Регион
9 марта, 06:00

Птичье потенье 9 марта: какие приметы помогут привлечь счастье и богатство в дом

Что за праздник Птичье потенье
Как праздновали Иванов день на Руси
Что можно делать 9 марта в Иванов день
Что нельзя делать в Иванов день
Приметы на Птичье потенье

9 марта — день, когда одна примета может изменить всю вашу жизнь. Почему нельзя спать до полуночи и что будет, если развесить бельё? Life.ru собрал все запреты и традиции загадочного Иванова дня.

Завершение длинных мартовских выходных совпадает с одним из самых светлых весенних праздников народного календаря. 9 марта отмечают Иванов день, или Обретение, который в народе прозвали Птичьим потеньем. Название говорит само за себя: именно в это время пернатые возвращаются из тёплых краёв и начинают обустраивать гнёзда. Наши предки верили, что святой Иоанн Предтеча своим чудом возвращает птиц домой, а вместе с ними в дома приходят удача и достаток.

Что за праздник Птичье потенье

Наши предки считали, что перелётные птицы зимуют в мифическом Ирии: волшебной стране за тёплым морем, которая одновременно символизировала и рай, и потусторонний мир. Своевременный прилёт пернатых означал окончательную победу весны над зимой. В народе говорили: «На Обретение птица вращается к гнезду, дети — к хлебу, а мужчины — к труду». Зимующие птицы начинали строить гнёзда, а перелётные возвращались домой. День получил название Птичьего потенья именно потому, что пернатые активно трудились над обустройством своих жилищ.

Как праздновали Иванов день на Руси

Крестьяне помогали птицам обживаться: мужчины чинили старые скворечники и мастерили новые, причём делали их непременно из берёзовой коры. Верили, что скворцы охотнее всего заселяют именно берестяные домики. Женщины пекли печенье в форме жаворонков, синиц и аистов: эти сладкие птички должны были ускорить приход настоящего тепла и принести радость в дом. Рыбаки отправлялись на промысел, ведь клёв в Иванов день всегда радовал богатым уловом. Вернувшись домой, мужчины чистили рыбу, а женщины варили ароматную уху. Каждый член семьи должен был отведать хотя бы ложку этого блюда, чтобы весь год прошёл в достатке и согласии.

Что можно делать 9 марта в Иванов день

Иванов день располагает к добрым делам и заботе о природе. Наши предки знали, как привлечь к себе удачу и благополучие через простые, но важные действия.

  • Развешивать и чинить скворечники. Помощь пернатым приносит в дом достаток и защищает урожай от вредителей. Лучше всего делать домики для птиц из берёзовой коры.
  • Печь птичек из теста. Сладкое печенье в форме жаворонков, синиц или аистов ускоряет приход весны и наполняет дом радостью. Угощайте всех членов семьи.
  • Отправляться на рыбалку. В этот день клёв особенно хороший. Пойманную рыбу нужно приготовить и разделить между всеми домочадцами для счастливого года.
  • Кормить птиц. Насыпьте крошек или зерна в кормушки. Это привлечёт в вашу жизнь удачу и благополучие.
  • Наблюдать за птицами. Встретить аиста или жаворонка 9 марта считалось особенно счастливым знаком: весь год проживёте в достатке и с хорошим настроением.
  • Проверять пчелиные ульи. Пчеловоды осматривали пчёл после зимовки. Если пчёлы живы и здоровы, год будет медовым и урожайным.
  • Готовить рыбные блюда. Уха, сваренная 9 марта из свежепойманной рыбы, приносит достаток всей семье. Главное, чтобы каждый попробовал.

Что нельзя делать в Иванов день

Птичье потенье окружено множеством запретов, связанных с уважением к природе и домашним делам. Нарушение этих правил могло навлечь беду на семью. Должны признаться, список действительно впечатляющий.

