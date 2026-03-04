Лодка с душами и трон: Суицидник после комы рассказал о встрече с Дьяволом в аду

Немец, переживший клиническую смерть, рассказал, как попал в ад и увидел Дьявола. Историю Герхарда Шуга публикует Daily Mirror.

Мужчина впал в кому после попытки суицида в 2020 году. За год до этого он потерял младшую дочь и страдал от множества болезней. Шуг утверждает, что на грани смерти не видел света, а оказался в мрачном месте у старинного замка. Там на плоском троне сидел сам Дьявол, к которому на лодках привозили души. Некоторых из них отправляли к четырём камням, похожим на львиные когти, которые измельчали их с жутким скрипом.

«Я был напуган до смерти. Мне было страшно не за себя, а из-за того, что происходит с душами людей», — отметил мужчина.

После выхода из комы Шуг полностью изменил взгляды. Он уверен, что человек не вправе прекращать жизнь самостоятельно, и теперь мечтает встретиться с дочерью в раю.

