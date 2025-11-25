Россия и США
25 ноября, 15:00

Кроссворд по «Ералашу»: Если у вас было счастливое детство, вы вспомните все детали сюжета!

Вспомните, как в детстве смеялись над сюжетами «Ералаша». Этот кроссворд проверит, насколько ярко вы храните те моменты: если юность была счастливой, детали всплывут сами — от смешных реплик до любимых проделок героев.

Обложка © Youtube / Киножурнал Ералаш

«Ералаш» — это не просто смешные мини-истории, а настоящий ориентир времени, в котором мы росли. Его эпизоды сопровождали нас после школы, за семейным столом, на каникулах и часто становились частью собственного опыта. В каждой зарисовке было что-то до боли знакомое: школьные проделки, первые симпатии, неуклюжие попытки быть взрослее. Этот кроссворд создан для тех, кто хочет ненадолго вернуться в ту лёгкую, шумную, добрую атмосферу. Попробуйте вспомнить детали, которые когда-то дарили смех, и проверьте, насколько ярко ваше детство до сих пор живёт в памяти!

Анна Московко
