В Пушкинском музее раскрыли, почему в XIX веке кукол покупали не детям, а их мамам

Куклы в XIX веке были больше, чем просто игрушка: они заменяли детям гувернанток и учебники, а их мамам — модные журналы. Об особенностях таких простых и знакомых каждой девочке вещей Life.ru рассказала хранитель, старший научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина и куратор выставки «Августейшие. Куклы» Екатерина Лисицына.

Фарфоровая кукла появилась в 40-х годах XIX века во Франции, и первые такие куклы были именно модницами. Часто они имели своё имя и производились для какого-то определённого магазина, который торговал не только этими куклами, но и всем гардеробом к ним: платьями, шляпками, сапожками, даже нижним бельём.

Фото © Life.ru

Таким образом, дамы покупали таких кукол для себя, чтобы следить за модой. Покупали и для девочек-подростков, чтобы научить их ухаживать за собой, следить за модой. Потому что куклы были всегда дорогими. С самого начала своего появления, практически до начала XX века, фарфоровая кукла была дорогой. И с ней нужно было обращаться очень бережно. Екатерина Лисицына Старший научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина и куратор выставки «Августейшие. Куклы»

Была и более практическая польза для подрастающих девочек. Поскольку не все семьи могли позволить себе покупать готовые гардеробы для кукол каждый месяц, юных барышень учили шить.

«Каждый месяц в детском журнале La Poupée Modèle публиковались модели платья для конкретной куклы — и можно было сделать выкройку, раскроить. Девочка с гувернанткой и портнихой могла сама сшить платье для любимой куклы. Таким образом, девочки получали навыки шитья, учась наряжать любимых кукол», — отметила Лисицына.

Фото © Life.ru

