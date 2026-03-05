В Пушкинском музее рассказали о механическом медведе цесаревича Алексея

В коллекции цесаревича Алексея (сына Николая II) было несколько механических игрушек, верхом на которых можно было даже прокатиться. Все они изображали животных — медведя, коня и собаку. О том, для чего детям в начале XX века покупали такие игрушки, Life.ru рассказала хранитель, старший научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина и куратор выставки «Августейшие. Куклы» Екатерина Лисицына.

В усадьбах того времени дети могли играть с настоящими животными, но в городских квартирах это было невозможно. Тогда спасали механические игрушки. На выставке представлены французские собаки из папье-маше на деревянных колёсиках с механизмом, позволяющим открывать пасть. Немецкие производители пошли дальше и создали животных такого размера, чтобы ребёнок мог залезть сверху и кататься по детской. Так дети знакомились с окружающим миром через безопасную игру.

Эти игрушки делались специально такого размера, чтобы ребёнок мог залезть даже сверху на этого коня, собаку или медведя и кататься по детской комнате, таким образом веселясь. И известно, что, допустим, у того же цесаревича Алексея было несколько таких игрушек. У него был такой конь, медведь, собака. Екатерина Лисицына Старший научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина и куратор выставки «Августейшие. Куклы»

