Птичье потенье 9 марта: какие приметы помогут привлечь счастье и богатство в дом

Завершение длинных мартовских выходных совпадает с одним из самых светлых весенних праздников народного календаря. 9 марта отмечают Иванов день, или Обретение, который в народе прозвали Птичьим потеньем. Название говорит само за себя: именно в это время пернатые возвращаются из тёплых краёв и начинают обустраивать гнёзда. Наши предки верили, что святой Иоанн Предтеча своим чудом возвращает птиц домой, а вместе с ними в дома приходят удача и достаток.

Что за праздник Птичье потенье

Обретение 9 марта: что нужно знать о празднике. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Visual Emotions

Наши предки считали, что перелётные птицы зимуют в мифическом Ирии: волшебной стране за тёплым морем, которая одновременно символизировала и рай, и потусторонний мир. Своевременный прилёт пернатых означал окончательную победу весны над зимой. В народе говорили: «На Обретение птица вращается к гнезду, дети — к хлебу, а мужчины — к труду». Зимующие птицы начинали строить гнёзда, а перелётные возвращались домой. День получил название Птичьего потенья именно потому, что пернатые активно трудились над обустройством своих жилищ.

Как праздновали Иванов день на Руси

Крестьяне помогали птицам обживаться: мужчины чинили старые скворечники и мастерили новые, причём делали их непременно из берёзовой коры. Верили, что скворцы охотнее всего заселяют именно берестяные домики. Женщины пекли печенье в форме жаворонков, синиц и аистов: эти сладкие птички должны были ускорить приход настоящего тепла и принести радость в дом. Рыбаки отправлялись на промысел, ведь клёв в Иванов день всегда радовал богатым уловом. Вернувшись домой, мужчины чистили рыбу, а женщины варили ароматную уху. Каждый член семьи должен был отведать хотя бы ложку этого блюда, чтобы весь год прошёл в достатке и согласии.

Что можно делать 9 марта в Иванов день

Что можно и нельзя делать 9 марта в Иванов день. Фото © Freepik

Иванов день располагает к добрым делам и заботе о природе. Наши предки знали, как привлечь к себе удачу и благополучие через простые, но важные действия. Развешивать и чинить скворечники. Помощь пернатым приносит в дом достаток и защищает урожай от вредителей. Лучше всего делать домики для птиц из берёзовой коры.

Помощь пернатым приносит в дом достаток и защищает урожай от вредителей. Лучше всего делать домики для птиц из берёзовой коры. Печь птичек из теста. Сладкое печенье в форме жаворонков, синиц или аистов ускоряет приход весны и наполняет дом радостью. Угощайте всех членов семьи.

Сладкое печенье в форме жаворонков, синиц или аистов ускоряет приход весны и наполняет дом радостью. Угощайте всех членов семьи. Отправляться на рыбалку. В этот день клёв особенно хороший. Пойманную рыбу нужно приготовить и разделить между всеми домочадцами для счастливого года.

В этот день клёв особенно хороший. Пойманную рыбу нужно приготовить и разделить между всеми домочадцами для счастливого года. Кормить птиц. Насыпьте крошек или зерна в кормушки. Это привлечёт в вашу жизнь удачу и благополучие.

Насыпьте крошек или зерна в кормушки. Это привлечёт в вашу жизнь удачу и благополучие. Наблюдать за птицами. Встретить аиста или жаворонка 9 марта считалось особенно счастливым знаком: весь год проживёте в достатке и с хорошим настроением.

Встретить аиста или жаворонка 9 марта считалось особенно счастливым знаком: весь год проживёте в достатке и с хорошим настроением. Проверять пчелиные ульи. Пчеловоды осматривали пчёл после зимовки. Если пчёлы живы и здоровы, год будет медовым и урожайным.

Пчеловоды осматривали пчёл после зимовки. Если пчёлы живы и здоровы, год будет медовым и урожайным. Готовить рыбные блюда. Уха, сваренная 9 марта из свежепойманной рыбы, приносит достаток всей семье. Главное, чтобы каждый попробовал.

