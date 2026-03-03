Объявлены дата и место прощания с умершим после комы драматургом Николаем Колядой

Церемония прощания с драматургом Николаем Колядой, скончавшимся на 69-м году жизни после недели в коме, состоится 5 марта в Екатеринбурге. Дату и место траурной церемонии объявил его родной театр.

«Дата и место прощания: 5 марта, четверг, «Коляда-Театр». 11:00 — 12:30 прощание, 12:30 — 13:00 отпевание», — уточнил «Коляда-театр» в соцсетях.

Напомним, 25 февраля драматурга увезли в больницу из его квартиры. Он находился в реанимации в тяжёлом состоянии. Позже ему стало хуже. Неделю он провел в коме. 2 марта стало известно о смерти деятеля.