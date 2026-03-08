Тест: Вспомните 8 советских фильмов по кадру с цветами и докажите, что вы не петунья!
Сегодня каждой девушке полагается по букету в честь 8 Марта! Угадайте 8 фильмов СССР по кадру с букетом. А Москва не верит слезам, только цветам! Пусть в этот день ваша память расцветает так же ярко, как эти праздничные букеты на экране.
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Кадр из фильма «Алые паруса», режиссёр
Александр Птушко, сценаристы Алексей Нагорный, Александр Юровский, Александр Грин / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk
Режиссёры СССР знали толк в деталях: букет в кадре мог выдать тайные чувства героя, предсказать развязку или навсегда остаться в памяти зрителей. Давайте это и проверим! В честь 8 Марта — Международного женского дня — мы решили собрать для вас самые цветочные кадры из любимых советских кинолент. Никаких подсказок, только герои с букетами, которые видели любовь, слёзы и счастье ваших любимых актрис. Проверьте, не завяла ли ваша память вместе с теми цветами. Этот тест осилят только настоящие ценители советской классики. Ну что, рискнёте?
Протрите глаза и попробуйте узнать советские кинокартины по очкарику! Вспомните классическую русскую литературу и узнайте, каким персонажем вы бы были: Печориным, Чичиковым, Ленским или Обломовым. Недавно праздновала свой день рождения замечательная актриса Ирина Купченко, давайте же угадаем фильмы с её участием по кадру.