Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 12:00

Тест: На эти вопросы по русскому языку на время запросто ответит любой семиклассник! А вы справитесь?

Вспомните, как лихо вы щёлкали задания по орфографии и пунктуации в школе? Всего 8 вопросов по русскому языку и таймер — 30 секунд на ответ. Проверьте, не заржавели ли ваши знания и сможете ли вы опередить звонок на перемену!

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DarkBird, © Gemini Nano Banana

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DarkBird, © Gemini Nano Banana

Кажется, что это было только вчера: дневник, доска, мелок и корявое «Классная работа». Мы уверены, что в седьмом классе вы щёлкали эти тесты как орешки. Но годы летят, правила русского языка потихоньку стираются из памяти. Мы предлагаем устроить блиц-проверку! Вас ждут 8 вопросов, которые покажутся до обидного простыми... ровно до того момента, как на экране появится обратный отсчёт. Мы решили усложнить задачу: на каждый вопрос у вас есть всего 30 секунд. Это отличный способ встряхнуться и вспомнить, как правильно писать числительные и где ставить запятые. Время пошло!

Вспомните также уроки литературы и легендарную поэтессу Анну Ахматову: угадайте, из каких стихотворений эти строки! Вы 100% не знаете, как эти пословицы и поговорки звучат правильно: попробуйте догадаться об их продолжении. А также протрите глаза и узнайте советские кинокартины по очкарику!

Тест: Печорин, Чичиков, Ленский или Обломов — кто ваш двойник из русской классики?
Тест: Печорин, Чичиков, Ленский или Обломов — кто ваш двойник из русской классики?
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar