«Авиатор», «Метод-3» и ещё 10 премьер конца осени: от финала культового сериала до драмы с Гран-при Канн

Последняя неделя ноября радует любителей кино настоящим пиршеством премьер. На экранах появляются долгожданные продолжения культовых сериалов, фантастические драмы по мотивам современной русской классики и скандинавское кино с голливудскими звёздами. Мы выбрали самое интересное, что стоит посмотреть с 24 по 30 ноября. Готовьте попкорн и устраивайтесь поудобнее!

Что смотреть в кинотеатрах

Большие экраны на этой неделе предлагают разнообразие на любой вкус. Хотите серьёзной фантастики с философским подтекстом? Пожалуйста, вот вам советский пилот в криокамере. Ищете что-то душевное и глубокое? Скандинавы привезли драму с Каннского фестиваля. Любите, когда мурашки по коже? Есть хоррор про дом престарелых и мистический триллер с Камбербэтчем. А для семейного похода приготовили сказку с медведями и компьютерной анимацией. Российское кино соседствует с голливудским, драма сменяется экшеном, а серьёзные темы разбавляются лёгкими комедиями. Выбирайте по настроению!

«Авиатор» переносит советского пилота в будущее

«Авиатор» 2025: фильм по роману Водолазкина с Хабенским и Стычкиным. Фото © Кадр из фильма «Авиатор», режиссёр Егор Кончаловский, сценаристы Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкович и др. / Kinopoisk

В российских кинотеатрах стартует масштабная фантастическая драма по роману Евгения Водолазкина. Представьте: советский лётчик засыпает в криокамере в далёком 1926 году, а просыпается ровно через сто лет. Мир вокруг изменился до неузнаваемости, но главному герою предстоит найти своё место в этой новой реальности. Режиссёры довольно вольно обошлись с первоисточником, но зато собрали звёздный актёрский ансамбль: Александр Горбатов в главной роли, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских и Константин Хабенский. Фильм поднимает вечные вопросы о том, что делает нас людьми, когда все привычные ориентиры исчезают. Для любителей русской литературы и качественной фантастики это must see этой недели.

Скандинавская драма с Гран-при Канн добралась до наших экранов

«Сентиментальная ценность»: скандинавская драма с Гран-при Каннского фестиваля в российском прокате. Фото © Кадр из фильма «Сентиментальная ценность», режиссёр Йоаким Триер, сценаристы Йоаким Триер, Эскиль Вогт / Kinopoisk

«Сентиментальная ценность» получила «Золотую ветвь» на Каннском кинофестивале не просто так. Стареющий режиссёр решается на отчаянный шаг: снять новый фильм в родительском доме, где он провёл детство. Но это не просто творческий проект, а последняя попытка восстановить отношения с повзрослевшими дочерьми, с которыми он не общался годами. Нежная, пронзительная история о семейных узах, прощении и второй возможности. Удивительно, но в этом насквозь северном фильме снялась голливудская звезда Эль Фаннинг, и её присутствие делает картину ещё более притягательной. Если вы любите кино, которое заставляет думать и чувствовать одновременно, пропускать эту премьеру нельзя.

Бенедикт Камбербэтч сражается с мистической сущностью

«Сущность»: мистический триллер с Бенедиктом Камбербэтчем о загадочной силе. Фото © Кадр из фильма «Сущность», режиссёр Дилан Саузерн, сценарист Дилан Саузерн / Kinopoisk

В хоррор-триллере «Сущность» знаменитый британский актёр играет иллюстратора, столкнувшегося с чем-то необъяснимым. Загадочная сила начинает преследовать его семью, и с каждым днём становится всё страшнее. Главному герою предстоит выяснить, что происходит на самом деле: это плод больного воображения или реальная угроза из потустороннего мира? Камбербэтч умеет создавать на экране напряжённую атмосферу одним только взглядом, так что любители мистики получат своё. Правда, стоит помнить, что хорроры часто обманывают ожидания, но в случае с таким актёром шансы на качественное кино возрастают.

Дэйв Батиста играет агента против наркокартеля с неожиданным поворотом

«Джекпот»: криминальный боевик с Дэйвом Батистой про агента против наркокартеля. Фото © Кадр из фильма «Джекпот», режиссёр Майкл Даус, сценаристы Том О’Коннор, Гэри Скотт Томпсон / Kinopoisk

Криминальный боевик «Джекпот» обещает быть не просто очередным экшеном про спецагентов и злодеев. Да, Батиста охотится на членов наркокартеля, но тут появляется третья сторона, которая меняет все правила игры. Кто-то ворует грязные деньги у преступников и раздаёт их бедным, превращая всю историю в современную версию легенды о Робин Гуде. Экшен с элементами комедии, да ещё и с социальным подтекстом? Звучит как рецепт идеального вечернего просмотра для тех, кто устал от однообразных боевиков. Батиста доказал, что умеет не только махать кулаками, но и быть харизматичным актёром, так что есть все шансы на приятный сюрприз.

