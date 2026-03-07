Тест: Грезили об актёрстве? Узнайте, в каком фильме с Андреем Мироновым снялись бы именно вы!
7 марта, 85 лет назад, родился великий советский актёр Андрей Миронов! Он сыграл главные роли в большом количестве самых разных фильмов. Мы предлагаем узнать, в какой картине вам посчастливилось бы сняться с ним в паре!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Мой друг Иван Лапшин», режиссёр Алексей Герман, сценаристы Алексей Герман, Эдуард Володарский, Юрий Герман / Kinopoisk © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk © Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», режиссёр Марк Захаров, сценаристы Марк Захаров, Евгений Шварц / Kinopoisk © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov
7 марта исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Миронова — актёра, который умел всё: смешить до слёз, завораживать танцем и пронзать сердце драмой. Мы привыкли восхищаться им из зрительного зала. Но давайте представим, что судьба подарила не билет в первый ряд, а место на съёмочной площадке рядом с ним. В каком фильме вы бы оказались? Стали бы его легкомысленным соучастником, строгим критиком или той самой роковой женщиной, ради которой Миронов поёт серенады? Пройдите наш тест и узнайте, какая грань таланта великого артиста раскрылась бы в дуэте с вами!
Вспомните легендарную поэтессу Анну Ахматову и угадайте, из каких стихотворений эти строки! Недавно мы отмечали день рождения Елены Яковлевой, попробуйте же узнать фильмы и сериалы с её участием по кадру. Мы уверены, что вы используете эти пословицы неправильно! Догадайтесь, какое оригинальное продолжение у них было.
- Тест: Эти 9 фактов о Валентине Терешковой знают только самые смелые звёздные рейнджеры!
вчера в 14:30
- Тест: Преданный зритель угадает 7 фильмов с Андреем Паниным, профан поплывёт уже на первом!
вчера в 13:00
- Тест: Если не узнаете 8 стихотворений Анны Ахматовой по строчке, то на вас клеймо позора!
5 марта, 14:00