Тест: На эти вопросы по русскому языку на время запросто ответит любой семиклассник! А вы справитесь?
Вспомните, как лихо вы щёлкали задания по орфографии и пунктуации в школе? Всего 8 вопросов по русскому языку и таймер — 30 секунд на ответ. Проверьте, не заржавели ли ваши знания и сможете ли вы опередить звонок на перемену!
Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DarkBird, © Gemini Nano Banana
Кажется, что это было только вчера: дневник, доска, мелок и корявое «Классная работа». Мы уверены, что в седьмом классе вы щёлкали эти тесты как орешки. Но годы летят, правила русского языка потихоньку стираются из памяти. Мы предлагаем устроить блиц-проверку! Вас ждут 8 вопросов, которые покажутся до обидного простыми... ровно до того момента, как на экране появится обратный отсчёт. Мы решили усложнить задачу: на каждый вопрос у вас есть всего 30 секунд. Это отличный способ встряхнуться и вспомнить, как правильно писать числительные и где ставить запятые. Время пошло!
Вспомните также уроки литературы и легендарную поэтессу Анну Ахматову: угадайте, из каких стихотворений эти строки! Вы 100% не знаете, как эти пословицы и поговорки звучат правильно: попробуйте догадаться об их продолжении. А также протрите глаза и узнайте советские кинокартины по очкарику!
