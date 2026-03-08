Тест на 8 Марта: На какую великую женщину СССР вы похожи!
Сегодня — Международный женский день! В этот праздник хочется говорить о силе и подвигах женщин, которым мы очень многим обязаны! Пройдите тест и узнайте, на какую великую женщину СССР вы похожи.
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © «Шедеврум», © ТАСС / Александр Батанов, © РИА Новости / Давид Шоломович, © ТАСС / С. Пучков
Мы отмечаем Международный женский день, который появился почти что 100 лет назад! В истории нашей страны есть женщины, чьи имена стали символами эпохи. Надежда Крупская создавала систему образования, по которой учились миллионы. Майя Плисецкая танцевала так, что ей рукоплескал весь мир, даже когда власть пыталась запереть её за железным занавесом. Людмила Павличенко уходила на снайперскую дуэль и возвращалась победительницей, уничтожив 309 фашистов. Зинаида Ермольева в разгар войны, рискуя жизнью, создала первый советский пенициллин и спасла тысячи солдат. А Вера Мухина превратила сталь в символ эпохи, став автором легендарной скульптуры «Рабочий и колхозница». Каждая из них была великой по-своему. Но что объединяет их с вами? Пройдите тест и узнайте, на какую легендарную женщину СССР вы похожи!
Вспомним же ещё одну великую женщину нашей страны — Анну Ахматову! Угадайте, из каких стихотворений эти строки. Также узнайте, от каких подарков в СССР женщины падали в обморок! Следующая легендарная женщина в нашем списке — Валентина Терешкова, которая недавно отметила день рождения. Давайте вместе вспомним её биографию и ответим на 9 вопросов о ней!
