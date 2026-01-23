«Трухлявый пень» по рецепту СССР: Когда бабка его готовила, дед забывал про болячки и просил третий кусок

Сегодня, 23 января, отмечается День пирога — праздник, который объединяет всех любителей домашней выпечки. В этот день принято печь что-то особенное, вспоминать семейные рецепты и делиться ими с близкими. Мы решили вернуть из забвения легендарный советский десерт, который когда-то был в каждом доме, а сегодня почти исчез. Этот пирог спасал репутацию наших бабушек, когда гости появлялись внезапно, а на столе не было ничего к чаю.

«Трухлявый пень» — палочка-выручалочка советских хозяек

Как приготовить «Трухлявый пень»: простой советский рецепт к Дню пирога. Фото © Youtube / Вкусно, как у мамы

Представьте: звонок в дверь, на пороге родственники или соседи, которые заглянули «на минутку попить чаю». Паника? Ни в коем случае! Советская хозяйка спокойно приглашала гостей, усаживала их за стол и исчезала на кухне ровно на полчаса. За это время она успевала сотворить настоящее чудо — пирог с забавным названием «Трухлявый пень». Название вызывало смех и недоумение, но стоило попробовать первый кусок, как все вопросы исчезали.

Влажный, нежный, ароматный десерт получался из трёх яиц и банки варенья, которое простояло на полке всю зиму. Яблочное, вишнёвое, смородиновое — любое шло в дело. Пока гости рассказывали новости, квартира наполнялась невероятным запахом свежей выпечки. К моменту, когда разливали чай, на столе уже красовался румяный пирог, от которого шёл пар. Никто не верил, что это приготовлено за полчаса из подручных продуктов. Секрет был в простоте: никаких сложных техник, дорогих ингредиентов или многочасовой возни. Просто честный домашний вкус, который невозможно было купить ни в одном магазине.

Что понадобится для легендарного пирога

Советский пирог из варенья: рецепт «Трухлявого пня» на 23 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker

Ингредиенты настолько простые, что наверняка найдутся на любой кухне. Никаких экзотических компонентов, дорогих орехов или импортного шоколада — именно эта доступность делала «Трухлявый пень» любимцем каждой советской семьи. Яйца — 3 штуки;

Сахар — 100 граммов;

Варенье — 1 стакан (250 граммов, подойдёт любое);

Мука — 150 граммов;

Разрыхлитель — 11 граммов (1 пакетик);

Ванильный сахар — 1 пакетик;

Соль — треть чайной ложки;

Растительное масло для смазывания формы.

Готовим пирог по легендарному рецепту СССР

День пирога 2025: готовим забытый десерт из СССР за 30 минут. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Процесс приготовления настолько прост, что справится даже начинающий кулинар. Главное — соблюдать последовательность действий и не торопиться. Шаг 1. Разделяем яйца и взбиваем белки. Разделите три яйца на белки и желтки. Белки отправьте в чистую сухую миску, добавьте щепотку соли и взбейте миксером до крепких белых пиков.

Разделите три яйца на белки и желтки. Белки отправьте в чистую сухую миску, добавьте щепотку соли и взбейте миксером до крепких белых пиков. Шаг 2. Работаем с желтками. В отдельной миске соедините желтки со ста граммами обычного сахара и ванильным сахаром. Взбивайте три-четыре минуты, пока масса не посветлеет и не увеличится в объёме.

В отдельной миске соедините желтки со ста граммами обычного сахара и ванильным сахаром. Взбивайте три-четыре минуты, пока масса не посветлеет и не увеличится в объёме. Шаг 3. Соединяем белки и желтки. Аккуратно столовой ложкой начинайте вводить взбитые белки в желтковую массу. Движения должны быть плавными, снизу вверх, чтобы не разрушить воздушную структуру.

Аккуратно столовой ложкой начинайте вводить взбитые белки в желтковую массу. Движения должны быть плавными, снизу вверх, чтобы не разрушить воздушную структуру. Шаг 4. Добавляем варенье. Влейте в тесто стакан варенья и перемешайте до однородности. Если в варенье попадаются крупные кусочки фруктов или ягод, это только добавит пирогу шарма.

Шаг 5. Вводим муку с разрыхлителем. В отдельной ёмкости смешайте сто пятьдесят граммов муки с разрыхлителем. Постепенно, порциями, всыпайте эту смесь в тесто, продолжая аккуратно перемешивать.

В отдельной ёмкости смешайте сто пятьдесят граммов муки с разрыхлителем. Постепенно, порциями, всыпайте эту смесь в тесто, продолжая аккуратно перемешивать. Шаг 6. Подготавливаем форму. Форму для выпекания диаметром двадцать четыре сантиметра смажьте растительным маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто и разровняйте поверхность.

Форму для выпекания диаметром двадцать четыре сантиметра смажьте растительным маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто и разровняйте поверхность. Шаг 7. Выпекаем. Духовку разогрейте до ста восьмидесяти градусов и отправьте туда форму на тридцать-тридцать пять минут. Главное правило: первые двадцать минут не открывайте дверцу духовки!

Духовку разогрейте до ста восьмидесяти градусов и отправьте туда форму на тридцать-тридцать пять минут. Главное правило: первые двадцать минут не открывайте дверцу духовки! Шаг 8. Проверяем готовность. Готовность проверяйте деревянной зубочисткой: проткните центр пирога и, если она выйдет сухой, доставайте. Дайте пирогу остыть в форме минут десять, затем переложите на блюдо.

«Трухлявый пень» рецепт: как испечь легендарный советский пирог. Фото © Youtube /Рецепты домашней кухни и другое с Еленой Волчек