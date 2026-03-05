Станина заявила, что СССР мог существовать до сих пор, если бы Сталин прожил дольше

Депутат Госдумы Нина Останина выдвинула гипотезу о том, что Советский Союз мог бы не распасться, если бы Иосиф Сталин прожил дольше. По мнению парламентария, смерть государственного лидера стала «поистине безвременной», так как «заменить его оказалось некому».

Останина убеждена, что продолжение правления вождя на протяжении хотя бы десяти лет после 1953 года позволило бы сохранить целостность державы.

«При всей объективности процессов мировой истории я убеждена, что, проживи Сталин ещё хотя бы лет десять, и Советский Союз существовал бы до сих пор. (...) Имя его бессмертно», — высказалась политик.

5 марта 2026 года исполнится 73 года со дня кончины советского генсека. Это событие в свое время спровоцировало острую борьбу за лидерство внутри партийной верхушки.

Историк Рудольф Пихоя придерживается иной точки зрения. Эксперт отмечал, что к моменту ухода Сталина из жизни проводившийся им политический курс полностью исчерпал свои возможности, поэтому смена власти стала исторической закономерностью.

