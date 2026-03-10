Живём по правилам Средневековья: эти 5 наших каждодневных привычек родом из тёмных времён

Как часто вы ловите себя на мысли, что вам повезло родиться в такой прогрессивный век? Медицина, технологии, интернет — вот что позволяет нам снисходительно относиться к живущим когда-то до нас. Но что, если у нас гораздо больше общего со средневековым обществом, чем мы можем предполагать? Life.ru разобрался в привычках из далёкого прошлого, которые дошли до современности и активно используются и сегодня!

Рукопожатие как проверка на намерения

История рукопожатия: почему пожимают правую руку? Фото © «Шедеврум»

Сегодня рукопожатие — это всем знакомый жест приветствия, доведённый до автоматизма. Мы протягиваем руку собеседнику, даже не задумываясь о том, что несколько веков назад это было вопросом жизни и смерти! Дело в том, что приветствие правой рукой скрывало за собой проверку на доброжелательность нового знакомого. Встречаясь, воины протягивали друг другу правую руку, чтобы показать: в ней нет оружия.

К тому же мы практически не замечаем, как покачиваем руку собеседника. А это, между прочим, особый ритуал, связанный с безопасностью. Такое покачивание необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии кинжала под рукавом. Кстати, история сохранила любопытную деталь: левши в Средневековье не пользовались особым расположением у народа. Если человек протягивал для приветствия левую руку — это означало, что он либо скрывает кинжал, либо готовится к вероломному удару. Левшей переучивали силой, а в некоторые эпохи их и вовсе могли счесть слугами дьявола, ведь они «всё делают не как люди».

«Будь здоров» в ответ на чихание — это самое настоящее суеверие

Откуда пошла фраза «Будь здоров»: традиция из Средних веков. Фото © «Шедеврум»

Ещё один общественный «рефлекс», пришедший к нам из Средневековья, — фраза «Будь здоров». В современном мире это обычная вежливость, но когда-то это был ритуал по спасению души от дьявола. Считалось, что в момент чихания вы находитесь в очень уязвимом положении. Ваша душа ненадолго вылетает из тела, а чёрт, видимо, сидевший где-то рядом, так и норовит её схватить.

В 590 году нашей эры появился священник Григорий Великий, который решил, что каждый чих требует божественного вмешательства. Теперь все верующие должны отвечать: «Боже благослови тебя». Представьте, какой гул из добрых пожеланий стоял в период цветения… бедные люди с аллергией на пыльцу — сколько же у дьявола было шансов!

Со временем длинная фраза с благословением превратилась в хорошо знакомое нам «Будь здоров». Этот путь сокращения особенно хорошо отслеживается в английском языке: самая ранняя версия звучала как God bless you, а позже осталось только Bless you, что буквально переводиться как «Благословляю тебя» и является прямой аналогией русского варианта «Будь здоров».

Мальчишники: как средневековый обычай дошёл до наших дней

Средневековые свадебные обряды: откуда появились мальчишники? Фото © «Шедеврум»

История мальчишников ещё более запутанная и интересная. Сегодня это не более чем вечеринка перед процессом бракосочетания. Но в Средние века это была целая философия! Началось всё ещё с Античности. Исследователи находят самые ранние намёки на предсвадебные мужские вечеринки аж в древней Спарте. Там солдаты-друзья собирались, чтобы выпить за товарища накануне его свадьбы. Но это были скорее дружеские посиделки, а не устоявшийся обряд.

А вот в раннем Средневековье появляются корни традиции, дошедшей до наших дней. Существовали особые объединения холостых мужчин — так называемые «мальчишества» или «аббатства молодёжи». Они походили на институты, где группы неженатых мужчин выполняли функции «народной дружины» и «полиции нравов». Парни защищали честь девушек своей деревни, контролировали моральный облик односельчан и «выживали» чужаков-конкурентов. А когда молодой человек решал жениться, народная дружина провожала его. Логично, что проводы сопровождались алкоголем и развлечениями, что и легло в основу современного мальчишника.

Средневековый рабочий день

Как работали люди в Средневековье: кто придумал восьмичасовой рабочий день? Фото © «Шедеврум»

Если вы думаете, что восьми часовой рабочий график — это результат промышленной революции, то это заблуждение! Впервые рабочее расписание появилось в Средние века, когда церковь была чуть ли не самым главным в жизни каждого человека.

Люди работали на износ в полях, иногда забывая про важные церковные службы. Тогда монахи разработали почасовую схему работы, к обязанностям крестьян теперь добавились перерывы на молитву, которые, конечно, нельзя было назвать полноценным отдыхом.

Итак, обычный день работающего человека выглядел приблизительно так: утренние колокола — пора на работу, потом —колокола для еды, затем — для молитвы, ну и снова за работу. Строгое расписание и ни минуты свободного времени, зато ни одного пропуска в церкви!

Модное горе: как чёрный цвет стал траурным

Почему на похороны надевают чёрное: традиции из Средних веков. Фото © «Шедеврум»

Сегодня, собираясь на похороны, мы интуитивно тянемся к чёрной одежде. Нам кажется, что этот цвет символизирует скорбь по определению. Но так было далеко не всегда. В Древнем Риме, например, траурным считался белый цвет.

Чёрный же отвоевал своё место в XIV веке, после эпидемии чумы. Главными «виновниками» стали бургундский двор и король Испании Филипп II. Чёрный цвет был невероятно дорогим и сложным в производстве. Чтобы получить стойкий, густой чёрный цвет ткани, требовались дорогие красители и сложные технологические процессы.

А уже в викторианскую эпоху королева Англии закрепила этот тренд на десятилетия: после смерти мужа она носила траур до конца жизни, и вся страна, а за ней и Европа, начали считать чёрный единственно возможным цветом скорби. Так дороговизна ткани и королевский вкус превратили чёрный в универсальный символ утраты.

Изучая средневековую историю, сложно не удивляться укладу жизни людей той эпохи. Кажется, что они жили в мире тотальной антисанитарии, изнурительного труда и очень странных, а порой и пугающих правил. Однако, как мы выяснили, многие наши привычки — это вовсе не изобретение современности, а «приветы» из прошлого. А о том, какие рецепты из Российской империи дошли до нашего времени, читайте на Life.ru!