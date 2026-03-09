Владимир Путин
Тест: Этими секретаршами восхищался весь СССР! Сможете узнать, из каких они фильмов?

Строгие и стильные, исполнительные и остроумные — они вели делопроизводство и вершили судьбы героев. Эти незабываемые секретарши покорили зрителей обаянием, а их фразы разлетелись на цитаты. Проверьте, хорошо ли вы помните легендарных сотрудниц!

Обложка © Коллаж © Life.ru © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © Gemini Nano Banana

Секретарши знали всё и обо всех, встречали посетителей строгим взглядом и могли одним движением бровей дать понять: «Шеф на месте, но лучше не заходить». Одни из них были модницами и давали советы начальницам, другие путали документы и попадали в комедийные переделки, третьи сами становились центром детективных интриг. Их помнят и любят до сих пор. Давайте проверим, сможете ли вы угадать, в каких культовых фильмах работали эти незабываемые сотрудницы? Перед вами 6 кадров, слабо узнать всех?

Вы 100% не знаете, как эти пословицы и поговорки звучат правильно: попробуйте догадаться об их продолжении! Устали? Самое время отправиться в путешествие, а мы поможем выбрать направление! Весна наступила, а это значит, самое время узнать, как её встречают в разных странах.

