8 блюд из СССР, которые теперь редко встретишь на столе современной семьи... И слава богу?

Откройте любую советскую поваренную книгу — и наткнётесь на рецепты, которые сегодня звучат как привет из параллельной реальности. Рассольник с почками? Суп из кильки в томате? Печёночный торт? Наши бабушки готовили это регулярно, а современные хозяйки даже не представляют, как подступиться к таким блюдам. Они исчезли вместе с продуктами, которых больше нет в продаже. Давайте вспомним, что ели в СССР и почему это больше не едят сегодня.

Омлет столовский толщиной в палец: когда яиц было мало, а нужно накормить всех

Омлет столовский: блюда из советского детства. Фото © Freepik

Ингредиенты: 6 яиц, 250 мл молока, 2 ст. л. муки, щепотка соли, 30 г сливочного масла для смазывания противня.

Помните эти пышные квадратные куски омлета, которыми кормили в школах, детсадах и заводских столовых? Толщина в палец, золотистая корочка сверху, внутри — нежная пористая масса. Секрет был прост: на четыре яйца добавляли стакан молока и немного муки. Один противень мог накормить целую группу детского сада.

Яйца взбивали с молоком до пены, добавляли муку и соль, перемешивали до однородности. Выливали на смазанный маслом противень толстым слоем 3–4 см и запекали в духовке при 180 градусах 25–30 минут до появления золотистой корочки. Получалось много, сытно и дёшево. Дома такое почти никто не делал — слишком много возни с духовкой. А в столовых это была палочка-выручалочка. Сегодня омлет готовят на сковороде за пять минут, а тот самый столовский, толстый и пышный, ушёл вместе с системой общепита.

Рассольник «Ленинградский» с перловкой и почками: суп, которого боятся современные хозяйки

Рассольник с почками и печёночный торт: советские рецепты из прошлого. Фото © Shutterstock / FOTODOM / starets

Ингредиенты: 300 г говяжьих почек, 100 г перловой крупы, 4–5 солёных огурцов, 3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 100 мл огуречного рассола, лавровый лист, зелень, соль и перец по вкусу.

Это был не просто суп, а целое производство. Почки вымачивали несколько часов, меняя воду, чтобы ушёл специфический запах. Потом отваривали отдельно и только после этого добавляли в бульон вместе с перловкой, огурцами и рассолом. Получался наваристый, густой суп с кислинкой.

Почки вымачивали 3–4 часа в холодной воде, меняя её каждый час. Затем отваривали отдельно 40 минут, снимая пену. Перловку варили до полуготовности. В кастрюле готовили бульон с картофелем, морковью и луком. Добавляли отваренные нарезанные почки, перловку, мелко нарезанные солёные огурцы. Вливали рассол, клали лавровый лист и варили ещё 15 минут. Сегодня почки в магазинах найти сложно, а молодые хозяйки не знают, как с ними работать. Процесс долгий и муторный. Проще сварить рассольник с мясом, без субпродуктов. Ленинградский рассольник с почками остался в прошлом.

Молочное желе: десерт, который готовили, когда ничего больше не было

Блюда из СССР, которые редко встретишь на столе сегодня. Фото © Freepik

Ингредиенты: 500 мл молока, 80 г сахара, 15 г желатина, ванилин на кончике ножа.

Белая нежная масса, застывшая в формочках, с ванильным ароматом и сладким вкусом. Это было одно из самых простых и дешёвых лакомств советского детства. Молоко, сахар, желатин — три ингредиента, из которых получался полноценный десерт.

Желатин замачивали в холодной воде на 40 минут до разбухания. Молоко подогревали с сахаром и ванилином, не доводя до кипения. Добавляли разбухший желатин и размешивали до полного растворения. Разливали по формочкам, остужали и ставили в холодильник на 3–4 часа до застывания. Подавали с вареньем, ягодами или просто так. Никаких яиц, масла, выпечки. Детям нравилось, взрослые ели без восторга, но и без претензий. Сейчас молочное желе почти не встретишь. На смену пришли йогурты, панакоты, чизкейки. Выбор десертов огромный, готовые есть в любом магазине. Зачем возиться с желатином, если можно купить всё готовое? Молочное желе осталось в памяти как символ простоты и экономии.

Суп из кильки в томатном соусе: когда мясо дефицит, а обед нужен

Советская кухня: 8 блюд, которые больше никто не готовит. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Ингредиенты: 1 банка кильки в томатном соусе (240 г), 4–5 картофелин, 1 морковь, 1 луковица, 2 лавровых листа, зелень, соль и перец по вкусу, 1,5 литра воды.

Открыть банку кильки в томате, отварить картошку, смешать всё в кастрюле — готово. Так делали суп в те времена, когда варить бульон из мяса было роскошью. Килька в томате стоила копейки и была в каждом магазине.

В кипящую воду клали нарезанный картофель и морковь, варили до полуготовности. Добавляли обжаренный лук, содержимое банки с килькой вместе с томатным соусом, лавровый лист, соль и перец. Варили ещё 10–15 минут, посыпали зеленью. Вкус получался специфический — томатный, с рыбным привкусом, солоноватый. Детям часто не нравилось, зато взрослые ели без вопросов. Главное — быстро, дёшево и сытно. В современных семьях такой суп не встретишь. Рыбные супы варят из свежей рыбы. А идея сварить суп из консервов кажется странной. Килька в томате осталась закуской к картошке, но никак не основой для первого блюда.

