для пропитки.

Вот они — пять рецептов, которые не требуют ни дорогих ингредиентов, ни кулинарного диплома. Наши бабушки готовили эти сладости на крошечных кухнях в коммуналках, и получалось волшебно. Может, дело было не в продуктах, а в любви, с которой всё это делалось? Попробуйте повторить хотя бы один рецепт — и вы почувствуете вкус того времени, когда счастье пахло домашней выпечкой и звучало как смех за семейным столом. А ранее Life.ru рассказывал секрет приготовления советского торта «Трухлявый пень».

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Сергей Трофимов
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