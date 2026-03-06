Топ-5 фильмов на 8 Марта: Истории о женской силе, в которые невозможно не влюбиться

В преддверии Международного женского дня мы часто говорим о красоте, нежности и цветах. Но 8 Марта — прежде всего день борьбы за равенство, право на выбор и уважение. Это праздник в честь женщин, которые не побоялись бросить вызов системе, обстоятельствам и начать бороться за свою жизнь. Life.ru собрал 5 воодушевляющих фильмов о девушках, которые доказали, что упорство и любовь к своему делу — не знают гендерных рамок.

«Скрытые фигуры», 2016 год

«Скрытые фигуры»: подборка фильмов на 8 Марта. Фото © Кадр из фильма «Скрытые фигуры», режиссёр Тед Мелфи / Kinopoisk

Вдохновляющая биографическая драма, которая рассказывает историю трёх талантливых афроамериканок, сыгравших ключевую роль в успехе космической программы NASA. Действие разворачивается в начале 1960-х годов, в разгар космической гонки между США и СССР. Три подруги, работающие вычислительницами в NASA, каждый день вынуждены доказывать, что они чего-то стоят. Несмотря на расовую и гендерную дискриминацию, отдельные туалеты и столовые для «цветных», пренебрежительное отношение, героини всё-таки завоёвывают уважение и становятся незаменимыми для успеха миссии Джона Гленна.

Интересно, что фильм снят по одноимённой научно-популярной книге Марго Ли Шеттерли. Хотя некоторые детали и персонажи были объединены или добавлены для драматургии, основные достижения женщин и факт сегрегации в NASA полностью совпадают с реальностью.

«Эрин Брокович», 2000 год

Что посмотреть на 8 Марта: фильм «Эрин Брокович». Фото © Кадр из фильма «Эрин Брокович», режиссёр Стивен Содерберг / Kinopoisk

Фильм «Эрин Брокович» 2000 года — это ещё одна вдохновляющая драма о простой женщине, которая бросила вызов огромной корпорации и одержала победу. Как и «Скрытые фигуры», этот фильм рассказывает историю удивительной настойчивости и веры в справедливость. Действие разворачивается в 1993 году. Эрин Брокович — дважды разведённая мать троих детей, оставшаяся без работы и денег. После проигранного суда по иску о её автомобильной аварии она в буквальном смысле заставляет адвоката Эда Мэзри взять её на работу.

Разбирая документы для дела, Эрин натыкается на медицинские карты, спрятанные в папке с документами о недвижимости. Её природное любопытство и упорство заставляют копнуть глубже. Тогда женщина выясняет, что крупная энергетическая компания на протяжении десятилетий загрязняла грунтовые воды в городке Хинкли. Вследствие загрязнений жители городка массово начали заболевать раком, но корпорация закрывала на это глаза. Главная героиня, не имея юридического образования, но обладая невероятной харизмой и сочувствием к людям, завоёвывает доверие жителей и убеждает их объединиться в коллективном иске против гиганта PG&E.

«Фрида», 2002 год

Фильмы про женщин, основанные на реальных событиях: история Фриды Кало. Фото © Кадр из фильма «Фрида», режиссёр Джули Теймор / Kinopoisk

Фильм «Фрида» — это страстная биографическая драма о жизни мексиканской художницы Фриды Кало, женщины, превратившей свою боль в искусство. Кинокартина охватывает реальные события, происходившие в жизни художницы с 18 лет. Мы видим, как героиня, попавшая в жуткую аварию, остаётся прикованной к постели. Единственным спасением для девушки становится рисование, тогда она и напишет свой первый автопортрет. Спустя время, едва научившись ходить заново, Фрида показывает свои работы известному художнику-монументалисту Диего Ривере. Между ними вспыхивает страстный и бурный роман, который заканчивается браком, несмотря на их разницу в возрасте и одинаково необузданные характеры.

Биография Фриды Кало — одна из самых известных историй жизни. Про знаменитую художницу написано много книг, её работы стали культовыми. Но начинала художница с трагической аварии, которая могла сломать девушку. Но Фрида оказалась сильнее.

«Малышка на миллион», 2004 год

Фильмы про успешных женщин к 8 Марта: боксёрша Мэгги Фицджеральд. Фото © Кадр из фильма «Малышка на миллион», режиссёр Клинт Иствуд / Kinopoisk

Фильм «Малышка на миллион» можно назвать спортивной драмой, которая выходит далеко за рамки жанра, поднимая сложные вопросы о жизни, смерти, достоинстве и искуплении. В центре внимания 31-летняя официантка Мэгги Фицджеральд, не обладавшая ничем, кроме желания заниматься боксом. Тренер Фрэнки не работает с девушками, к тому же у него сложный период, он тяжело переживает разрыв с дочерью и уход своего лучшего бойца. Мужчина поначалу отказывается. Но видя невероятное упорство Мэгги, Фрэнки по совету своего друга и старого боксёра Эдди всё же соглашается её тренировать! С этого момента в жизни главной героини начинается новая глава, но вступать в бой ей придётся не только на боксёрском ринге.

«Жизнь в розовом цвете», 2007 год

Что посмотреть 8 Марта: фильм «Жизнь в розовом цвете». Фото © Кадр из фильма «Жизнь в розовом цвете», режиссёр Оливье Даан / Kinopoisk

Как и несколько других фильмов в подборке, «Жизнь в розовом цвете» является биографической драмой. Это история о легендарной французской певице — Эдит Пиаф, чья жизнь была похожа на сражение, только уже не на ринге, а на сцене. Фильм начинается с детства будущей исполнительницы, которое проходит в доме бабушки. Маленькая Эдит частично теряет зрение, но благодаря усилиям одной из бабушкиных работниц девочка не утрачивает способность видеть.

Позже отец-акробат забирает её в Париж, где Эдит впервые начинает петь, поражая прохожих своим прекрасным голосом. Её замечает владелец ночного клуба Луи Лепле, который даёт девушке сценическое имя Малышка Пиаф, в переводе означает «Воробушек». Однако карьеру Эдит едва не разрушила смерть Луи Лепле. От полного провала её спасает композитор Раймон Ассо, он превращает Эдит из уличной певицы в настоящую артистку! Но трудности на этом не заканчиваются. Интересно, что в фильме часто звучат подлинные записи Эдит Пиаф.

Каждая из этих картин заставляет помнить о том, что любой человек имеет право на мечту. А главное, каждый в силах добиться успеха, нужно только не опускать руки. Героини этих пяти фильмов служат настоящим доказательством тому, что упорство и любовь к своему делу не знают гендерных рамок! А об истории и традициях Международного женского дня — читайте на Life.ru!