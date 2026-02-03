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Опубликовано 3 февраля, 14:00
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Это блюдо давали в элитных санаториях СССР, а сейчас оно незаменимо при ОРВИ. Готовим бульон Бехтерева

Оглавление
Список ингредиентов
Как готовить бульон Бехтерева времён СССР по шагам

Легендарный бульон из советских санаториев готовится почти сутки, но результат того стоит. Life.ru делится рецептом, который лечил всё подряд.

Бехтеревский бульон: рецепт легендарного блюда из советских санаториев. Обложка © GPTChat

Бехтеревский бульон: рецепт легендарного блюда из советских санаториев. Обложка © GPTChat

Представьте: вы в советском санатории, за окном шумят сосны, а в столовой подают прозрачный золотистый бульон с невероятным ароматом. Называли его по-разному: бехтеревским, академическим, лечебным. Говорили, что после него встают на ноги даже самые тяжёлые больные. Этот наваристый костный отвар был легендой ведомственных больниц и профилакториев, его готовили почти сутки в печах, а результат получался настолько насыщенным, что после охлаждения превращался в желе.

Как приготовить лечебный бульон по рецепту академика Бехтерева. Владимир Бехтерев. Фото © Wikipedia / Карл Карлович Булла.

Как приготовить лечебный бульон по рецепту академика Бехтерева. Владимир Бехтерев. Фото © Wikipedia / Карл Карлович Булла.

Рецепт приписывали академику Владимиру Бехтереву, великому русскому психиатру и неврологу. Считалось, что именно он разработал формулу бульона, который восстанавливает нервную систему, возвращает силы после болезней и даже спасает от похмелья. Научного подтверждения этому нет, но целые поколения пациентов запомнили этот вкус на всю жизнь. Секрет был прост: длительное томление костей в слабокислой среде вытягивало максимум минералов и питательных веществ. Получался концентрированный отвар, который действительно работал как лекарство.

Сегодня такой бульон почти забыт. В современных больницах его не готовят, да и дома мало кто решится потратить целый день на варку костей. Но если вы готовы к кулинарному эксперименту, попробуйте воссоздать этот легендарный рецепт. Результат вас удивит.

Список ингредиентов

Костный бульон из СССР: забытый рецепт для здоровья и восстановления. Фото © Freepik

Костный бульон из СССР: забытый рецепт для здоровья и восстановления. Фото © Freepik

  • мозговые кости (говяжьи или телячьи) — 1,5 кг;
  • вода — 6–7 литров;
  • яблочный уксус — 2 столовые ложки;
  • куркума — четверть чайной ложки;
  • соль — 4 чайные ложки;
  • лавровый лист — 8–10 штук;
  • чёрный перец горошком — 20–25 штук;
  • стебли сельдерея — 2 штуки;
  • стебли укропа — 8–10 веточек;
  • стебли петрушки — 8–10 веточек;
  • репчатый лук — 6–7 средних луковиц;

Как готовить бульон Бехтерева времён СССР по шагам

Начинаем с подготовки костей. Попросите в мясном отделе нарезать мозговые косточки на небольшие кусочки. Если нарезать не могут, придётся дома разделить их молотком. Промойте кости холодной водой, выложите в большую кастрюлю и залейте водой так, чтобы она покрывала их полностью. Добавьте яблочный уксус и куркуму. Соль и специи пока не нужны. Доведите до кипения и варите на среднем огне 4–6 часов. Слейте получившийся бульон через дуршлаг в отдельную ёмкость. Кости не выбрасывайте.

Академический бульон Бехтерева: пошаговая инструкция приготовления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Esin Deniz

Академический бульон Бехтерева: пошаговая инструкция приготовления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Esin Deniz

Те же самые кости снова залейте водой, теперь чуть больше, чем в первый раз. Посолите из расчёта чайная ложка с горкой на полтора литра жидкости. Варите ещё 4–6 часов на медленном огне. За час до готовности добавьте лавровый лист и перец горошком. Готовую вторую вытяжку процедите и соедините с первой. Теперь кости можно выбросить, они отдали всё полезное.

Лечебный костный бульон из СССР: что готовили в советских больницах, а сегодня можно дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Madeleine Steinbach

Лечебный костный бульон из СССР: что готовили в советских больницах, а сегодня можно дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Madeleine Steinbach

Перелейте объединённый бульон в чистую кастрюлю, поставьте на средний огонь. Попробуйте и досолите, если нужно. Добавьте целиком стебли сельдерея, укропа, петрушки и очищенные луковицы. Варите 30–40 минут после закипания. Выловите шумовкой все овощи и выбросите. Готово! Бульон можно пить горячим, использовать как основу для супа или хранить в холодильнике до четырёх дней.

Этот бульон требует времени и терпения, зато результат получается действительно мощный. Насыщенный, густой, с невероятным ароматом. После охлаждения он застынет в плотное желе. Да, это не быстрый ужин на скорую руку, но если хотите попробовать настоящий вкус советской медицины, то стоит один раз потратить день. Кто знает — может, академик Бехтерев действительно что-то знал о силе правильно сваренных костей. Если вы любите советские рецепты, будет нелишним оценить рецепт того самого пирожного «Картошка» как из детства. Готовим по-советски — не из печенья, а из бисквита.

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Сергей Трофимов
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