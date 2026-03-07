Тест: На эти вопросы по русскому языку на время запросто ответит любой семиклассник! А вы справитесь?

Кажется, что это было только вчера: дневник, доска, мелок и корявое «Классная работа». Мы уверены, что в седьмом классе вы щёлкали эти тесты как орешки. Но годы летят, правила русского языка потихоньку стираются из памяти. Мы предлагаем устроить блиц-проверку! Вас ждут 8 вопросов, которые покажутся до обидного простыми... ровно до того момента, как на экране появится обратный отсчёт. Мы решили усложнить задачу: на каждый вопрос у вас есть всего 30 секунд. Это отличный способ встряхнуться и вспомнить, как правильно писать числительные и где ставить запятые. Время пошло!