Тест: Вспомните 8 советских фильмов по кадру с цветами и докажите, что вы не петунья!

Режиссёры СССР знали толк в деталях: букет в кадре мог выдать тайные чувства героя, предсказать развязку или навсегда остаться в памяти зрителей. Давайте это и проверим! В честь 8 Марта — Международного женского дня — мы решили собрать для вас самые цветочные кадры из любимых советских кинолент. Никаких подсказок, только герои с букетами, которые видели любовь, слёзы и счастье ваших любимых актрис. Проверьте, не завяла ли ваша память вместе с теми цветами. Этот тест осилят только настоящие ценители советской классики. Ну что, рискнёте?