Тест: Грезили об актёрстве? Узнайте, в каком фильме с Андреем Мироновым снялись бы именно вы!

7 марта исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Миронова — актёра, который умел всё: смешить до слёз, завораживать танцем и пронзать сердце драмой. Мы привыкли восхищаться им из зрительного зала. Но давайте представим, что судьба подарила не билет в первый ряд, а место на съёмочной площадке рядом с ним. В каком фильме вы бы оказались? Стали бы его легкомысленным соучастником, строгим критиком или той самой роковой женщиной, ради которой Миронов поёт серенады? Пройдите наш тест и узнайте, какая грань таланта великого артиста раскрылась бы в дуэте с вами!