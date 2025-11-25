Гайдай против ТНТ: Бузова, Воля и Утяшева переиграли классику СССР. Как выглядят новые персонажи?

Канал ТНТ выпустил трейлер новогоднего ремейка «Невероятные приключения Шурика», который смешал в одном фильме сразу все культовые советские комедии. Шурик влюбляется в студентку Нину, и их история начинается с «Операции «Ы», продолжается в духе «Служебного романа», заворачивает в «Кавказскую пленницу» и уходит далеко за пределы знакомых сюжетов. Life.ru решил посмотреть, во что же превратились легендарные киногерои из советского прошлого в руках современных создателей кино.

Шурик и Лида: от библиотечной романтики до гламура

Начнём с самого главного персонажа. На этом кадре мы видим знаменитую сцену из «Операции «Ы», где застенчивый студент Шурик и прелестная Лида готовятся к экзаменам. Оригинального Шурика исполнял легендарный Александр Демьяненко, а его возлюбленную — Наталья Селезнёва. В ремейке роль Шурика досталась Тимуру Батрутдинову, а Лиду сыграла Марина Кравец. И тут начинаются интересные метаморфозы! Батрутдинов в больших очках и с копной светлых волос действительно напоминает нескладного интеллигента, но его Шурик выглядит более ухоженным и современным. Советский герой был скромным ботаником с копной тёмных волос, а современный — это скорее стильный молодой человек, который просто косплеит студента. Кравец же превратила скромную девушку в модную красотку с аккуратной причёской и макияжем, которому позавидовала бы любая современная студентка.

Ресторанная сцена: Джабраил и его новое воплощение

А вот на этом коллаже перед нами культовая ресторанная сцена. Слева сидит Джабраил, которого в оригинальном фильме исполнял незабвенный Фрунзик Мкртчян, справа — снова Шурик в исполнении Александра Демьяненко. В ремейке Джабраила сыграл Михаил Галустян, а Шурика — всё тот же Батрутдинов. Галустян в образе колоритного кавказца выглядит убедительно: характерные усы, выразительные черты лица, яркий пиджак. Но если советский Джабраил излучал простодушное обаяние и наивность горца, попавшего в городскую суету, то современная версия кажется более осознанной и комичной. Это уже не трогательный герой из глубинки, а скорее пародия на типаж, который мы привыкли видеть в юмористических шоу. Батрутдинов же остался верен своему образу застенчивого интеллектуала, правда, с более современными чертами.

Анатолий Ефремович Новосельцев: от скромности к уверенности

На этом кадре мы видим героя из «Служебного романа» — Анатолия Ефремовича Новосельцева, которого в оригинале сыграл Андрей Мягков. Это был образ застенчивого служащего средних лет, затюканного жизнью, разведённого отца двоих детей. В ремейке роль досталась Павлу Воле, и тут происходит полная переработка персонажа! Воля играет более уверенного в себе мужчину, который выглядит моложе и современнее. Его Новосельцев не настолько забит и запуган, как герой Мягкова. Если советский персонаж вызывал сочувствие и желание его приобнять, то современный скорее напоминает типичного офисного работника, который просто устал от рутины, но не сломлен ею. Характерные очки и костюм остались, но общее впечатление совершенно другое: это не трагикомическая фигура, а вполне себе успешный менеджер средней руки.

Людмила Прокофьевна: от мымры до бизнес-леди

А вот этот коллаж показывает самую яркую трансформацию. Людмила Прокофьевна из «Служебного романа», которую блистательно сыграла Алиса Фрейндлих, была образцом советской женщины – начальницы: строгая, неулыбчивая, в бесформенном костюме и с причёской а-ля «я тут главная». Её героиня специально делала себя непривлекательной, чтобы держать дистанцию с подчинёнными. В ремейке эту роль исполнила Ляйсан Утяшева, и вот тут создатели фильма пошли совершенно другим путём! Утяшева в красном костюме, с эффектной причёской, массивными украшениями и безупречным макияжем больше напоминает Миранду Пристли из «Дьявол носит Прада», чем советскую мымру. Это холёная, ухоженная бизнес-леди, которая держит подчинённых в страхе не своей непривлекательностью, а напротив — ледяной красотой и недоступностью. Трансформация поразительная: от намеренной некрасивости к демонстративной элегантности!