  • Стирать и сушить бельё. Можно потревожить покой водяного и русалок. Развешанное бельё испугает птиц, и они улетят обратно, задержав приход весны.
  • Готовить блюда из птицы. Особенно опасно готовить утку: семью окружат сплетни и недоверие между родными. Любая птица на столе приносит беды и несчастья.
  • Рубить деревья и выкорчёвывать пни. Это приведёт к несчастью или трагедии в семье. Нельзя шуметь под плодовыми деревьями, чтобы не отпугнуть птиц.
  • Разжигать костры. Огонь 9 марта становится началом большого семейного скандала, который приведёт к серьёзному разладу.
  • Распарывать и отпаривать одежду. Женщинам нельзя распарывать рукава мужниной рубашки: можно навсегда потерять супруга. Гладить одежду тоже запрещено: придётся выкручиваться и юлить в неприятных ситуациях.
  • Плести косы. Девушки и женщины избегали заплетать волосы, чтобы не вплести в свою судьбу невзгоды, болезни и неудачи.
  • Ложиться спать рано. Нельзя засыпать до полуночи, иначе в дом проникнет нечисть. Она может перебить посуду, отравить еду и даже похитить маленьких детей.
  • Спать днём детям и старикам. Лихорадка, прячущаяся по углам, легко расправится со спящим человеком, который после дневного сна может тяжело заболеть.
  • Начинать новые дела. Всё начатое 9 марта не доставит радости и не принесёт пользы. Лучше завершать старые проекты.
  • Использовать острые предметы. Особенно топор, пилу, нож и ножницы. Работа с острыми инструментами может привести к несчастью.
  • Подметать пол к порогу. Кто-то из родных навсегда покинет дом. Подметайте от порога внутрь.
  • Поднимать монеты с земли. Вместе с найденными деньгами заберёте чужие беды и несчастья.
  • Ругаться и выяснять отношения. Скандалы 9 марта приведут к болезням и безденежью в семье.
  • Пить спиртное. Неприятности случатся не только с выпившим, но и со всеми членами его семьи.

Приметы на Птичье потенье

По погоде и поведению птиц 9 марта наши предки предсказывали, каким будет лето и когда ждать настоящего тепла. Внимательное наблюдение за природой помогало спланировать хозяйственные дела.

  • Птицы вьют гнёзда на солнечной стороне — лето будет холодным. Если устраиваются в тени — жди жаркого сезона.
  • Прилетели аисты и жаворонки — год будет урожайным, особенно на хлеб.
  • Увидеть аиста 9 марта — весь год проживёшь в достатке и с отличным настроением.
  • Заметили грачей — через месяц снега уже не будет.
  • Синица запела звонко и весело — скоро потеплеет. Если щебечет протяжно и жалобно — птица голодна, нужно построить кормушку.
  • Дятел стучит — весна задержится, холода продлятся ещё долго.
  • Снегири улетели — морозы больше не вернутся.
  • Кукушка кукует вечером — жди заморозков.
  • Глухари прилетели токовать в ненастное утро — к потеплению.
  • Утки и гуси прячут клюв под крыло — похолодает в ближайшие дни.
  • Птицы нахохлились — к непогоде и ветру.
  • Вороны кружат над домом — плохой знак, возможны несчастья. Чёрные птицы связаны с нечистой силой.
  • На небе ясный месяц с острыми краями — в ближайшие дни ударят заморозки.
  • День снежный — и апрель будет снежным. Солнечная погода обещает тёплый апрель.
  • Идёт дождь 9 марта — на Пасху тоже будет дождливо.
  • Снег на крышах — готовьтесь к холодам на Пасху. Чистые крыши — Пасха будет тёплой.
  • Тёплый ветер подул — лето выдастся тёплым и дождливым.
  • Овцы сбиваются в группы и блеют — погода испортится.
  • Лисица кочует на большие расстояния — к ненастью.

Иванов день завершает длинные мартовские выходные напоминанием о том, что весна окончательно вступила в свои права. Помогите птицам обустроиться в родных краях, накормите пернатых, испеките сладких жаворонков и понаблюдайте за природой. Эти простые действия, проверенные веками, помогут привлечь в дом счастье, достаток и гармонию на весь год. А соблюдение старинных запретов убережёт семью от ссор, болезней и неудач. А всё о ретроградном Меркурии в 2026 году — читайте в материалах Life.ru!

