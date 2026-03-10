10 марта начнётся чёрная полоса для этих знаков зодиака: Кому не повезёт после праздников

Всегда кажется, что после Международного женского дня должна наступить весенняя эйфория, солнце, цветение и новые возможности. Но звёзды настроены иначе. Астрологи предупреждают: середина марта станет точкой отсчёта для непростого периода сразу у нескольких знаков зодиака. Виной всему ретроградный Меркурий, который продлится до 20 марта, и переход Солнца в знак зодиака Овен 20 марта. Мы разобрались, кому именно предстоит столкнуться с препятствиями и как пережить это время с минимальными потерями.

Знак зодиака Близнецы: когда твёрдая почва уходит из-под ног

Чёрная полоса после праздников: знаки зодиака в зоне риска. Фото © «Шедеврум»

Представьте, что вы идёте по привычной дороге, а она вдруг превращается в зыбучий песок. Примерно так будут чувствовать себя Близнецы с 10 марта. Ретроградный Меркурий бьёт по вашему знаку особенно сильно, ведь именно он управляет вами. Информация, на которую вы привыкли полагаться, становится туманной и противоречивой. Документы теряются, важные письма приходят с опозданием, а переговоры срываются в последний момент.

След от лунного затмения, которое произошло 3 марта, только сейчас раскрывается в полную силу: вы не понимаете, на что опереться, куда двигаться дальше. Рабочие задачи зависают, семейные обязанности сыплются как из рога изобилия, а распределить их справедливо не получается. Вокруг этих тем вспыхивают конфликты, но результата они не приносят. До 21 марта Близнецы рискуют потратить невероятное количество энергии впустую, чувствуя, что она буквально утекает сквозь пальцы.

Представители знака зодиака Рыбы: кармические экзамены под прицелом затмения

Астрологический прогноз на март 2026: кому не повезёт. Фото © «Шедеврум»

Март для Рыб традиционно важен, ведь это их месяц, время максимальной силы и влияния. Но в 2026 году всё идёт наперекосяк. До 20 марта вас касаются абсолютно все небесные события: энергия затмения 3 марта всё ещё давит на чувствительные точки, приближается новолуние 18–19 марта, требующее подведения итогов, а ретроградный Меркурий превращает каждое решение в квест.

Астрологи рекомендуют в этот период спокойно завершать начатое ранее, не хвататься за новое и проявлять мудрость там, где раньше действовали импульсивно. Звучит просто, но на практике вы будете чувствовать невероятное давление со всех сторон. Финансовые вопросы обостряются, коммуникация даётся с трудом, а способы мышления, которые раньше работали безотказно, требуют полного пересмотра. Ближайшие дни особенно опасны эмоциональными срывами и неверными решениями.

Знак зодиака Стрелец: хаос вместо ясности

Стрельцы привыкли действовать быстро, решительно и с азартом. Но первая половина марта превратится для вас в настоящую проверку терпения. Появляются нерешительность, колебания в принятии решений, рабочие задачи словно замирают на месте. Вы пытаетесь двигаться вперёд, но натыкаетесь на стену из бюрократии, чужого непонимания и собственных сомнений. Состояние хаоса и неопределённости становится вашим постоянным спутником.

Особенно тяжело придётся до 21 марта, пока не закончится ретроградный Меркурий. То, что казалось надёжным источником, оборачивается слухами и сплетнями. Документы, которые вы подписываете не глядя, содержат подводные камни. Деловые партнёры интригуют за вашей спиной. Критическое мышление требуется включать на максимум, а это для огненного и прямолинейного Стрельца настоящая пытка.

Рак: когда мир показывает худшую сторону

Ретроградный Меркурий в марте 2026: какие знаки пострадают. Фото © «Шедеврум»

Раки и без того склонны к тревожности и эмоциональным качелям, а март 2026 года усилит эти черты до предела. Начало месяца принесло неприятные бытовые трудности, и сейчас они достигают пика: то водопровод прорвёт, то техника сломается, то соседи затопят. Самочувствие может дать серьёзный сбой именно тогда, когда нужно быть в форме. Окружение словно сговорилось показать себя не с лучшей стороны: коллеги подставляют, родственники требуют невозможного, а друзья пропадают в самый нужный момент.

Душевное спокойствие под таким коктейлем из стрессов взбаламучивается настолько, что Раки рискуют уйти в глухую оборону или, наоборот, взорваться в самый неподходящий момент. Ближайшие дни особенно опасны конфликтами с родственниками: они активизируются и начнут выяснять надуманные проблемы, цепляясь к каждой мелочи. События или люди из прошлого могут внести смуту в душевное равновесие.

Козерог: трудности на ровном месте

Знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в марте 2026. Фото © «Шедеврум»

Козероги привыкли идти к цели упорно и методично, преодолевая любые препятствия. Но в марте 2026 года трудности возникают буквально на ровном месте, причём именно на работе. Проект, который должен был пройти гладко, натыкается на непредвиденные препятствия. Начальство вдруг меняет требования, коллеги не выполняют обещания, а сроки горят. Козероги рискуют потратить весь месяц на решение проблем, которых вообще не должно было быть.

Главное, о чём предупреждают астрологи: не позволяйте этим мелким неприятностям испортить настроение и выбить вас из колеи. Сохраняйте невозмутимость, иначе рабочие неурядицы перекинутся на личную жизнь и здоровье. Период после 10 марта особенно опасен тем, что вы можете начать сомневаться в правильности выбранного пути. Но это лишь временное помутнение, которое пройдёт вместе с ретроградным Меркурием.

Знак зодиака Весы: борьба с собственной меланхолией

После 10 марта начнутся проблемы: астрологический прогноз. Фото © «Шедеврум»

Март начался для Весов в весьма меланхоличном настроении, а события вокруг только усиливают это ощущение серости и безысходности. От окружающих ждать поддержки не стоит: каждый занят своими проблемами, а на вас просто не остаётся ни времени, ни сил. Весам придётся брать инициативу в свои руки и быть готовыми импровизировать там, где раньше можно было положиться на других. Откладывать важные дела в долгий ящик категорически нельзя, потому что потом они превратятся в снежный ком.

Появляющиеся шансы нужно хватать сразу, не раздумывая и не советуясь с десятью людьми, как вы привыкли. В ближайшие дни астрологи рекомендуют выйти из зоны комфорта: попробовать новый способ заработка, сесть на диету или кардинально изменить распорядок дня. Звучит как издевательство в период, когда хочется просто спрятаться под одеялом, но именно активность спасёт вас от затяжной депрессии.

Помните: чёрная полоса после 10 марта не означает конец света. Это лишь период повышенной сложности, когда звёзды проверяют вашу устойчивость и умение справляться с препятствиями. Ретроградный Меркурий завершится 20 марта. Переждите эти десять дней без важных решений, крупных покупок и серьёзных разговоров. Сосредоточьтесь на завершении старых дел, наведении порядка в мыслях и документах, заботе о здоровье. А главное, не принимайте близко к сердцу временные трудности. А ранее Life.ru рассказывал, почему сотрудники КГБ могли пить литрами и не пьянеть.