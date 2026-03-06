Встаёшь еле живым и бесишься? Как пережить весеннее обострение и не потерять работу, семью и нервы Оглавление Почему весной обостряются нервы и хронические болезни? Основные симптомы весеннего обострения Что делать: меры для стабилизации состояния Питание при весеннем авитаминозе: какие продукты есть Режим дня и сон Когда обращаться к врачу: тревожные звоночки Общие рекомендации при весеннем обострении: Часто задаваемые вопросы Можно ли пить антидепрессанты? Помогают ли БАДы? Физическая активность, витамины и без новостей: советы психолога Как распознать весеннее обострение и что делать? Симптомы, питание, режим дня и советы врачей — в материале Life.ru. 5 марта, 22:15 Весна без стрессов — универсальные рекомендации. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Почему весной обостряются нервы и хронические болезни?

Весной обострение хронических заболеваний и ухудшение состояния нервной системы могут быть связаны с комплексом физиологических и внешних факторов. Основные причины включают в себя перестройку биоритмов, дефицит витаминов, колебания атмосферного давления, аллергические реакции и ослабление иммунитета после зимнего периода.

Организм адаптируется к увеличению продолжительности светового дня и изменению интенсивности солнечного света. Эти изменения влияют на выработку гормонов и нейромедиаторов, таких как серотонин («гормон радости») и мелатонин (регулирует сон). Резкие перепады атмосферного давления и температуры требуют от организма дополнительных энергетических затрат на адаптацию.

За зимние месяцы часто истощаются запасы витаминов и минералов, необходимых для синтеза нейромедиаторов и стабильной работы нервной системы. Недостаток витамина D, который синтезируется под воздействием солнечного света, может усугублять вялость и влиять на настроение.

Нарушения сна могут сигнализировать о сезонном сбое в организме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Основные симптомы весеннего обострения

Некоторые физиологические симптомы весеннего обострения:

Усталость и сонливость. Несмотря на увеличение светлого времени суток, некоторые люди могут ощущать постоянную вялость, упадок сил и желание спать дольше обычного.

Снижение аппетита или, наоборот, повышенная тяга к еде.

Проблемы со сном: как бессонница, так и чрезмерная сонливость, прерываемый сон.

Некоторые психические симптомы весеннего обострения:

Ухудшение настроения по утрам, а не в вечернее время, затяжная апатия, снижение интереса к обычным занятиям.

Усиление тревоги: беспокойство, иррациональные страхи, физические проявления (сердцебиение, потливость, напряжение мышц).

Снижение работоспособности, концентрации, памяти, замедление мышления.

Изменение аппетита: либо переедание, либо потеря аппетита, возможна прибавка или снижение веса.

Что делать: меры для стабилизации состояния

Питание при весеннем авитаминозе: какие продукты есть

При весеннем авитаминозе рекомендуется разнообразить рацион, включать продукты, богатые витаминами, и отдавать предпочтение щадящим методам термической обработки (варка на пару, запекание). Витамины не накапливаются организмом, поэтому их поступление с пищей должно происходить каждый день.

Перед коррекцией питания необходимо проконсультироваться с врачом, который определит дефицит витаминов и подберёт подходящие продукты.

При весеннем авитаминозе могут быть необходимы, например:

Витамин C — цитрусовые, киви, квашеная капуста, болгарский перец, шиповник.

— цитрусовые, киви, квашеная капуста, болгарский перец, шиповник. Витамин D — жирная рыба (лосось, сардины), яичный желток, печень трески.

— жирная рыба (лосось, сардины), яичный желток, печень трески. Витамин A — морковь, тыква, шпинат, абрикосы, печень.

— морковь, тыква, шпинат, абрикосы, печень. Витамины группы B — цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, мясо, молочные продукты.

Правильное питание весной для восстановления. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Om

Режим дня и сон

Режим дня — это определённый порядок действий, который человек каждый день выполняет в одно и то же время. Например, ложится спать, принимает пищу, идёт на работу или учёбу, отдыхает либо занимается спортом. Сон важен для восстановления организма, улучшения когнитивных функций и укрепления иммунитета.

Некоторые рекомендации по организации режима дня:

Проанализировать день. Выписать то, что человек делает изо дня в день, распределить дела по группам: сон, работа, отдых (в том числе активный). Это позволит увидеть, насколько сбалансирована рутина. Стоит определить периоды активности. Отследить, в какое время суток человек чувствует себя наиболее бодрым, сколько в среднем длится такой период активности и когда наступает момент спада. Ставить самые важные рабочие задачи в период пиковой активности. Первое время держать график на видном месте: например, распечатать и повесить за рабочим столом или использовать специальные приложения.

