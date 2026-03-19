Наследница русского дьявола: Кем была Матрёна и как сложилась судьба дочери Распутина

Её называли Марочкой. Великосветские дамы целовали ей руки, а императрица лично заботилась о её будущем. Но всё это меркло перед главным фактом её биографии: она была той, кого Григорий Распутин назвал любимой дочкой. История Матрёны начинается не в петербургских салонах, а далеко от столицы, в сибирской глуши, где будущая укротительница львов впервые узнала, что значит носить знаменитую фамилию. Life.ru разобрался в биографии последней дочери Распутина и сейчас всё расскажет!

Названная в честь бабушки

Судьба Матрёны Распутиной: как росла дочка Григория Распутина? Фото © Wikipedia

27 марта 1898 года в селе Покровское Тобольской губернии у 29-летнего Григория Распутина и его жены Прасковьи родилась вторая дочь. Девочку назвали Матрёной — в честь бабушки по отцовской линии. Росла она не одна, а в компании старшего брата Дмитрия и сестры Варвары.

Семья Распутиных жила обычной крестьянской жизнью: деревянный дом, работа по хозяйству, строгие нравы. Но уже тогда проявилась особенность, которая определит судьбу девочки: Григорий Распутин выделял Матрёну среди всех детей. Позже историки и мемуаристы подтвердят: она была любимым ребёнком Распутина.

Когда всё изменилось?

Мария Распутина: как жила при дворе, где училась? Фото © Wikipedia

В 1913 году жизнь 15-летней Матрёны перевернулась. Отец, чьё влияние при дворе достигло апогея, забрал дочерей в Петербург. Для самого Григория Ефимовича это был продуманный шаг: он хотел, чтобы его дети получили образование и стали «маленькими дамами».

Но первым делом предстояло решить проблему имени. Для столицы Матрёна звучало слишком по-деревенски. Так на свет появилась Мария Распутина, именно под этим именем дочь «старца» и войдёт в историю. Вместе с сестрой Варварой её определили в частную гимназию Стеблин-Каменской — одну из лучших в городе.

По данным некоторых исследователей, в дневниках императрицы Александры Фёдоровны содержится информация о том, что она лично принимала участие в судьбе девушек.

Ей целовали руки

Но поведение столичных почитательниц отца поражало Марию до глубины души. Есть легенда, что писательница Вера Жуковская, наблюдавшая за семьёй Распутина, оставила яркое описание шестнадцатилетней Марии в своих «Воспоминаниях» 1923 года: «…широкое лицо с квадратным подбородком и яркими губами, которые она часто облизывала. Её кашемировое платье, казалось, вот-вот лопнет на сильном, пахнущем потом теле».

Мемуары Матрёны Распутиной «Распутин. Почему?», 1999 год. О чём писала Мария? Фото © Getty Images / Topical Press Agency

Светские дамы, приходившие к Распутину за благословением или советом, не ограничивались общением с ним. Они бросались целовать руки его дочерям — Марии и Варваре. Жуковской было странно видеть, что дочь крестьянина получает столько внимания от княгинь и графинь.

Позже сама Мария в своих мемуарах, создававшихся с 1946-го по 1960 год, вспоминала: «Меня это коробило. Что я такого сделала, чтобы мне целовали руку? Я — дочь простого крестьянина».

Наставления отца

Кем была любимая дочка Григория Распутина? Фото © Wikipedia

Несмотря на внешний блеск столичной жизни, Григорий Распутин старался привить дочерям простые, но важные ценности. Мария позже рассказывала своим внукам, что отец научил её быть щедрой даже тогда, когда сама нуждалась. Провидец говорил о том, что она никогда не должна выходить из дома с пустыми карманами и всегда должно быть что-то в них, чтобы дать бедным.

В своих мемуарах, которые она писала уже в эмиграции с 1946-го по 1960 год, Мария пыталась восстановить подлинный образ отца, очищенный от мифов и клеветы. Её книга «Распутин. Почему?» стала своеобразным объяснением для тех, кто считал Григория Распутина виновником всех бед России.

Последний вечер Распутина глазами дочерей

Григорий Распутин, семья: что случилось в день смерти Распутина? Феликс Юсупов. Фото © Wikipedia / Йоханнес Линсе, Wikipedia

Вечером 16 декабря 1916 года 18-летняя Мария видела отца в последний раз. Дочери Распутина жили с ним в небольшой квартире в Петрограде. Около 11 часов вечера, когда Мария собиралась ложиться спать, отец сообщил ей, что едет в гости к князю Феликсу Юсупову. Григорий Ефимович взял с дочери слово молчать об этом визите, объяснив это тем, что Юсупов скрывает их знакомство от родных.

Уже утром, не обнаружив отца, Мария с сестрой забили тревогу и сообщили о его исчезновении. Позже на льду у Петровского моста через Малую Невку нашли галошу, застрявшую между сваями. Мария и Варвара опознали её: галоша принадлежала их отцу. Тело Распутина нашли лишь спустя несколько дней.

Так для девушки, которую при дворе называли Марочкой, закончилась петербургская жизнь и началась другая — полная скитаний, цирковых арен — в американской эмиграции.

