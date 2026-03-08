Вербное воскресенье 2026: Когда цветёт надежда и в душе просыпается весна Оглавление Когда Вербное воскресенье в 2026 году История праздника: как встречали Царя верхом на осле Почему верба, а не пальма Как проходит богослужение в Вербное воскресенье Традиции праздника: от строгого обряда до домашнего тепла Что можно делать в Вербное воскресенье Что нельзя делать: запреты и приметы Как Вербное воскресенье связано с Пасхой 2026 Как поздравить с Вербным воскресеньем Когда Вербное воскресенье в 2026 году? История, традиции, что можно и нельзя делать — в материале Life.ru. 8 марта, 07:01 Вербное воскресенье в 2026 году — дата и значение праздника

Есть в году день, который, какая бы ни была погода, вдруг напоминает о весне и возрождении. Выходишь в субботу или воскресенье из дома, а вокруг люди — с веточками. С пушистыми жёлтыми комочками, похожими на маленьких цыплят. Верба. Кто-то несёт её в храм, кто-то просто купил на рынке, чтобы поставить дома в вазу. И воздух уже не тот, что зимой. Пахнет надеждой.

Этот праздник в России любят многие — и глубоко верующие, и те, кто просто чтит традиции. У него удивительная судьба: за пушистыми веточками и красивыми обычаями стоит событие двухтысячелетней давности, которое изменило ход истории. Вход Господень в Иерусалим. В народе — Вербное воскресенье.

В 2026 году этот светлый день выпадает на начало апреля. Рассказываем по порядку: когда именно, что всё это значит, какие традиции сохранились до наших дней и что в этот праздник можно и нельзя делать.

Вход Господень в Иерусалим. Фото © Wikipedia / Джотто ди Бондоне

Когда Вербное воскресенье в 2026 году

Начнём с главного, чтобы сразу снять все вопросы. Вербное воскресенье в 2026 году православные христиане России будут отмечать 5 апреля.

Почему дата каждый раз разная? Всё просто: этот праздник напрямую привязан к Пасхе. Вербное воскресенье наступает ровно за неделю до Светлого Христова Воскресения. Поскольку Пасха в 2026 году — 12 апреля, то праздник Входа Господня в Иерусалим, он же Вербное воскресенье, выпадает на 5 апреля.

Это шестое воскресенье Великого поста. Впереди — самая строгая, самая тихая и самая важная неделя в году. Страстная.

История праздника: как встречали Царя верхом на осле

Чтобы понять, что мы вообще празднуем, давайте перенесёмся почти на две тысячи лет назад в Иерусалим.

Представьте: город гудит. Слух о невероятном чуде разлетелся быстрее молнии. Иисус воскресил Лазаря. Того самого, который четыре дня уже лежал в гробу. Люди в шоке, люди в восторге. Если Он смог победить смерть — значит, Он и есть Мессия, тот самый Царь, который освободит их от римлян.

И вот Христос въезжает в город. Но не на белом коне, как полководец-победитель. Он едет верхом на молодом ослёнке. На Востоке это символ мира. Цари, идущие с войной, скакали на конях. А Царь Мира въезжает на осле.

Народ ликует. Люди бросают под ноги пальмовые ветви (вайи), постилают свои одежды и кричат: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!»

Но есть в этой радости страшный подвох. Митрополит Антоний Сурожский называл этот праздник одним из самых трагических в церковном году. Потому что та же толпа, которая сегодня кричит «Осанна!», через несколько дней будет орать «Распни Его!» Люди ждали земного царя и политического освободителя. А Христос принёс не то, что они хотели. Он принёс свободу от смерти, но ценой Своей смерти.

Почему верба, а не пальма

Тут всё просто и очень по-русски. На юге, где тепло, у христиан была традиция приходить в храм с пальмовыми ветвями — теми самыми, которыми встречали Христа. А что делать нам в северной стране, где пальмы вообще не растут, а в апреле только-только просыпаются деревья?

Вот и выбрали вербу. Она распускается раньше всех. Первая тянется к солнцу, первая даёт пушистые почки — символ новой жизни. Так и закрепилось: вместо пальмовых ветвей — верба. И название праздника в народе стало Вербным воскресеньем.

Кстати, в церковном календаре праздник называется Неделя ваий (от греческого «вайя» — пальмовая ветвь), или Цветоносная неделя. Неделя в церковном языке — это воскресенье.

Как проходит богослужение в Вербное воскресенье

Если придёте в храм в субботу вечером, 4 апреля, увидите удивительную картину. Начнётся праздник с Всенощного бдения. Люди стоят с веточками вербы и зажжёнными свечами. Читается особая молитва, и священник окропляет вербу святой водой.

Вербное воскресенье 2026 — приметы и традиции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ju_see

Почему именно вечером? Потому что церковный день начинается с вечера. Но если не успели в субботу, не беда. В воскресенье утром, 5 апреля, после литургии, освящение вербы повторяют. Можно прийти с букетиком и забрать его домой уже освящённым.

Сама служба очень красивая. Священники часто облачаются в зелёные ризы — цвет жизни и обновления. Поётся праздничный тропарь: «О́бщее воскресе́ние пре́жде Твоея́ стра́сти уверя́я, из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же...»

