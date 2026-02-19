Учёные выяснили, что толстые дети хуже соображают в математике

Российские учёные установили прямую связь между лишним весом у детей и их успеваемостью по математике. С такими данными на заседании Научного совета РАН выступила главный внештатный детский специалист Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

«Это наша работа, проведена на большой популяции 1,5 тысячи детей среднего школьного возраста, которых мы проанализировали с точки зрения их, в том числе индекса массы тела и когнитивных функций. И оказалось, что дети с избыточной массой тела и ожирением имеют достоверно хуже оценки, прежде всего, по математике», — подчеркнула эксперт.

По словам Намазовой-Барановой, ось «кишечник-мозг» у тучных детей с самого начала работает неправильно, тогда как у сверстников с недостаточным питанием эти нарушения выражены гораздо слабее.

Особую тревогу у специалистов вызвали результаты морфометрии мозга. Российские учёные впервые в мире описали аномалию: у детей с ожирением существенно увеличено белое вещество, причём рост происходит за счёт серого. Это открытие выводит проблему на совершенно иной уровень, требующий срочного осмысления и принятия мер.

Ранее Life.ru рассказывал, что в нашей стране больше нет ни одного региона, где взрослые люди могли бы похвастаться нормальным весом. При этом проблема ожирения касается зачастую даже молодых людей, что вызывает особую тревогу у специалистов.