10 марта, 15:36

«Показал мне рай»: Переживший кому парень рассказал о встрече с Иисусом

Mirror: Переживший кому мужчина рассказал о «встрече с Иисусом»

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

20-летний мужчина по имени Гейб рассказал о необычном опыте, который, по его словам, произошёл с ним во время комы. Историю опубликовало издание Mirror.

Несчастный случай произошёл во время катания на скейте. Молодой человек выполнял трюк, упал и сильно ударился головой об асфальт. Его друг вызвал скорую помощь.

Реальные истории загробного мира. Каким увидели его люди, пережившие смерть
Реальные истории загробного мира. Каким увидели его люди, пережившие смерть

В больнице состояние пациента оценили как критическое. Врачи ввели его в медикаментозную кому и не давали благоприятных прогнозов. Позже Гейб рассказал, что в этот период будто оказался в другом мире. По его словам, он видел огромный город, наполненный светом и спокойствием, который воспринял как рай.

«Я буквально видел молитвы святых, сыновей и дочерей Божьих. Я видел их с небес. Все они были собраны в эту чашу, в эту золотую чашу», — рассказал он после восстановления.

Мужчина утверждает, что увидел Иисуса, который начал молиться за него. После этого, как говорит Гейб, он вернулся в своё тело и постепенно пошёл на поправку. После пережитого он заявил, что полностью изменил отношение к жизни и стал больше ценить поддержку близких.

А ранее биолог доказал, что умершие питомцы могут «возвращаться» к хозяевам. По его данным, до 75% людей после тяжёлой утраты сталкиваются с такими переживаниями, чаще всего в первые дни или недели. Учёный считает, что речь идёт не о галлюцинациях, а о своеобразных «посланиях» — прощании, попытке утешить или сообщить о себе. В подтверждение он приводит десятки историй о собаках и кошках, которые, по словам владельцев, приходили к ним уже после гибели.

