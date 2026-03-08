Никас Сафронов — о проекте Life.ru «Фронт под землёй»: Образы женщин-тружениц в искусстве вдохновляют и сегодня
Художник Никас Сафронов объяснил, почему истории женщин-тружениц так важны в искусстве
Обложка © Life.ru
В советское время художники активно изображали женщин-работниц на волне патриотизма, воспевался их тяжёлый созидательный труд, больше свойственный мужчинам, в том числе в годы Великой Отечественной войны — поэтому пора и сейчас напомнить подрастающему поколению историю. Об этом в беседе с Life.ru сказал народный художник РФ Никас Сафронов, комментируя наш проект «Фронт под землёй: неизвестный подвиг женщин-шахтёров», где рассказывается о том, как труженицы тыла неимоверными усилиями приближали Великую Победу.
Стахановское движение было одним из передовых. Художники, такие как Таир Салахов (мой друг и коллега, на которого я ещё в школе смотрел с восхищением), писали нефтяников на Каспии, их тяжёлый труд. Женщина стала центральной фигурой в изобразительном искусстве. Её изображали и красавицей, и труженицей. Вспомним Петрова-Водкина с его женщинами, выносящими раненых с поля боя в годы Гражданской войны.
Те, кто добивался высокой производительности труда, поощрялись государством: им выделяли квартиры, путёвки в детские сады и пионерские лагеря, напомнил художник. Были свои звёзды, свои выставки. К передовикам приезжала, например, Валентина Терешкова. Это всё работало на поддержку женского равноправия и уверенности. Женщины на картинах выглядели красивыми, «вкусными», привлекательными. Шахтёрки всегда изображались выигрышно, отметил Сафронов. Писались книги о женщинах-стахановках, о шахтёрках Донбасса — из этого делали целую политику, и она работала.
«Особенно важен образ женщины-труженицы, которую поднимали на высокий уровень. Это нужно возвращать. Нужно помнить подвиг, очень хорошо, что создаются такие проекты», — резюмировал Сафронов в беседе с Life.ru.
Напомним, к Международному женскому дню Life.ru подготовил интерактивный спецпроект о женщинах, которые в годы Великой Отечественной войны заменили мужчин в шахтах и работали под землёй по 10–12 часов в сутки. Война потребовала от страны предельной концентрации сил не только на передовой, но и там, где не звучали выстрелы. Когда мужчины ушли на фронт, в забой спустились представительницы слабого пола — без опыта и без долгой подготовки, преодолевая страх и физический предел.
Интерактивный спецпроект «Фронт под землёй: неизвестный подвиг женщин-шахтёров» доступен по ссылке.