Секреты советской разведки: Почему сотрудники КГБ могли пить литрами и не пьянеть

Как вы представляете себе настоящего разведчика КГБ? Скорее всего, это статный мужчина со стальным характером и доведёнными до автоматизма навыками самообороны. По крайней мере, алкоголь в этот образ никак не укладывается. Как же может пить серьёзный оперативник? Приходится всегда находиться в напряжении и быть готовым к любому заданию. А как вы отреагируете, если вам скажут, что спиртные напитки — чуть ли не главный инструмент хорошего разведчика? Life.ru разобрался, был ли уместен алкоголь в работе КГБ?

Почему трезвый шпион — горе в разведке

Леонид Шебаршин — начальник разведки КГБ об алкоголе в работе. Фото © Wikipedia

На первый взгляд, логика подсказывает, что сотрудник спецслужбы должен быть абсолютно трезв, чтобы всегда контролировать ситуацию. Однако реальность оперативной работы выглядела иначе. Леонид Шебаршин, возглавлявший советскую разведку, в своей книге «Из жизни начальника разведки» писал, что должность оперативного работника пора переименовывать из «оперативной» в «аперитивную». Леонид был убеждён: без обедов, фуршетов и дружеских посиделок установить доверительный контакт с нужным человеком было практически невозможно.

Своё мнение Шебарин подкреплял давольно красочным примером: в Пакистане работал непьющий разведчик, за всё время он не совершил ни одной стоящей вербовки. Местные генералы, с которыми нужно было налаживать отношения, просто не понимали, как можно доверять непьющему человеку. Как только «трезвенника» заменили на более компанейского сотрудника, работа с пакистанскими военными наладилась моментально. Но не важно, кем вы работаете, библиотекарем или тайным агентом, алкоголь действует на всех одинаково. Так как тогда сотрудники КГБ справлялись с состоянием опьянения?

Пять секретов КГБ: как пить и не пьянеть

Конечно же, не было никакой волшебной таблетки, разработанной специально для разведчиков. Да, существует миф о чудо-препарате RU-21, позволяющем советским разведчикам оставаться трезвыми, но это не более чем легенда. Однако существовала чёткая методика подготовки организма к застолью.

Вот некоторые пункты, которым должны были следовать сотрудники перед употреблением горячительных напитков: «Запуск печени». Примерно за час до мероприятия рекомендовалось съесть что-то острое и выпить стопку водки. Это запускало выработку ферментов, и организм заранее готовился к переработке алкоголя. Адсорбенты. За некоторое время до банкета принимались активированный уголь или другие препараты, нормализующие работу желудочно-кишечного тракта. Витамин С. Большая доза аскорбиновой кислоты или продукты, богатые витамином С (лимоны, лук), серьёзно замедляли процесс опьянения. Правило «Не мешать». Категорически запрещалось смешивать разные виды алкоголя, особенно газированные напитки со спиртным, так как углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя в кровь. Движение. Тот, кто сидит за столом всю ночь, пьянеет быстрее. Танцы, прогулки на свежем воздухе и просто активность позволяли сохранять контроль над собой.

Но не стоит думать, что разведчикам разрешалось пить в неограниченных количествах. Такой приём сближения с нужными людьми использовался, но только при острой необходимости. Как мы уже выяснили, спиртное влияет на всех примерно одинаково, какие приёмы для трезвости мы бы не использовали.

Обратная сторона медали: когда алкоголь становится врагом?

История знает немало примеров, когда употребление спиртного приводило к провалам и трагедиям. Некоторые публицисты описывают историю Рейно Хейханена, который во время службы в США злоупотреблял спиртным. В пьяном виде он становился агрессивным, устраивал драки и попадал в полицию. Такое поведение было не просто неприемлемым, оно демаскировало его. Хейханена отозвали, но он, опасаясь наказания, переметнулся к американцам и сдал ЦРУ всех известных ему агентов. Советские сотрудники, работавшие на британскую разведку, рассказывали, как некоторые их коллеги годами находились под прессом бесконечных пьяных встреч, спивались и рано умирали.

Интересно, что в западных спецслужбах к алкоголю относились иначе. Британцы и американцы на встречах пили очень мало, а к пьющим коллегам относились с подозрением. В ЦРУ существовал запрет на употребление алкоголя в рабочее время. А вот в Израиле даже организовывали специальные курсы по употреблению алкоголя, длились которые около полутора лет.

Не зря говорят, что алкоголь — это социальный клей. На месте спецслужб было бы странно не использовать приём со спиртным в своих интересах. Правда, вместе с пользой приходит огромный риск быть рассекреченным. Этот приём до сих пор используют некоторые сотрудники спецслужб, а методы для сохранения трезвости остались примерно такими же.