Установите фиксированное время подъёма и отхода ко сну — нужно стараться вставать и ложиться в одно и то же время, даже в выходные дни. Отклонения не должны превышать 30–60 минут. Оптимальное время для засыпания — с 22 до 23 часов, так как в этот период организм начинает продуцировать гормон сна мелатонин. Создайте комфортные условия в спальне: проветрите комнату перед сном, оптимальная температура — 20–22 °C, влажность — 60–70 %. Нужно обеспечить полную темноту с помощью штор блэкаут и выключить все источники света. Ограничьте использование гаджетов перед сном — отложите смартфон, не смотрите телевизор, исключите компьютер за 2–3 часа до сна. Если это невозможно, используйте фильтр синего света или ночной режим на устройствах.

Режим сна при смене сезонов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fast-stock

Когда обращаться к врачу: тревожные звоночки

Весенние обострения могут касаться разных систем организма. Например, при обострении хронических заболеваний дыхательных путей необходимо обратиться к врачу, если:

температура не спадает в течение нескольких дней (выше 37,5–38 градусов);

появляются боли в грудной клетке, немотивированная слабость, одышка, кашель с гнойной мокротой или симптомы кровохарканья.

Также при весенних обострениях могут проявляться кожные заболевания — например, псориаз, атопический дерматит, крапивница. В таком случае нужно обратиться к врачу-дерматологу сразу, как только возникает обострение или ухудшение течения заболевания.

Общие рекомендации при весеннем обострении:

При обострении нервных заболеваний обратитесь к психиатру или психотерапевту для диагностики и коррекции терапии. Соблюдайте режим сна и питания, избегайте стрессов. Занимайтесь физической активностью (прогулки, йога), что может улучшить настроение и снизить тревожность. Избегайте алкоголя и курения, которые могут усиливать побочные эффекты антидепрессантов.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли пить антидепрессанты?

Да, принимать антидепрессанты весной можно, но только по назначению врача и с учётом индивидуальных особенностей организма. Антидепрессанты — это серьёзные препараты, которые должны назначаться психиатром или неврологом при наличии медицинских показаний — например, при депрессии, тревожных расстройствах или других психических нарушениях. Сезонность (в том числе весна) сама по себе не является противопоказанием к их приёму, но может влиять на состояние пациента и требовать коррекции терапии.

Помогают ли БАДы?

Весной организм часто испытывает дефицит витаминов и минералов после зимы, что может проявляться в усталости, снижении иммунитета и ухудшении общего самочувствия. Биологически активные добавки (БАДы) могут помочь восполнить этот дефицит, но их приём должен быть обоснован и согласован с врачом.

Какие витамины и добавки принимать весной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Какие БАДы можно принимать:

Витамин D поддерживает иммунитет, укрепляет кости, улучшает настроение и помогает бороться с весенней хандрой. Рекомендуется принимать утром с жирной пищей (например, с яйцом или растительным маслом). Витамины группы B поддерживают нервную систему и энергетический обмен. Витамин В12 лучше усваивается натощак, а витамины B1 и B6 не рекомендуется принимать вечером, чтобы не нарушить сон.

Комбинации цинка, витаминов C и D, а также кверцетина могут укрепить защитные силы организма в период сезонных эпидемий. Куркумин с пиперином, витамин E и другие антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом, поддерживают здоровье кожи и замедляют старение клеток. Магний способствует снижению стресса, улучшению сна и расслаблению мышц.

Физическая активность, витамины и без новостей: советы психолога

Физическая активность весной — рекомендации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BLACKDAY

Психолог Дарья Дугенцова в разговоре с Life.ru отметила, что словосочетание «весеннее обострение» — это скорее какое-то разговорное выражение, нежели медицинский диагноз. Но за ним действительно стоят какие-то реальные психологические, биологические процессы.

— Как побороть весеннее обострение? В первую очередь необходимо наладить стабильный ритм жизни для того, чтобы не было активных и ярких внутренних эмоциональных колебаний. Соблюдаем режим сна, режим питания, принимаем витамины, которые необходимы организму. Если мы говорим про физическое состояние, то эти рекомендации обязательны, — сказала Дарья Дугенцова Life.ru.

Дарья Дугенцова призвала увеличивать физическую активность и снижать эмоциональный перегруз, так как вокруг много новостных повесток, которые людей выводят из себя и из равновесия. Поэтому, по её словам, важно поменьше читать новости, убрать большое количество информационных каналов.

— Также не забываем про водный баланс, про достаточное потребление витамина D потому, что сейчас его нам не хватает. В период весеннего обострения важно, чтобы мы адаптировались, наш организм спокойно адаптировался к происходящим изменениям, более бережно относиться к своему ментальному здоровью, — добавила Дугенцова.