Секретарша Вера: модница вне времени

На этом кадре перед нами секретарша Вера из «Служебного романа». В оригинале её исполнила великолепная Лия Ахеджакова, создав образ женщины, которая следила за модой и старалась выглядеть стильно по меркам своего времени. Вера в полосатой жилетке, с аккуратной причёской и характерными аксессуарами была той самой сотрудницей, которая читала журналы мод и пыталась внести в серые советские будни немного яркости и элегантности. В ремейке роль досталась Наталье Медведевой, и здесь создатели явно сохранили эту концепцию. Медведева тоже играет женщину, которая старается выглядеть модно и современно. Полосатая жилетка осталась, как узнаваемая деталь образа, причёска аккуратная, общий стиль продуманный. По сути, обе версии Веры объединяет одно: это женщины, которые в любую эпоху стремятся быть в тренде и следят за своим внешним видом. Просто в советское время это были одни стандарты моды, а сейчас — другие. Но суть персонажа осталась прежней: Вера всегда была и остаётся той, кто знает, что сейчас носят.

Пилот из «Мимино»: узнаваемый образ в новой обёртке

А вот на этом коллаже мы видим отсылку к культовому фильму «Мимино». Справа — легендарный кадр с Вахтангом Кикабидзе в роли лётчика Валентина Мизандари, который разговаривает по красному телефону. Этот момент стал одной из самых цитируемых сцен советского кино. Современная версия с Артёмом Калайджяном выглядит более гладкой и отретушированной. Если оригинальный персонаж излучал живую харизму и настоящий грузинский темперамент, то новый герой кажется скорее имитацией, красивой картинкой, которая воспроизводит форму, но не всегда передаёт содержание. Впрочем, это лишь трейлер. Посмотрим, что нас ждёт в самом фильме.

Доцент с татуировкой: от угрозы до гротеска

На этом кадре перед нами знаменитая сцена из «Джентльменов удачи» с легендарной фразой «Пасть порву, моргалы выколю!» Оригинального бандита с татуировкой якоря на груди сыграл Евгений Леонов, создав один из самых запоминающихся образов советского кино. Его Доцент был одновременно комичным и по-настоящему угрожающим: интеллигент, который притворяется уголовником, и делает это настолько убедительно, что верят все. В ремейке эту роль исполнил Андрей Гайдулян, и тут мы снова видим более современную трактовку. Гайдулян играет гротескнее, с большим перебором в мимике и жестах. Его персонаж скорее пародирует бандита, чем создаёт убедительный образ. Татуировка на месте, угрожающая поза тоже, но чувствуется, что это уже не попытка быть страшным, а откровенная игра в страшного. Комедийность явно превалирует над драматизмом.

Электроники и Сыроежкины: технологии против простоты

А вот на этом коллаже мы видим отсылку к «Приключениям Электроника». Справа — оригинальные мальчики-близнецы в культовых зелёных водолазках, слева — современный актёр Слава Копейкин, раздвоившийся, в форме работников технической службы. Если советские герои были милыми школьниками, похожими друг на друга как две капли воды, то современная версия идёт по другому пути. Новые Электроник и Сыроежкин — это молодые люди постарше, одетые в рабочую форму с логотипами, с характерными кепками. Они больше напоминают курьеров или техников, чем школьников. Создатели явно решили состарить персонажей и перенести действие в более взрослую реальность. Блондинистые кудри на месте, но общее впечатление совершенно иное: вместо невинной детской истории про робота получается что-то более приземлённое.

Товарищ Сухов и его гарем: от пустыни к гламуру

На этом кадре перед нами красноармеец Фёдор Иванович Сухов из «Белого солнца пустыни» в окружении наложниц. В оригинале эту роль исполнил Анатолий Кузнецов, создав образ простого советского бойца с добрым сердцем и железными принципами. В ремейке главного героя сыграл Сергей Светлаков, и здесь снова чувствуется осовременивание. Светлаков в белых гимнастёрке и фуражке выглядит более ухоженным и гладким, чем запылённый герой, прошедший через пустыню. Его Сухов больше напоминает комедийного персонажа, который попал в нелепую ситуацию, чем настоящего защитника угнетённых. И наложницы вокруг него смотрятся не как затравленные женщины, ищущие защиты, а как участницы костюмированной вечеринки.

Мэри Поппинс: от волшебства к стилю

А вот на этом коллаже мы видим отсылку к советскому фильму «Мэри Поппинс, до свидания». Справа — оригинальная няня-волшебница с характерным воротничком и причёской, слева — современная версия в исполнении Ирины Горбачёвой. Горбачёва создала более стильный и современный образ: тёмное платье с белым воротником смотрится как дизайнерская вещь, причёска аккуратнее, шляпка элегантнее. Если советская Мэри Поппинс была сказочным персонажем, который появился из ниоткуда, чтобы изменить жизнь детей, то современная версия выглядит как модная гувернантка из обеспеченной семьи. Актриса явно вложила в образ больше гламура и меньше волшебства. Это уже не таинственная фея, а вполне земная красавица, которая просто одета в костюм из старого фильма.