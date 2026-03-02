В СССР был свой ИИ, но его испугались: Кто стоял за советской разработкой интернет-технологий

Представьте себе: на дворе 1960 год, Брежнев читает докладную записку, а на стол генсеку кладут проект глобальной компьютерной сети, которая должна была опутать всю страну — от Кремля до камчатского рыбзавода. Вы думаете, интернет придумали американцы? А вот и нет. Идея витала в воздухе по обе стороны океана, а история создания ОГАС раскрывает страхи того времени.

Что такое ОГАС и кто её придумал?

Академик Глушков: кибернетика и создание интернета в СССР. Фото © glushkov.su

Сегодня мы боимся, что нейросети оставят нас без работы. А в 60-х в СССР боялись, что компьютеры оставят без работы Политбюро. Главным героем этой истории стал академик Виктор Глушков — человек, который хотел систематизировать управление экономикой. В 1962 году он пришёл к председателю Совета Министров СССР Алексею Косыгину с проектом ОГАС, расшифровывался который как — Общегосударственная автоматизированная система учёта и обработки информации. Механизм был нацелен на сбор данных о производстве, дефиците и других показателях в реальном времени.

Академик даже замахнулся на создание прообраза искусственного интеллекта, который мог бы моделировать последствия тех или иных решений. Звучит это всё как фантастика, но она была подкреплена серьёзными расчётами. К слову, Глушков не был первопроходцем! Ещё в 1959 году военный инженер Анатолий Китов писал Хрущёву с предложением об объединении всех ЭВМ страны в единую сеть для управления. Но идею не оценили, а автора исключили из партии за то, что он посмел намекнуть на то, что электронные мозги считают лучше, чем министры.

Сколько стоил интернет в Советском Союзе

Проект ОГАС и Глушков: был ли интернет в Советском Союзе? Фото © glushkov.su

Виктору Глушкову повезло больше. Заручившись поддержкой Косыгина, в 1970 году он представил проект ОГАС и его утвердили. Но смета было чудовищной! На разработку системы пришлось бы выделить 20 миллиардов рублей. Это годовой бюджет обороны и космической промышленности вместе взятых! Но академик заверял, что его разработка окупится уже через 15 лет и СССР совершит прорыв в экономике. Но тут вмешались «объективные силы»…

Кто и как похоронил советский интернет

Почему в СССР не создали интернет? Глушков хотел изменить мир? Фото © glushkov.su

Американские газеты прознали про планы Глушкова и опубликовали серию материалов, которые стали для советского интернета смертным приговором. Заголовки тех лет кричали: «Компьютерная диктатура!», «Тотальная слежка за каждым гражданином!». Американцы умело сыграли на главных страхах партийных лидеров, переведённые статьи положили на столы членов Политбюро — и эффект оказался взрывным.

Конечно, в ОГАС увидели угрозу и потихоньку начали избавляться от этой идеи. Сначала проект отдали под крыло ЦСУ, а потом, в 1966 году, окончательно зарубили, объяснив это огромной стоимостью внедрения разработки. Но история советского интернета на этом не закончилась, пока все отходили от новостей про слежку и компьютерную диктатуру, в Курчатовском институте зарождался новый интернет-проект.

«Релком» и «Демос»: восстание интернета в СССР

Сеть «Релком» и история домена «.SU». Какие тайны интернета были в СССР? Фото © ТАСС / Анатолий Седельников

В 1990 году группа программистов из кооператива «Демос» и Курчатовского института сделала невозможное — подключила СССР к глобальному интернету. Сеть назвали «Релком». 28 августа 1990 года пробили связь с Финляндией, а уже 19 сентября зарегистрировали легендарный домен «.SU». Свой звёздный час советский интернет пережил в августе 1991 года.

Когда возникли проблемы с телевидением и радио, единственным источником информации остался «Релком». Программисты организовали непрерывное дежурство. Сотрудники «Демоса» практически жили на рабочем месте, не спали и собирали новости от информагентств, очевидцев и зарубежных коллег. Через три года, в 1994 году, появился домен «.RU», но «.SU» не исчез, там до сих пор регистрируют сайты.

Сегодня историки спорят о том, была ли ОГАС уникальным шансом или утопией? Американский предок интернета создавался как экспериментальный, дешёвый проект учёных, а советская ОГАС была грандиозной бюрократической машиной тотального контроля сверху донизу. Но она была обречена, потому что любая автоматизация в СССР упиралась в человеческий фактор — нежелание делить власть с бездушным железом.