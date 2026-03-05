Медведь цесаревича Алексея и куклы-модницы для его сестёр: Как игрушки «учили» детей XIX века жизни

Представьте: девочке дарят куклу, которая стоит как годовое жалование горничной. Но это не просто игрушка — к ней прилагается гардероб из шёлковых платьев, шляпок, сапожек и нижнего белья. А ещё — детский журнал с выкройками, чтобы учиться шить новые наряды. В детской комнате стоит настоящая плита, где можно варить конфеты на углях.

Добро пожаловать в мир воспитания XIX века, где через дорогие игрушки детей готовили к взрослой жизни, а механические животные заменяли живых питомцев! Мы поговорили с Екатериной Лисицыной, куратором выставки «Августейшие. Куклы» в ГМИИ им. А.С. Пушкина, и узнали, как куклы-модницы задавали тренды, почему девочки учились шить платья для кукол и при чём тут цесаревич Алексей с механическими животными.

Куклы-модницы учили девочек следить за трендами и обращаться с дорогими вещами

Куратор выставки рассказала о роли кукол в воспитании детей. Фото © Life.ru

Фарфоровая кукла появилась в 40-х годах XIX века во Франции, и первые такие куклы были именно модницами. «Фарфоровые куклы-модницы всегда были одеты по последнему слову парижской моды. Часто они имели своё имя и производились для какого-то определённого магазина, который торговал не только этими куклами, но и всеми гардеробами к ним. Это были обширные гардеробы платьев, нижнего белья, шляпок, сапожек и разнообразных аксессуаров», — рассказывает Екатерина Лисицына. Таких кукол покупали не только для девочек, но и для взрослых дам, чтобы следить за модой.

Таким образом, дамы покупали таких кукол для себя, чтобы следить за модой. Покупали и для девочек-подростков, чтобы научить их ухаживать за собой, следить за модой. Потому что куклы были всегда дорогими. С самого начала своего появления, практически до начала XX века, фарфоровая кукла была дорогой. И с ней нужно было обращаться очень бережно. Екатерина Лисицына Старший научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина и куратор выставки «Августейшие. Куклы»

Девочки учились шить, создавая платья для кукол по журнальным выкройкам











Кукла «Мадемуазель Лили» производилась магазином мадам Перон-Лаваль в Париже всего десять лет, с 1863-го по 1873 год. Владелица магазина сама отшивала для неё модные платья. Но не все семьи могли позволить себе покупать готовые гардеробы каждый месяц. Выход был найден оригинальный. Обучение через игру работало идеально: девочка была мотивирована результатом, ведь речь шла о любимой кукле.

Если в семье было недостаточно средств для того, чтобы приобретать все эти обширные гардеробы, каждый месяц в детском журнале La Poupée Modèle публиковались модели платья для конкретной куклы — и можно было сделать выкройку, раскроить. Девочка с гувернанткой и портнихой могла сама сшить платье для любимой куклы. Таким образом, девочки получали навыки шитья, учась наряжать любимых кукол. Екатерина Лисицына Старший научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина и куратор выставки «Августейшие. Куклы»

В детской комнате уживались три мира — и каждый готовил ребёнка к взрослой жизни

Вокруг кукол создавалась целая инфраструктура. Появились кукольная посуда, умывальные приборы, плиты, на которых можно было по-настоящему готовить. Но зачем?











«По сути дела, в детской комнате уживались три мира — взрослый, детский и кукольный. И для каждого из них были свои предметы, полностью копирующие взрослый мир. И кукольный копировал взрослый мир, для того чтобы девочка могла получить какие-то навыки. И такой детский мир создавался в детской комнате, соразмерный ребёнку, для того, чтобы тот психологически комфортно себя чувствовал в процессе возрастания и воспитания», — объясняет Екатерина Лисицына.

На выставке представлены две печи, в которых действительно можно было готовить: туда закладывались горящие угли — и на плите в кастрюльке девочка могла вскипятить воду или сделать конфеты. Так через игру приобретались реальные хозяйственные навыки.

С 1877 года появились куклы с детским лицом — и они стали по-настоящему игровыми











Переломный момент наступил в 1877 году, когда крупнейшая французская компания Jumeau выпустила куклу с детским лицом. Это была революция в кукольном мире. «Здесь мы уже видим ребёнка трёх, пяти, иногда восьми лет. Это в любом случае ребёнок, у куклы детские лицо и тело, но очень часто такой же обширный набор одежды, обуви, предметов быта, через которые девочка могла тоже получить какие-то важные для будущей жизни навыки. И именно кукла Bébé Jumeau уже становится игровой в полном смысле этого слова», — отмечает куратор.

Появились механические куклы, которые умели ходить. Чтобы хрупкая фарфоровая голова не разбилась, куколку нужно было придерживать, и так развивалась мелкая моторика. Дети учились аккуратности, внимательности, бережному обращению с ценными вещами. Все эти навыки прививались через игру — без нравоучений и принуждения.

Механические животные заменяли живых питомцев городским детям







Животные — живые и игрушечные — играли в жизни детей прошлого такую же роль, как и сейчас. В усадьбах дети могли играть с настоящими животными, но в городских квартирах это было невозможно. Спасали механические игрушки. На выставке представлены французские собаки из папье-маше на деревянных колёсиках с механизмом, позволяющим открывать пасть.

Немецкие производители пошли дальше и создали животных такого размера, чтобы ребёнок мог залезть сверху и кататься по детской. «Эти игрушки делались специально такого размера, чтобы ребёнок мог залезть даже сверху на этого коня и кататься по детской комнате, таким образом веселясь. И известно, что, допустим, у того же цесаревича Алексея было несколько таких игрушек. У него был такой конь, медведь, собака», — рассказывает Екатерина Лисицына. Так дети знакомились с окружающим миром через безопасную игру.

Чему куклы учили детей в XIX веке: мода, хозяйство и бережливость. Фото © Life.ru

Фарфоровые куклы XIX века были не просто дорогими игрушками для богатых детей — это была продуманная система воспитания, где через игру прививались реальные жизненные навыки. Девочки учились моде, шитью, ведению хозяйства, бережному отношению к ценным вещам. Мальчики тоже играли с куклами, развивая аккуратность и внимательность. А механические животные позволяли городским детям познакомиться с миром природы, не выходя из детской комнаты. Педагогика через игру работала столетия назад не хуже, чем современные развивающие методики.