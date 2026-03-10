Тест: Булгаков vs ИИ! Отличите 7 произведений мастера от плохого описания от нейросети
Сегодня, 10 марта, — день памяти великого писателя Михаила Булгакова! Давайте вместе вспомним его произведения и попробуем узнать гениальные тексты по плохому описанию от искусственного интеллекта!
Обложка © Chat GPT
10 марта — день памяти великого писателя Михаила Афанасьевича Булгакова! Человека, который подарил нам бессмертного Мастера, чертовщину на Патриарших и Шарикова с его пролетарской гордостью. Его книги разобраны на цитаты, герои стали нарицательными, а мистика до сих пор бродит по Москве. Но что будет, если нейросеть попробует пересказать эти великие романы? Справится ли бездушный алгоритм? Давайте проверим вашу читательскую интуицию! Мы загрузили семь произведений Булгакова в нейросеть и попросили описать их максимально плохо, сухо, искажая суть. Ваша задача — угадать, о какой книге идёт речь!