Жан Дюжарден снова играет человека с проблемами роста

«Дорогая, я уменьшаюсь»: комедия с Жаном Дюжарденом о моряке размером пять сантиметров. Фото © Кадр из фильма «Дорогая, я уменьшаюсь», режиссёр Ян Кунен, сценаристы Кристоф Деланде, Ян Кунен, Ричард Мэтисон / Kinopoisk

Французский актёр, похоже, специализируется на необычных размерах персонажей. После «Любви не по размеру» 2016 года он возвращается с ещё более экстремальной историей в фильме «Дорогая, я уменьшаюсь». Моряк сталкивается с радиоактивной пылью и начинает стремительно терять в росте. Когда ты всего пять сантиметров высотой, собственный подвал превращается в джунгли, полные смертельных опасностей. Это не просто комедия про маленького человека, а настоящее приключение с элементами фантастики. Представьте: обычная мышеловка становится смертельной ловушкой, а паук размером с собаку. Дюжарден умеет играть абсурдные ситуации так, что веришь каждой секунде происходящего на экране.

Хоррор про дом престарелых разделил критиков и зрителей

«Обитель»: хоррор про дом престарелых, где происходят странные вещи. Фото © Кадр из фильма «Обитель», режиссёр Джеймс Демонако, сценаристы Джеймс Демонако, Адам Кантор / Kinopoisk

«Обитель» получила странную судьбу: западные критики и зрители приняли фильм прохладно, зато российская пресса хвалит картину на удивление тепло. Главный герой Макс устраивается работать в дом престарелых, где почти сразу начинаются странности. Что-то явно не так с этим местом, и молодому парню придётся распутывать детективный клубок, чтобы докопаться до сути. Дома престарелых в хоррорах всегда создают особую атмосферу: здесь смешиваются страх смерти, одиночество и что-то тёмное, что прячется в тени. Если верить российским рецензиям, режиссёрам удалось создать по-настоящему жуткую историю. Но будьте готовы, что ваше мнение может не совпасть ни с западными, ни с нашими критиками.

«Маша и медведи» смешивают актёров с анимацией

«Маша и медведи»: семейный фильм, где актёры взаимодействуют с компьютерной анимацией. Фото © Кадр из фильма «Маша и медведи», режиссёр Антонина Руже, сценаристы Марина Попова, Василий Ровенский, Наталья Добровольская и др. / Kinopoisk

Российское кино продолжает экспериментировать с форматами. В новом фильме реальные актёры взаимодействуют с компьютерной анимацией, создавая необычный визуальный опыт. Маша объединяется с медведями в классической сказочной миссии: спасти брата, которого превратили в козлёнка. Главную роль играет Виталия Корниенко, знакомая многим по продолжению сериала «Папины дочки». Семейное кино с элементами фэнтези и традиционной русской сказки может стать приятным открытием для похода в кинотеатр с детьми. По крайней мере, попытка создать что-то своё в жанре, где обычно доминируют западные студии, заслуживает уважения.

Новинки на стримингах и онлайн-площадках

А вот здесь начинается настоящий праздник для тех, кто предпочитает смотреть кино и сериалы дома. Главное событие недели, конечно, финальный сезон «Очень странных дел», которого фанаты ждали несколько лет. Константин Хабенский возвращается с третьим сезоном «Метода», и это уже повод включать стриминг. Том Фелтон из «Гарри Поттера» спасает будущее в экзоскелете, Джулия Робертс поднимает важные социальные вопросы, а Марк Уолберг снова совмещает семейные ценности с работой наёмного убийцы. Онлайн-площадки на этой неделе явно постарались, чтобы никто не остался без качественного контента. Самое сложное теперь: выбрать, с чего начать просмотр!

Константин Хабенский возвращается к роли сыщика Меглина

«Метод» 3 сезон: Константин Хабенский возвращается к роли сыщика Меглина. Фото © Кадр из фильма «Метод», режиссёр Юрий Быков, сценарист Александр Матвеев / Kinopoisk

Третий сезон «Метода» стартует 20 ноября, и это уже само по себе событие. Хабенский снова играет своего знаменитого персонажа, но на этот раз ставки повышаются: сыщик собирает целый отряд маньяков, чтобы расследовать серию особо жутких убийств. В режиссёрское кресло вернулся Юрий Быков, снявший первый сезон, который фанаты до сих пор считают лучшим. Это хороший знак: Быков умеет создавать напряжённую атмосферу и выжимать из актёров максимум. Первые четыре эпизода доступны сразу, так что у вас будет возможность нырнуть в мрачный мир сыщика-психопата с головой. Сериал никогда не был лёгким развлечением, но именно поэтому он цепляет так сильно.

