Никас Сафронов — о проекте Life.ru «Фронт под землёй»: Образы женщин-тружениц в искусстве вдохновляют и сегодня

В советское время художники активно изображали женщин-работниц на волне патриотизма, воспевался их тяжёлый созидательный труд, больше свойственный мужчинам, в том числе в годы Великой Отечественной войны — поэтому пора и сейчас напомнить подрастающему поколению историю. Об этом в беседе с Life.ru сказал народный художник РФ Никас Сафронов, комментируя наш проект «Фронт под землёй: неизвестный подвиг женщин-шахтёров», где рассказывается о том, как труженицы тыла неимоверными усилиями приближали Великую Победу.

Стахановское движение было одним из передовых. Художники, такие как Таир Салахов (мой друг и коллега, на которого я ещё в школе смотрел с восхищением), писали нефтяников на Каспии, их тяжёлый труд. Женщина стала центральной фигурой в изобразительном искусстве. Её изображали и красавицей, и труженицей. Вспомним Петрова-Водкина с его женщинами, выносящими раненых с поля боя в годы Гражданской войны. Никас Сафронов Народный художник РФ

Те, кто добивался высокой производительности труда, поощрялись государством: им выделяли квартиры, путёвки в детские сады и пионерские лагеря, напомнил художник. Были свои звёзды, свои выставки. К передовикам приезжала, например, Валентина Терешкова. Это всё работало на поддержку женского равноправия и уверенности. Женщины на картинах выглядели красивыми, «вкусными», привлекательными. Шахтёрки всегда изображались выигрышно, отметил Сафронов. Писались книги о женщинах-стахановках, о шахтёрках Донбасса — из этого делали целую политику, и она работала.

«Особенно важен образ женщины-труженицы, которую поднимали на высокий уровень. Это нужно возвращать. Нужно помнить подвиг, очень хорошо, что создаются такие проекты», — резюмировал Сафронов в беседе с Life.ru.