Традиции праздника: от строгого обряда до домашнего тепла

За века церковная традиция плотно переплелась с народными обычаями. Получилось очень душевно.

Освящение вербы. Самая главная традиция. Вербу принято заготавливать заранее, в Лазареву субботу (в 2026 году это 4 апреля). Считалось, что ветки надо срезать с молодых, здоровых кустов, там, где нет больных веток. Освящённую вербу хранят дома весь год, часто ставят рядом с иконами.

«Вербохлёст». Милый народный обычай. Придя из храма, родители легонько хлестали детей и домочадцев веточками, приговаривая: «Верба хлёст, бей до слёз! Не я бью, верба бьёт! Как вербочка растёт, так и ты расти!». Верили, что это даёт здоровье и силу.

Почки вербы — лекарство и талисман. В народе почкам освящённой вербы приписывали целебные свойства. Их добавляли в хлеб, в кашу. Женщины, у которых не было детей, с верой съедали почки, надеясь на чудо материнства.

Что делать с прошлогодней вербой? Важный момент. Освящённые ветки нельзя просто выбросить в мусорное ведро. Это святыня. Их нужно либо сжечь, либо пустить по текущей воде (реке), либо закопать в землю в чистом месте (например, в лесу или в саду под деревом). В некоторых храмах есть специальные места для сбора старой вербы.

Что можно делать в Вербное воскресенье

Праздник — это значит, что можно чуть расслабиться, но в рамках разумного. Великий пост никто не отменял, но есть радостное исключение.

Что касается еды: в Вербное воскресенье в 2026 году разрешается рыба. Ура, можно порадовать себя! Также разрешена горячая пища с растительным маслом и немного красного вина.

Что касается дел: хорошо сходить в храм, помолиться. Хорошо посвятить день семье. Можно приготовить праздничный обед (рыбный, конечно). Можно съездить на кладбище, если есть желание, но Церковь призывает в этот день радоваться, а не скорбеть. Родительские субботы были накануне, теперь время жизни.

Как правильно молиться в Вербное воскресенье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Sayfutdinov

Хорошо прочитать молитву, попросить у Бога мира в душе. Можно поздравить близких, подарить веточку вербы как символ весны и надежды.

Что нельзя делать: запреты и приметы

В этот день Церковь и народная мудрость советуют воздержаться от некоторых вещей.

Нельзя ругаться и ссориться. Вообще табу. Отрицательная энергия в такой день, по поверьям, может надолго испортить атмосферу в доме.

Вообще табу. Отрицательная энергия в такой день, по поверьям, может надолго испортить атмосферу в доме. Нельзя заниматься тяжёлым физическим трудом. Уборку, стирку, ремонт лучше отложить. День для души, а не для быта.

Уборку, стирку, ремонт лучше отложить. День для души, а не для быта. Нельзя отказывать в помощи. Если есть возможность помочь — помоги.

Если есть возможность помочь — помоги. Нельзя злоупотреблять алкоголем. Вино разрешено, но для укрепления сил, а не для веселья до утра.

Вино разрешено, но для укрепления сил, а не для веселья до утра. Нельзя выбрасывать освящённую вербу (мы уже говорили об этом, но это важно).

Народные приметы подсказывают:

Какая погода на Вербное, такая, говорят, будет и весна.

Если верба хорошо цветёт — год будет урожайным.

Веточка вербы, брошенная во двор во время грозы, считалась защитой от стихии.

Тёплая и солнечная погода 5 апреля — к хорошему урожаю фруктов.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Fomichewa

Как Вербное воскресенье связано с Пасхой 2026

Самая прямая и непосредственная связь. Вербное воскресенье — это вход в Страстную неделю. В 2026 году Страстная седмица начнётся 6 апреля и продлится до 11-го.

Это дни, когда Церковь живёт последними днями земной жизни Христа. Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда... Апостолы ещё с Ним, но предательство уже близко. В четверг — Тайная вечеря. В пятницу — Распятие. В субботу — тишина ожидания.

И только пережив эти дни, пройдя этот путь вместе с Церковью, мы сможем по-настоящему встретить Пасху. Пасха в 2026 году — 12 апреля. И Вербное воскресенье — это последний радостный рубеж перед тишиной и скорбью, за которой последует немыслимая радость Воскресения.

Как поздравить с Вербным воскресеньем

Если не знаете, какие слова подобрать для родных и друзей, вот несколько простых и тёплых идей.

«С Вербным воскресеньем! Пусть в твоей душе расцветает весна, пусть верба принесёт здоровье, а сердце наполнится надеждой на лучшее».

«Христос грядёт в Иерусалим, а мы встречаем Его с вербой в руках. Пусть этот день даст тебе сил пройти последнюю часть поста и с чистой душой встретить Пасху!»

«Пусть освящённая веточка вербы охраняет твой дом от бед, а в семье всегда будут мир и любовь».

Можно просто отправить фото пушистой вербы с парой тёплых слов. Главное — внимание.

Вот такое оно, Вербное воскресенье 2026. День, когда мы встречаем Христа. И каждый сам решает, с кем он в этой встрече: с толпой или с теми немногими, кто останется с Ним до конца. Но даже если ты просто зажжёшь свечу и поставишь веточку вербы у иконы — ты уже с Ним. С праздником!

