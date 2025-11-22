«Яблоки вместо апельсинов и манка для бюста»: Раскрыты тайны создания всеми любимого «Афони»

Фильм «Афоня» мог стать совсем другой картиной — мрачной драмой о неудачнике, осознающем, что «профукал жизнь». Режиссёр Георгий Данелия кардинально переработал сценарий, добавив знаменитый хеппи-энд с Катей, что и предопределило народный успех ленты.

По словам создателей фильма, первоначальный сценарий был значительно суровее. Афоня, тогда ещё маляр Фима, представлял собой классического лишнего человека. Фильм должен был завершаться на печальной ноте: герой приобретал билет в никуда, а милиционер, сравнивая его с весёлым парнем на фотографии в паспорте, констатировал духовную гибель персонажа, отмечает Кино Mail. Данелия настоял на изменениях, создав тот самый простой, но полюбившийся зрителям финал.

Съёмки в Ярославле: город как главный герой

Летом 1974 года Ярославль превратился в полноценного участника действия. Дом №59 на проспекте Дзержинского изображал жилище Афони, соседнее здание стало ЖЭКом, а деревню Борщевку сыграло село Диево-Городище, где специально для съёмок соорудили колодец с большим колесом. Интересно, что больницу, где работает Катя, на самом деле изображал Музей истории Ярославля.

Кастинг: от Высоцкого до Куравлёва

Над ролью сантехника Афанасия рассматривали нескольких известных актёров. Среди кандидатов значились обаятельный польский артист Даниэль Ольбрыхский, своенравный Владимир Высоцкий, для которого даже подготовили сцену с гитарой, а также Николай Караченцов и Владимир Меньшов. Однако режиссёр Георгий Данелия выбрал Леонида Куравлёва, посчитав, что именно этот актёр сможет вызвать у зрителей симпатию к неидеальному герою, что в итоге определило успех фильма.

Курьёзы и происшествия на съёмочной площадке

Съёмочный процесс сопровождался забавными инцидентами. Евгению Симонову, утверждённую на роль Кати, пришлось экстренно забирать со съёмок другого фильма в Башкирии. Все её сцены снимали в авральном режиме за трое суток. Борислав Брондуков настолько убедительно сыграл пьяницу Федула, что сотрудник ресторана принял его за настоящего нетрезвого посетителя и отказался пропускать на площадку. В эпизоде на танцплощадке для создания пышного бюста у актрисы сначала пробовали использовать наполненные водой презервативы, а затем применили манную крупу. Савелий Крамаров, самостоятельно управляя трактором, врезался в электропровод, что привело к отключению электричества в деревне.

Музыка и интересные детали

В картине впервые прозвучала композиция «Солнечный остров» группы «Машина времени». Для сцены с апельсинами реквизиторам пришлось красить в оранжевый цвет зелёные яблоки. Любопытной деталью стало упоминание в диалоге Паши Строгановой — это отсылка к фильму «Начало», где партнёршей Куравлёва была Инна Чурикова. В постельной сцене актёр отказался снимать брюки из-за стеснения перед молодой коллегой, поэтому остался в них под одеялом.

Кинолента заняла первое место в советском кинопрокате 1975 года, собрав 62 миллиона зрителей. Производство осуществлялось киностудией «Мосфильм» при государственном финансировании. Гонорар музыкантов «Машины времени» за две композиции составил 500 рублей, а юная Ксения Талызина получила 3 рубля за эпизодическое появление в фантазиях главного героя.

