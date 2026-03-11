Как приготовить крестьянский хлеб, который можно в Великий пост: простой рецепт без молока и яиц

Великий пост в самом разгаре, и вопрос с хлебом встаёт особенно остро. Стоишь в магазине перед полками с хлебом, читаешь составы и понимаешь — половина содержит молоко, яйца или какие-то загадочные улучшители. А ведь хочется просто нормального хлеба, который точно можно есть. Мы нашли решение! И это рецепт настоящего крестьянского постного хлеба, который готовится из минимального набора продуктов и получается ничуть не хуже магазинного. Даже лучше, если честно.

Как испечь хлеб в пост: рецепт без скоромных продуктов. Фото © Freepik

Главное преимущество этого рецепта в том, что вы точно знаете, что внутри. А результат превзойдёт все ожидания — ароматный, румяный, с хрустящей корочкой хлебушек, который отлично подходит для бутербродов, к супу или просто так, с чаем.

Ингредиенты

Список продуктов настолько короткий, что его можно запомнить с первого раза. Всё это наверняка есть у вас дома прямо сейчас, так что можно начинать печь хоть сегодня. Мука пшеничная — 3,5 стакана (3 стакана в тесто, полстакана на подсыпку при вымешивании).

— 3,5 стакана (3 стакана в тесто, полстакана на подсыпку при вымешивании). Вода тёплая — 1 стакан (примерно 230 мл, используйте тот же стакан, которым отмеряете муку).

— 1 стакан (примерно 230 мл, используйте тот же стакан, которым отмеряете муку). Дрожжи сухие — 1,5 чайные ложки.

— 1,5 чайные ложки. Соль — 1,5 чайные ложки.

— 1,5 чайные ложки. Сахар — 2 столовые ложки.

— 2 столовые ложки. Масло растительное — 3 столовые ложки.

Важно: Используйте именно тёплую воду, почти горячую. Она должна быть приятно тёплой для рук, но не обжигающей. Это критически важно для активации дрожжей.

Пошаговый рецепт постного хлеба

Домашний постный хлеб: пошаговый рецепт с фото. Фото © Freepik

Весь процесс займёт около полутора часов, но большую часть времени тесто будет подниматься само. Ваше активное участие понадобится на 20–25 минут, не больше.

Шаг 1: Смешиваем сухие ингредиенты. Возьмите большую миску и смешайте в ней сахар, соль и сухие дрожжи. Просейте 3 стакана муки и добавьте к смеси. Хорошо перемешайте всё ложкой. Сделайте посередине углубление — туда мы будем добавлять жидкие компоненты. Оставшиеся полстакана муки отложите в сторону, они понадобятся позже.

Шаг 2: Добавляем жидкие ингредиенты. Влейте в углубление растительное масло, а следом — тёплую воду. Начинайте замешивать тесто прямо в миске, сначала используя ложку. Когда ложкой станет работать неудобно, переходите на руки. Не бойтесь месить прямо в миске — так проще контролировать консистенцию.

Хлеб на воде и дрожжах: рецепт для Великого поста. Фото © Freepik

Шаг 3: Вымешиваем тесто. Выложите тесто на рабочую поверхность и начинайте активно вымешивать, постепенно подсыпая оставшуюся муку. Это самый важный этап! Месите не менее 15 минут, пока тесто не станет эластичным, гладким и перестанет липнуть к рукам. Да, это требует усилий, но именно от качества вымешивания зависит, каким получится ваш хлеб. Готовое тесто должно быть мягким, но при этом держать форму.

Шаг 4: Даём тесту подняться. Сформируйте из теста шар, положите его обратно в миску и накройте чистым полотенцем. Поставьте в тёплое место на час. Можно включить духовку на небольшую температуру и поставить миску рядом с ней — так тесто поднимется быстрее. Начинайте нагревать духовку до 180 градусов заранее, чтобы к моменту формовки батонов она была готова.

Простой постный батон в духовке за час. Фото © Shutterstock / FOTODOM / rom_olik

Шаг 5: Формируем батоны. Когда тесто увеличилось в объёме примерно в два раза, разделите его на две равные части. Каждую раскатайте в прямоугольный пласт длиной с будущий батон. Сверните пласт в рулет, формируя батон, и тщательно защипните края и швы, чтобы тесто не раскрылось при выпечке. Выложите батоны на противень, застеленный пергаментом.

Шаг 6: Делаем надрезы. Накройте батоны полотенцем и дайте постоять ещё 10–15 минут, чтобы они немного поднялись. Затем смочите поверхность каждого батона обычной водой при помощи кисточки — это даст красивую румяную корочку. Острым ножом сделайте диагональные надрезы по всей длине батона. Эти надрезы не только красиво выглядят, но и помогают хлебу равномерно пропечься.

Шаг 7: Выпекаем. Отправляйте противень в хорошо разогретую духовку. При температуре 180 градусов хлеб будет готов примерно через 25–30 минут. Ориентируйтесь на румяную корочку и аромат — когда по кухне пойдёт запах свежего хлеба, а батоны покроются золотистой корочкой, можно вынимать. Сразу после извлечения из духовки смажьте поверхность батонов водой — это сделает корочку мягче и придаст блеск.

Рецепт постного хлеба из муки, воды и дрожжей. Фото © Freepik

Шаг 8: Даём остыть. Переложите готовые батоны на решётку и дайте им полностью остыть. Да, это самый сложный этап потому, что запах сводит с ума и хочется немедленно отрезать кусок! Но постарайтесь подождать хотя бы 20–30 минут — горячий хлеб режется плохо и кажется сыроватым внутри. Остывший же даст вам идеальные ровные ломтики с воздушным мякишем.

Секреты идеального постного хлеба

Как приготовить постный хлеб дома: секреты и советы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Gravante

Несколько важных нюансов помогут вам получить идеальный результат с первого раза. Опытные хозяйки годами нарабатывали эти хитрости, а мы собрали их в одном месте. Температура воды решает всё. Слишком холодная — дрожжи не активируются, слишком горячая убьёт их. Золотая середина — когда вода приятно тёплая, но не обжигает руку.

Слишком холодная — дрожжи не активируются, слишком горячая убьёт их. Золотая середина — когда вода приятно тёплая, но не обжигает руку. Не жалейте времени на вымешивание. Те самые 15 минут активной работы руками делают структуру теста правильной. Если месить меньше, хлеб получится плотным и тяжёлым.

Те самые 15 минут активной работы руками делают структуру теста правильной. Если месить меньше, хлеб получится плотным и тяжёлым. Хорошо разогретая духовка — залог успеха. Если поставить хлеб в недостаточно горячую духовку, он не поднимется как следует и получится приплюснутым.

Если поставить хлеб в недостаточно горячую духовку, он не поднимется как следует и получится приплюснутым. Смазывание водой до и после выпечки — маленькая хитрость, которая даёт большой эффект. До выпечки это помогает образованию красивой корочки, после — делает её не слишком твёрдой.

Этот рецепт — базовый, а значит, универсальный. Можете добавлять семечки, орехи, изюм, менять часть пшеничной муки на ржаную или цельнозерновую. Экспериментируйте и найдёте свой идеальный вариант постного хлеба, который станет любимым не только в пост, но и круглый год!