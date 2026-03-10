Тест: Позор вам на всю жизнь, если не узнаете фильм СССР по песне Александра Зацепина

Сегодня, 10 марта, уникальная дата — 100 лет исполняется человеку-легенде, композитору, без музыки которого невозможно представить советское кино. Александр Зацепин подарил нам целую эпоху, его мелодии звучали на каждом «Голубом огоньке», изо всех радиоприёмников и телевизоров. Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните его творчество. Специально к юбилею выбрали для вас 8 песен. Сможете с ходу определить, в каком фильме они прозвучали? Проверьте свою память и докажите, что вы — настоящий знаток!