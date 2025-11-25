Крепостные крестьяне отдыхали больше, чем сегодня офисники: Правда ли это и откуда информация?

Средневековые крестьяне отдыхали больше, чем офисные работники. Это придумали не зумеры. И, возможно, даже не миллениалы. 29 августа 2013 года в издании Reuters выходила статья на эту тему. Там сравнивали количество выходных и праздников в жизни средневекового европейского крестьянина и в жизни офисной работницы из США. Бедолага из Америки, если что, получала восемь дней отпуска в год. С нашим ТК РФ это и рядом не стояло. Итак, разбираемся, откуда пошла информация о больших средневековых крестьянских выходных и как это влияет на нас, россиян, с нашими трудовыми правами.

Обязательные средневековые крестьянские выходные — сколько их было

Да, у средневековых крестьян были обязательные выходные, прописанные в церковных документах. Фото © Wikipedia / Жан-Франсуа Милле

Были ли обязательные дни отдыха у крестьян? Да, Церковь обеспечивала их достаточным количеством выходных. Каждую неделю неизменным выходным от тяжёлых работ на феодала или государство было воскресенье. Кроме того, от 40 до 60 дней в год проводились религиозные праздники. Рождество, Пасха, Крещение — эти периоды были выходными по древней традиции не только в православной, но и в католической церкви. Просто знайте, что отдых в эти дни был обязательным, а наказания за работу были суровыми.

Сколько отдыхали крестьяне в Средневековье по церковным документам?

Церковные документы могли предоставить средневековым крестьянам до полугода выходных. Фото © Wikipedia / Илья Ефимович Репин

По уставам Церкви средневековые европейские крестьяне действительно могли отдыхать от работы до 150 дней в год. Иногда они могли отдыхать и по полгода, например зимой, когда работать в полях было необязательно. Но это уже не церковные правила жизни, прописанные в метрических книгах. Церковь разрешала крестьянам брать отпуск по случаю свадьбы и похорон. Было, конечно, где разгуляться вроде бы, дней отпуска было много. Но что происходило на самом деле?

А сколько отдыхали крестьяне в Средневековье на самом деле?

Средневековые крестьяне... Главной их работой было обеспечение собственной жизнедеятельности. Фото © Wikipedia / Жюль Бастьен-Лепаж

Тут к нам на помощь приходит историк Олег Шишкин. В 2025 году российский эксперт срывает покровы с мифа о больших средневековых крестьянских выходных. Что было на самом деле с крестьянами, как они работали и сколько — это шикарно видно из России, поскольку в наших широтах крепостное право отменили лишь в 1861 году. А значит, сохранилось много документов, проливающих свет на жизнь крестьянина в эпоху «развитого феодализма». Шишкин уверен в следующем: «Трудная жизнь была в прежние века. Гораздо труднее, чем жизнь обычных работников, в миллион раз. Миллион».

Жизнь была очень тяжёлой у крестьян при всех этих отдыхах, которые там предполагали. Они должны были заниматься многими ремёслами параллельно с тем, что делали у себя там на поле. Могли быть и сапожниками одновременно и ремонтировать свой дом. Если иметь в виду отпуск от барщины, то вполне могло быть такое, что отпуск у них был дольше, чем у нас с вами сейчас. Но жизнь крестьянина проходила в нечеловеческом труде. Олег Шишкин Историк

«Какой крестьянин? Тот, который государственный крестьянин?» — спросил у нас Олег. Дело в том, что во времена крепостничества крестьяне могли принадлежать либо индивидуальным дворянам, либо государству. И ещё была очень тонкая прослойка свободных крестьян. По идее, государственные крестьяне жили почти что вольно. А помещик — он сам решал, как будет жить его живая и разумная собственность. Барщина — это обязательные работы на полях помещика. «Нам даже сложно представить, что это такое, потому что человек постоянно бился за свою жизнь, жил в чудовищных условиях, не сравнимых с сегодняшней комфортной жизнью», — справедливо комментирует это дело Шишкин. Убирать урожай хлеба, например, нужно буквально и днём и ночью.

Офисные работники по ТК РФ против крестьян: как это устроено

Офисные работники, если рассматривать работу по ТК РФ, отдают своему работодателю больше времени. Зато им не надо выживать. Фото © Gemini

Предположим, мы сравниваем всё ту же американскую офисную работницу 2013 года со свободным крестьянским сыном из XIII века, времени Высокого Средневековья. У неё есть в среднем восемь дней отпуска в год помимо выходных. Бедняжка. У него — пусть будет базовый максимум, 150 дней отпуска. В году около 52 недель. По факту у нашей американочки 104 + восемь свободных дней в год. То есть 112. Действительно, где-то на месяц или полтора меньше, чем у крестьянина. Но и живётся ей комфортнее. Например, не надо ремонтировать балкон в хрущёвке.

Теперь рассмотрим то же самое, но против крестьянина со 150 днями отпуска выступит российский офисный работник образца 2025 года, оформленный по ТК РФ. Сразу скажем: понятно, откуда пошёл стереотип о «ленивых русских». Офисный работник по ТК РФ отдыхает всё те же 104 дня, потому что в 2025 году было 52 субботы и 52 воскресенья. Плюсуем новогодние каникулы с государственными праздниками — это ещё 14 дней. Плюс обязательные 28 дней отпуска в год. Получается 146 дней. На четыре дня меньше, чем крестьянин.

Кто действительно никогда не отдыхает и работает больше всех

А есть профессии, которые работают больше остальных? Да, есть такие категории населения. Скорая помощь, МЧС, врачи в травмпунктах и реанимациях, полицейские, другие силовики, продавцы в маленьких магазинах и в большом ретейле, сборщики заказов, курьеры, операторы ПВЗ маркетплейсов, дорожные рабочие, строители... Вахтовики опять же. При вахте вы вообще не работаете только тогда, когда спите. Но это компенсируется отпуском в размере вахты. Две недели работаем каждый день, две недели отдыхаем.

А как всё было в каменном веке?

Средневековые крестьяне и британские учёные — это неплохо, но как дело было в каменном веке? Тот не перестаёт удивлять. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ostapenko Oleksandra

В своей книге «Sapiens. Краткая история человечества» профессор Юваль Ной Харари утверждает: люди каменного века работали от силы четыре часа в день. Ровно столько им требовалось, чтобы поймать животное, насобирать фруктов, овощей, грибов и ягод, всё это приготовить и не умереть от голода. То есть четыре часа каждый день уходили на жизнеобеспечение, восемь часов на сон, а всё остальное — это неолитические «хобби». То есть музыку, танцы у костра, рисование наскальной живописи. Удивительно, но в каменном веке знали, как обеззаразить воду, умели приготовить еду и не отравиться, а под конец этого периода, например, делали операции на уши. В июле 2018 года испанские учёные опубликовали результаты исследования захоронений в районе дольмена Эль-Пендон в журнале Nature. Один из черепов прямо указывал на довольно сложную ушную операцию, направленную против отита. Примерно такие вещи делали в свободное от работы время.

По факту, скорее всего, было гораздо хуже, чем описывается в этих идиллических историях про жизнь крестьян. Олег Шишкин Историк