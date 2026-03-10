Тест: Позор вам на всю жизнь, если не узнаете фильм СССР по песне Александра Зацепина
Сегодня, 10 марта, отмечает свой юбилей Александр Зацепин. Гениальному композитору, который подарил нам такие любимые песни, исполняется 100 лет! Давайте же попробуем угадать советский фильм по строчкам его композиций!
Сегодня, 10 марта, уникальная дата — 100 лет исполняется человеку-легенде, композитору, без музыки которого невозможно представить советское кино. Александр Зацепин подарил нам целую эпоху, его мелодии звучали на каждом «Голубом огоньке», изо всех радиоприёмников и телевизоров. Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните его творчество. Специально к юбилею выбрали для вас 8 песен. Сможете с ходу определить, в каком фильме они прозвучали? Проверьте свою память и докажите, что вы — настоящий знаток!
