В Минздраве назвали точное число детей в России и сравнили с СССР и США

Главный внештатный детский специалист Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова привела актуальные данные о численности детского населения в стране. Выступая на заседании Научного совета РАН «Науки о жизни», она озвучила не только российские показатели, но и сравнила их с другими государствами.

Согласно презентации эксперта, в России на сегодняшний день проживает 31 миллион детей, что составляет 21,4% от общего населения страны. Для сравнения: в Китае детей почти в десять раз больше — около 300 миллионов, однако их доля в населении примерно такая же — 21,1%.

В США детей в два раза больше, чем в России — 72,6 миллиона, и их процентная доля выше — 24,6%. А вот в Турции, где население существенно меньше российского, проживает почти столько же детей — 22 миллиона, что составляет целых 25,5% от всех жителей страны.

«В Советском Союзе у нас было совсем много детей — 83 миллиона, или 35,6%. Понятно, что продолжительность жизни была тогда другой», — сказала Намазова-Баранова.

