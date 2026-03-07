Овнам — подсказки, Ракам — любовь: Гороскоп на неделю 9–15 марта для всех знаков зодиака с рунами

Неделя с 9 по 15 марта — одна из тех, когда события будто ускоряются, а эмоции становятся глубже. На фоне ретроградного Меркурия и мощного лунного фона руны дают особенно точные сигналы: кому стоит замедлиться, кого ждут перемены в любви, а кому лучше прислушаться к первому внутреннему «не хочу». Специально для Life.ru рунолог Игорь Вечерский написал для каждого знака зодиака не просто прогноз, а личный ориентир — что важно увидеть, чего избегать и где судьба готовит подарок.

Знак зодиака Овен — Ансуз, Иса, Йера

Знак зодиака Овен: гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Неделя мудрых посланий и осознанного ожидания, Овен. Ансуз принесёт важные новости или разговор, который заставит задуматься. Иса советует не торопиться с реакцией — сделайте паузу, дайте информации отстояться. А Йера гарантирует, что если вы проявите терпение, то в конце недели получите закономерный и приятный результат. Ваше умение слушать и выжидать сейчас — ключ к успеху.

Совет: запишите всё, что услышите. Не принимайте решений сгоряча. Через несколько дней ситуация прояснится — и вы поймёте, как действовать дальше. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Телец — Ингуз, перевёрнутый Эваз, Ансуз

Время страстного партнёрства и строительства долгосрочных планов, Телец. Ингуз ведёт вас к новому уровню близости с любимым человеком или деловым партнёром. Перевёрнутый Эваз подсказывает, что сейчас важно договариваться о будущем, заключать взаимовыгодные соглашения. Ансуз поможет найти правильные слова для этих разговоров. Эмоции будут зашкаливать, но именно они станут топливом для серьёзных решений.

Совет: не бойтесь говорить о чувствах и планах. Открытый диалог заложит прочный фундамент ваших отношений на годы вперёд. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы — Иса, Турисаз, перевёрнутый Альгиз

Неделя решительных действий с оглядкой на уязвимость, Близнецы. Иса призывает взять паузу перед важным шагом, чтобы всё обдумать. Турисаз даёт силу для прорыва, но перевёрнутый Альгиз предупреждает: ваша интуитивная защита сейчас ослаблена, действуйте осторожно. Вам предстоит преодолеть препятствие, но без лишнего риска.

Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Не доверяйте слепо первому порыву. Просчитайте риски, посоветуйтесь с теми, кому верите. Осторожность — залог вашей победы».

Знак зодиака Рак — Гебо, Тейваз, Вунье

Знак зодиака Рак: гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Период гармоничных, но требующих борьбы отношений, Рак. Гебо сулит подарок судьбы в виде важного партнёрства или укрепления существующего союза. Тейваз добавляет энергии: возможно, придётся отстаивать свои чувства или интересы пары. Но Вунье обещает, что финал будет радостным, вы получите удовлетворение и эмоциональный подъём.

Совет: боритесь за свою любовь, но с лёгким сердцем. Конфликт только укрепит вашу связь, если вы будете помнить о главном — о взаимной ценности. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Лев — Турисаз, Лагуз, Феху

Неделя интуитивного прорыва к финансовому успеху, Лев. Турисаз даёт энергию для мощного старта или преодоления преграды. Лагуз подключает вашу интуицию — сейчас вы будете чувствовать выгодные возможности нутром. Феху гарантирует материальную выгоду, если вы последуете за своим чутьём. Деньги придут через смелые, но интуитивно верные решения.

Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Доверьтесь внутреннему голосу в вопросах дохода. Он приведёт вас к самой удачной сделке или покупке».

Знак зодиака Дева — Кено, Уруз, Наутиз

Время огромного вдохновения и такой же огромной потребности в отдыхе, Дева. Кено зажжёт творческий огонь, идеи будут переполнять. Уруз добавит физических сил для их реализации. Но Наутиз строго напоминает: ресурсы не бесконечны, следите за здоровьем, иначе выгорите. Успех придёт, если балансировать работу и отдых.

Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Творите, пока есть запал, но введите правило: каждый час работы — 10 минут покоя. Ваше тело сейчас требует особого внимания».

Знак зодиака Весы — Уруз, Эйваз, Манназ

Знак зодиака Весы: гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Неделя преобразующего конфликта и обретения внутренней силы, Весы. Уруз наполнит вас энергией, необходимой для противостояния. Эйваз укажет, что через спор или борьбу противоположностей вы измените свою реальность к лучшему. Манназ поможет понять себя и свою истинную роль в этом процессе. Выход из зоны комфорта сделает вас сильнее.

Совет: не избегайте конфликтов, если они назрели. Честное выяснение позиций приведёт к личностному росту и новому пониманию себя. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Скорпион — перевёрнутый Уруз, Ингуз, Беркана

Период уязвимости, ведущей к глубокой близости и семейному росту, Скорпион. Перевёрнутый Уруз может дать ощущение упадка сил — вы не в лучшей форме. Но Ингуз превращает это в возможность: опираясь на партнёра, вы выйдете на новый уровень слияния. Беркана поддержит рост в семье, возможно, через заботу о близких. Слабость обернётся доверием.

Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Позвольте себе быть слабым и принять помощь. Это укрепит отношения и подарит ощущение домашнего тепла и защиты».

Знак зодиака Стрелец — Беркана, Соуло, перевёрнутый Турисаз

Знак зодиака Стрелец: гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Неделя благополучного роста и мудрого решения прошлых проблем, Стрелец. Беркана обещает процветание в делах семейных и личных проектах. Соуло добавит уверенности и успеха — вы будете на высоте. Перевёрнутый Турисаз позволит аккуратно и без риска разобраться с застарелым вопросом, который давно тяготил. Всё складывается наилучшим образом.

Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Занимайтесь домом, творите, принимайте комплименты. И используйте этот спокойный период, чтобы мягко закрыть старые долги или конфликты».

Знак зодиака Козерог — Уруз, Гебо, перевёрнутый Лагуз

Время силы и партнёрства при временной эмоциональной неразберихе, Козерог. Уруз даёт вам мощный заряд энергии и выносливости. Гебо сулит выгодное сотрудничество или укрепление отношений. Однако перевёрнутый Лагуз может вызвать путаницу в чувствах — не доверяйте эмоциям, полагайтесь на логику в диалоге. Рациональный подход укрепит союз.

Совет: обсуждайте планы с партнёром, опираясь на факты, а не на настроение. Ваша сила сейчас в ясности мысли. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Водолей — Манназ, Отал, Эйваз

Неделя самоанализа, семейных дел и преобразующих споров, Водолей. Манназ призывает заглянуть в себя и понять, чего вы хотите от дома и рода. Отал активизирует вопросы недвижимости, семьи, наследства. Эйваз может принести конфликт на этой почве, но именно он изменит ситуацию к лучшему и расставит всё по местам.

Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Не бойтесь обсуждать с родными сложные темы. Через честный диалог вы достигнете нового уровня понимания и гармонии в доме».

Знак зодиака Рыбы — перевёрнутая Беркана, перевёрнутый Кено, Райдо

Знак зодиака Рыбы: гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2026 с рунами. Фото © «Шедеврум»

Период временных бытовых и творческих трудностей, который разрулит дорога, Рыбы. Перевёрнутая Беркана может вызвать мелкие неурядицы дома или замедление в делах. Перевёрнутый Кено — временный недостаток вдохновения. Но Райдо зовёт в путь! Поездка, даже небольшая, переключит внимание и подарит новые впечатления, которые разгонят творческий ступор и бытовую тоску.