Тест: Булгаков vs ИИ! Отличите 7 произведений мастера от плохого описания от нейросети

10 марта — день памяти великого писателя Михаила Афанасьевича Булгакова! Человека, который подарил нам бессмертного Мастера, чертовщину на Патриарших и Шарикова с его пролетарской гордостью. Его книги разобраны на цитаты, герои стали нарицательными, а мистика до сих пор бродит по Москве. Но что будет, если нейросеть попробует пересказать эти великие романы? Справится ли бездушный алгоритм? Давайте проверим вашу читательскую интуицию! Мы загрузили семь произведений Булгакова в нейросеть и попросили описать их максимально плохо, сухо, искажая суть. Ваша задача — угадать, о какой книге идёт речь!