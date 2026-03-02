Легендарный драматург Николай Коляда умер после недели в коме

В Екатеринбурге на 69-м году жизни скончался выдающийся драматург, актёр и режиссёр, основатель «Коляда-театра» Николай Коляда. О его смерти сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своём Telegram-канале.

«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушёл из жизни выдающийся драматург, актёр, режиссёр Николай Владимирович Коляда», – написал Паслер, добавив, что артист всю жизнь посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе.

По словам губернатора, имя драматурга и созданные им проекты известны далеко за пределами Урала. Ежегодный театральный фестиваль, организованный Колядой, стал настоящим праздником для Екатеринбурга.

Николай Коляда родился 4 декабря 1957 года в Казахстане. Он — автор более ста пьес, 38 из которых ставились в театрах России и зарубежья. В день своего рождения в 2001 году он создал «Коляда-театр», который гастролировал по стране и всему миру.

25 февраля драматурга увезли в больницу из его квартиры. Он находился в реанимации в тяжёлом состоянии. Позже его состояние ухудшилось. Врачи перевели Коляду подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Медики ввели артиста в медикаментозный сон, но стабилизировать его состояние не удалось.