Бегство и замужество Матрёны

Матрёна Распутина: дети и муж. Как сложилась судьба после революции? Борис Соловьёв, муж Марии. Фото © YouTube / Простые истории!

В октябре 1917 года, буквально накануне переворота, Мария вышла замуж за офицера Бориса Соловьёва, сына казначея Священного синода. Жить в Петрограде, нося фамилию Распутиной, было смертельно опасно. Судя по её дневнику 1918 года, молодая женщина часто нуждалась в деньгах и тосковала по мужу, который находился в отъезде.

Семья бежала из охваченной Гражданской войной России через Владивосток. Некоторые утверждают, что путь в Европу оказался долгим, они добирались два года: через Сингапур, Японию и Суэцкий канал. В этой дороге Мария родила первенца. Сначала молодые родители осели в Германии, затем переехали в Париж. Но испытания не закончились: в 1926 году Борис Соловьёв умер от туберкулёза, оставив Марию одну с двумя маленькими дочерьми на руках.

Месть за смерть отца

Где жила дочь Распутина в эмиграции: Матрёна Распутина. Великий князь Дмитрий Павлович. Фото © Wikipedia

Жизнь в эмиграции была тяжёлой. Мария работала гувернанткой и танцовщицей в кабаре. Однако когда в 1927 году князь Феликс Юсупов опубликовал мемуары «Конец Распутина», где подробно описал убийство, Мария увидела в этом шанс. Восприняв книгу как публичное признание в уголовном преступлении, она подала на Юсупова и великого князя Дмитрия Павловича в суд в 1928 году, потребовав компенсацию в 800 тысяч долларов.

Заявление Матрёны было таким: «Любой приличный человек испытывает отвращение к жестокому убийству Распутина». Однако французский суд отклонил иск, заявив, что не обладает юрисдикцией рассматривать политическое убийство, совершённое в России. Не имея возможности добиться справедливости юридически, Мария прибегла к весьма своеобразной форме мести — она назвала именем Юсупова свою собаку…

Почему Матрёну называют укротительницей львов?

Укротительница львов: как Мария Распутина построила карьеру в цирке? Фото © Wikipedia

Белая полоса в жизни началась, когда Матрёна устроилась работать в цирк братьев Ринглинг. Теперь на афишах её рекламировали не иначе как «Мари Распутин, дочь безумного монаха, чьи подвиги в России удивили мир».

Она гастролировала по Европе и Америке с цирком братьев Ринглинг, Барнума и Бейли. Публика скупала билеты, привлечённая громкой фамилией. Но карьера укротительницы оборвалась трагически, когда на Марию напал медведь, серьёзно ранив её. После больницы она была вынуждена оставить манеж.

Старость в Америке

Дочка Распутина: куда эмигрировала Матрёна, где жила и чем занималась? Фото © Getty Images / Bettmann

Поселившись в США в 1937 году, Мария в 1945-м получила американское гражданство. Во время Второй мировой войны она работала клепальщицей на оборонной верфи, а затем до 1955 года трудилась на других предприятиях. Позже, выйдя на пенсию, давала уроки русского языка и работала в больницах. Последние годы жизни дочь Григория Распутина провела в Лос-Анджелесе, получая обычное социальное пособие. Она умерла 27 сентября 1977 года в возрасте 79 лет от сердечного приступа.

Судьба рода Юсупова: что известно о потомках?

Потомки Распутина: что осталось от рода Распутиных? Лоранс Ио-Соловьёва, внучка Марии Распутиной. Фото © RuTube / Неизвестная история

В то время как Мария смогла выжить и построить новую жизнь, её брат Дмитрий, сестра Варвара и мать Прасковья остались в Советском Союзе. Некоторые историки уверены, что в 1930-х годах их арестовали как «злостных элементов» и отправили в ссылку на Север, где они погибли. По другим данным, Варвара умерла в 1925 году в Москве от тифа, а не в ссылке.

Потомки Матрёны Распутиной живут на Западе. Её внучка, Лоранс Ио-Соловьёва, неоднократно приезжала в Россию и даже посещала родовое село Покровское. Существует легенда о том, что в семье долгое время было запрещено говорить о знаменитом предке из-за его скандальной репутации, но сейчас потомки стараются восстанавливать историю. Кстати, ещё одна не подтверждённая, но очень трогательная легенда гласит, что в конце 1940-х годов, в Греции, дочь Марии подружилась с дочерью Феликса Юсупова Ириной.

На данный момент многие факты о жизни Матрёны, самого Распутина и его семьи — это городские легенды, возникшие в основном из-за таинственного образа Григория. Единственным хоть немного достоверным источником можно считать многочисленные мемуары современников, которые помогают взглянуть на ситуацию с разных сторон. Некоторые из них легли в основу нашего текста.

Например, книга самой Марии Распутиной «Распутин. Почему?». Поэтому, если Life.ru сумел пробудить в вас интерес к этой теме, вы можете ознакомиться с воспоминаниями очевидцев и участников лично. Самые интересные факты изложены в мемуарах Феликса Юсупова «Конец Распутина», писательницы Жуковской и самой Марии.