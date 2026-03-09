Тест: Этими секретаршами восхищался весь СССР! Сможете узнать, из каких они фильмов?

Секретарши знали всё и обо всех, встречали посетителей строгим взглядом и могли одним движением бровей дать понять: «Шеф на месте, но лучше не заходить». Одни из них были модницами и давали советы начальницам, другие путали документы и попадали в комедийные переделки, третьи сами становились центром детективных интриг. Их помнят и любят до сих пор. Давайте проверим, сможете ли вы угадать, в каких культовых фильмах работали эти незабываемые сотрудницы? Перед вами 6 кадров, слабо узнать всех?