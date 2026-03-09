Политолог — о проекте Life.ru «Фронт под землёй»: Победа в ВОВ ковалась колоссальным трудом женщин в тылу

Победа в Великой Отечественной войне ковалась не только на передовой, но и колоссальным трудом в тылу. Об этом заявил историк, политолог и публицист Армен Гаспарян, комментируя проект Life.ru «Фронт под землёй: неизвестный подвиг женщин-шахтёров», повествующий о советских женщинах, работавших в подземных штольнях.

Вы знаете, у нас сегодня очень мало говорят о том, за счёт чего добивались победы в Великой Отечественной войне. Ведь это был колоссальный труд в тылу. И женщины, подростки, они ведь заменили тогда мужчин. Мне кажется важным, чтобы об этом сегодня говорили, и говорили побольше. Армен Гаспарян Историк, политолог, публицист

Наш собеседник напомнил, что сейчас, в условиях СВО, миллионы людей заняты в гуманитарных миссиях, в волонтёрских движениях и множестве другой полезной деятельности. Но есть и те, кто считает, что к ним вообще никоим образом не относятся ни экономика страны, ни жизнь государства, ничего.

«Мне кажется, что этим людям стоит повнимательнее посмотреть такие материалы, как проект «Фронт под землёй: неизвестный подвиг женщин-шахтёров», потому что по большому счёту он повестствует об их же собственных бабушках. И если они будут способны сделать какие-то для себя правильные выводы, то глобальную цель такого просветительского проекта можно будет считать достигнутой», — подытожил Гаспарян.

К 8 Марта Life.ru выпустил спецпроект о женщинах, которые в годы Великой Отечественной заменили мужчин в шахтах. Когда фронт забрал всех, кто мог работать под землёй, в забой спустились они — без опыта, без подготовки, преодолевая страх и непосильную нагрузку. По 10–12 часов в сутки женщины добывали уголь, чтобы страна могла жить, работать и побеждать. Проект напоминает: война требовала подвига не только на передовой, но и глубоко под землёй.