Почему 6 марта нельзя пить алкоголь: тайны дня Тимофея-весновея и его погодные приметы

6 марта в православной традиции вспоминают преподобного Тимофея Олимпийского — пустынника, который долгие годы жил в уединении и, по преданию, получил от Бога способность исцелять болезни и изгонять нечистую силу. Но в народной культуре этот день давно обрёл другое имя — Тимофей-весновей, потому что именно в это время, как верили наши предки, в воздухе появляется первое тёплое дыхание весны.

Говорили: «На Тимофея-весновея — тепло у дверей». Считалось, что сама весна будто подходит вплотную к порогу, прислушивается, заглядывает, решая, пора ли вступать в свои права. Поэтому утро 6 марта начинали с генеральной уборки: выметали мусор, выбрасывали старые и поломанные вещи, старались очистить дом от всего, что за зиму успело накопиться и давит на семью невидимым грузом. Чем чище жилище — тем легче пройдёт новый сезон.

Но был и строгий запрет: никакого алкоголя. Предки верили, что спиртное в этот день «закрывает дорогу» чистой весенней энергии. Если выпить — очиститься от негатива уже не получится, а в жизнь могут просочиться ссоры, болезни и неприятности. «Весна любит ясную голову» — так говорили ещё сотни лет назад.

Прислушивались и к приметам погоды. Говорили, что именно 6 марта в берёзах и клёнах начинается сокодвижение — знак, что природа просыпается окончательно. Ранняя весна обещает раннюю осень. А встреча с белым зайцем сулила снегопад — чистый, лёгкий, последний перед теплом. Именины 6 марта отмечают Павел, Тимофей, Ольга, Григорий, Георгий, Александр, Константин и Даниил.

День Тимофея-весновея в народе всегда считался пороговым: человек словно стоит между зимой и весной, прошлым и новым временем. Поэтому 6 марта лучше прожить спокойно — убрать дом, отпустить лишнее, позаботиться о себе и не нарушать старинных запретов. Предки верили: кто встречает весну в чистоте и ясности, тому она и принесёт удачу.