Печёночный торт: когда хотелось праздника, но бюджет не позволял

Что готовили в СССР: забытые рецепты советского времени. Фото © Wikipedia / ZUFAr

Ингредиенты: 500 г куриной или говяжьей печени, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 100 мл молока, 3 луковицы, 2 моркови, 200 г майонеза, 3 ст. л. растительного масла, соль и перец по вкусу.

Это было хитом советских застолий. Выглядело эффектно — многослойное блюдо, напоминающее торт. Но вместо бисквита — блины из печёночного фарша, а вместо крема — майонез с луком и морковью. Подавали на праздники как холодную закуску.

Печень измельчали в блендере или мясорубке до однородной массы. Добавляли яйца, муку, молоко, соль и перец, взбивали до консистенции блинного теста. Жарили тонкие блинчики на сковороде как обычные. Лук нарезали полукольцами и обжаривали до золотистого цвета. Морковь варили и натирали на тёрке. Собирали торт: печёночный блин, слой майонеза, слой лука, снова блин, майонез, слой моркови. И так до конца, чередуя начинки. Верх смазывали майонезом и украшали зеленью. Ставили в холодильник на несколько часов для пропитки. Сейчас печёночный торт готовят редко. Во-первых, долго. Во-вторых, печень многие не любят. В-третьих, появилось столько готовых закусок, что возиться с таким тортом нет смысла. Но в СССР это была классика праздничного стола.

«Завтрак туриста»: консервы, которые исчезли с прилавков

«Завтрак туриста» и морковные котлеты: консервы и блюда из СССР. Фото © Wikipedia / Homoatrox

Ингредиенты: содержимое банки консервов «Завтрак туриста» (каша с мясом), 1 луковица для обжарки (по желанию), хлеб для подачи.

Банка с надписью «Завтрак туриста» была в каждой кладовке. Внутри — гречневая, рисовая или перловая каша с кусочками мяса, ленивые голубцы или рагу. Это была дешёвая альтернатива тушёнке, которую брали в походы, на дачу или просто разогревали на ужин.

Консервы открывали, содержимое выкладывали на сковороду или в кастрюлю и разогревали. Некоторые добавляли обжаренный лук для вкуса. Ели с хлебом. Всё. Никакой готовки. Первые ГОСТы разработали в 1962 году, но с каждым изменением количество мяса разрешалось уменьшать. Качество страдало. К концу СССР в «Завтраке туриста» мяса почти не было — одна каша с жиром и специями. После распада Союза производство прекратилось. Сейчас под этой маркой иногда выпускают консервы, но это совсем не то. Оригинальный «Завтрак туриста» ушёл навсегда, оставшись лишь в воспоминаниях о походах и вечерах на даче.

Гренки сладкие: когда хлеб чёрствый, а выбрасывать жалко

Восемь советских блюд, которые исчезли вместе с эпохой. Фото © Wikipedia / Jonathunder

Ингредиенты: 6–8 ломтиков белого хлеба (можно чёрствого), 2 яйца, 100 мл молока, 3 ст. л. сахара, щепотка ванилина, 3–4 ст. л. растительного масла для жарки, сахарная пудра для посыпки.

Чёрствый белый хлеб вымачивали в сладкой яично-молочной смеси и жарили на сковороде до золотистой корочки. Получались хрустящие снаружи и мягкие внутри сладкие гренки. Их ели на завтрак или полдник, посыпая сахаром.

Яйца взбивали с молоком, сахаром и ванилином до однородности. Ломтики хлеба обмакивали в эту смесь с двух сторон, чтобы хорошо пропитались. Жарили на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с обеих сторон. Готовые гренки выкладывали на тарелку, посыпали сахарной пудрой или обычным сахаром. Ели горячими. Это было простое лакомство из того, что есть. Хлеб не выбрасывали никогда — грех. Чёрствый превращали в сухари, гренки, добавляли в фарш. Сладкие гренки готовят и сегодня, но гораздо реже. Свежий хлеб всегда в продаже, а для завтрака есть готовые круассаны, булочки, блинчики. Необходимость придумывать, что сделать из чёрствого хлеба, отпала.

Морковные котлеты: когда мясо дорого, а котлет хочется

Блюда из СССР, которые редко встретишь на столе сегодня. Фото © Freepik

Ингредиенты: 500 г моркови, 3 ст. л. манной крупы, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара (по желанию, для сладких котлет), соль по вкусу, 3–4 ст. л. растительного масла для жарки, панировочные сухари.

Звучит как блюдо для вегетарианцев, но в советское время это была вынужденная мера. Мясо стоило дорого, морковь — дешёво. Из варёной моркови делали фарш, добавляли манку для связки и жарили как обычные котлеты.

Морковь отваривали до мягкости, остужали и натирали на мелкой тёрке или измельчали блендером. Добавляли манную крупу, яйцо, муку, соль (или сахар, если делали сладкий вариант). Хорошо перемешивали и давали постоять 15 минут, чтобы манка разбухла. Формировали котлетки, обваливали в панировочных сухарях и жарили на сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Подавали со сметаной. Для многих семей морковные котлеты стали любимым блюдом не из-за бедности, а просто потому что вкусно. Сейчас их готовят дома нечасто. Холодильники в магазинах полны мясных полуфабрикатов. Но те, кто помнит советские времена, иногда делают морковные котлеты — не от недостатка средств, а потому что это вкус, знакомый с детства.