Том Фелтон из «Гарри Поттера» спасает будущее в экзоскелете

«Альтер»: боевик с Томом Фелтоном про инженера в экзоскелете, защищающего слабых. Фото © Кадр из фильма «Альтер», режиссёр Тимо Вуоренсола, сценарист Тимо Вуоренсола / Kino-teatr

Боевик «Альтер» переносит зрителей в жестокий мир будущего, где царит несправедливость. Инженер создаёт костюм-экзоскелет, чтобы защищать тех, кто не может защитить себя сам. Том Фелтон, навсегда запомнившийся по роли Драко Малфоя, играет главную роль. Интересно наблюдать, как актёры из «Гарри Поттера» строят карьеру после завершения франшизы: кто-то застревает в образе, а кто-то ищет совершенно новые жанры. Фелтон явно выбрал второй путь. Фильм вышел онлайн 21 ноября, так что можно составить собственное мнение о том, насколько убедительно Малфой справляется с ролью героя.

Джулия Робертс и Эндрю Гарфилд в драме о важной проблеме

«После охоты»: драма с Джулией Робертс и Эндрю Гарфилдом о преподавательнице университета. Фото © Кадр из фильма «После охоты», режиссёр Лука Гуаданьино, сценарист Нора Гарретт / Kino-teatr

«После охоты» поднимает тему, которая сегодня особенно актуальна. Преподавательница университета пытается разобраться в ситуации с коллегой, обвинённым студенткой в изнасиловании. Два сильных актёра в одном фильме, серьёзная социальная проблема и отсутствие простых ответов. Такое кино не развлекает, оно заставляет думать и переживать. Робертс давно доказала, что умеет играть сложные роли, требующие эмоциональной глубины, а Гарфилд постоянно выбирает проекты с посылом. Драма стала доступна в Сети 20 ноября, и, если вы цените кино, которое не боится сложных тем, это ваш выбор.

Марк Уолберг снова играет убийцу с семейными ценностями

«Семейный план 2»: продолжение комедии с Марком Уолбергом про наёмного убийцу и семьянина.Фото © Кадр из фильма «Семейный план 2», режиссёр Саймон Селлан Джонс, сценарист Дэвид Коггшолл / Kino-teatr

Продолжение «Семейного плана» вышло на цифровых площадках 21 ноября. Уолберг возвращается к роли любящего отца и мужа, который по совместительству работает наёмным убийцей. На этот раз семейство отправляется путешествовать по Европе, но, конечно же, старые враги главного героя не дают спокойно отдохнуть. Комедия с элементами экшена, где между перестрелками герой успевает решать семейные проблемы и быть примерным папой. Формула проверенная, Уолберг умеет играть такие роли с закрытыми глазами, так что поклонники первой части получат ровно то, что ожидают. Иногда хочется именно предсказуемого развлечения без претензий на глубину.

Финал «Очень странных дел» обещает быть эпичным

«Очень странные дела» 5 сезон: финал культового сериала выходит 26 ноября на Netflix. Фото © Кадр из фильма «Очень странные дела», режиссёры Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви и др., сценаристы Caitlin Schneiderhan, Джастин Добл, Кертис Гуинн и др. / Kinopoisk

Вот оно, событие, которого фанаты ждали годами. Пятый и финальный сезон культового сериала «Очень странные дела» выходит 26 ноября, и создатели не скупятся на обещания. Друзьям из провинциального Хокинса предстоит разобраться со всем таинственным и мистическим, что накопилось за четыре предыдущих сезона. Серии будут длиться от полутора до двух часов каждая, превращая сериал почти в полнометражное кино. Последний эпизод выйдет прямо под Новый год, 31 декабря, создавая идеальную атмосферу для завершения истории, пропитанной ностальгией по американским восьмидесятым. Фанаты молятся только об одном: пусть финал будет достойным! Память об «Игре престолов» всё ещё болит у многих, кто помнит, как разочаровывающе может закончиться даже самый любимый сериал. Но создатели «Очень странных дел» всегда умели держать планку качества, так что есть надежда.

Финал осени доказывает: кино живо и продолжает удивлять разнообразием. Здесь есть всё для любого настроения. Хотите пережить ностальгию по восьмидесятым? «Очень странные дела» ждут вас. Ищете что-то с глубоким смыслом? Скандинавская драма с Каннского фестиваля к вашим услугам. Нужен просто хороший экшен на вечер? Выбирайте между Батистой, Уолбергом и Камбербэтчем. Главное, помнить: любой фильм или сериал — это всегда лотерея. Критики могут ошибаться, трейлеры обманывать, а самое неожиданное кино иногда оказывается лучшим. Так что доверяйте своему вкусу, смотрите то, что цепляет, и не бойтесь разочарований. Без них невозможно найти настоящие киношедевры, которые останутся с вами надолго.