Что нельзя делать в Иванов день

Иванов день 9 марта: народные традиции и запреты. Фото © Freepik

Птичье потенье окружено множеством запретов, связанных с уважением к природе и домашним делам. Нарушение этих правил могло навлечь беду на семью. Должны признаться, список действительно впечатляющий. Стирать и сушить бельё. Можно потревожить покой водяного и русалок. Развешанное бельё испугает птиц, и они улетят обратно, задержав приход весны.

Можно потревожить покой водяного и русалок. Развешанное бельё испугает птиц, и они улетят обратно, задержав приход весны. Готовить блюда из птицы. Особенно опасно готовить утку: семью окружат сплетни и недоверие между родными. Любая птица на столе приносит беды и несчастья.

Особенно опасно готовить утку: семью окружат сплетни и недоверие между родными. Любая птица на столе приносит беды и несчастья. Рубить деревья и выкорчёвывать пни. Это приведёт к несчастью или трагедии в семье. Нельзя шуметь под плодовыми деревьями, чтобы не отпугнуть птиц.

Это приведёт к несчастью или трагедии в семье. Нельзя шуметь под плодовыми деревьями, чтобы не отпугнуть птиц. Разжигать костры. Огонь 9 марта становится началом большого семейного скандала, который приведёт к серьёзному разладу.

Огонь 9 марта становится началом большого семейного скандала, который приведёт к серьёзному разладу. Распарывать и отпаривать одежду. Женщинам нельзя распарывать рукава мужниной рубашки: можно навсегда потерять супруга. Гладить одежду тоже запрещено: придётся выкручиваться и юлить в неприятных ситуациях.

Женщинам нельзя распарывать рукава мужниной рубашки: можно навсегда потерять супруга. Гладить одежду тоже запрещено: придётся выкручиваться и юлить в неприятных ситуациях. Плести косы. Девушки и женщины избегали заплетать волосы, чтобы не вплести в свою судьбу невзгоды, болезни и неудачи.

Девушки и женщины избегали заплетать волосы, чтобы не вплести в свою судьбу невзгоды, болезни и неудачи. Ложиться спать рано. Нельзя засыпать до полуночи, иначе в дом проникнет нечисть. Она может перебить посуду, отравить еду и даже похитить маленьких детей.

Нельзя засыпать до полуночи, иначе в дом проникнет нечисть. Она может перебить посуду, отравить еду и даже похитить маленьких детей. Спать днём детям и старикам. Лихорадка, прячущаяся по углам, легко расправится со спящим человеком, который после дневного сна может тяжело заболеть.

Лихорадка, прячущаяся по углам, легко расправится со спящим человеком, который после дневного сна может тяжело заболеть. Начинать новые дела. Всё начатое 9 марта не доставит радости и не принесёт пользы. Лучше завершать старые проекты.

Всё начатое 9 марта не доставит радости и не принесёт пользы. Лучше завершать старые проекты. Использовать острые предметы. Особенно топор, пилу, нож и ножницы. Работа с острыми инструментами может привести к несчастью.

Особенно топор, пилу, нож и ножницы. Работа с острыми инструментами может привести к несчастью. Подметать пол к порогу. Кто-то из родных навсегда покинет дом. Подметайте от порога внутрь.

Кто-то из родных навсегда покинет дом. Подметайте от порога внутрь. Поднимать монеты с земли. Вместе с найденными деньгами заберёте чужие беды и несчастья.

Вместе с найденными деньгами заберёте чужие беды и несчастья. Ругаться и выяснять отношения. Скандалы 9 марта приведут к болезням и безденежью в семье.

Скандалы 9 марта приведут к болезням и безденежью в семье. Пить спиртное. Неприятности случатся не только с выпившим, но и со всеми членами его семьи.

Приметы на Птичье потенье

Приметы на 9 марта: как привлечь счастье и богатство. Фото © Freepik

По погоде и поведению птиц 9 марта наши предки предсказывали, каким будет лето и когда ждать настоящего тепла. Внимательное наблюдение за природой помогало спланировать хозяйственные дела. Птицы вьют гнёзда на солнечной стороне — лето будет холодным. Если устраиваются в тени — жди жаркого сезона.

— лето будет холодным. Если устраиваются в тени — жди жаркого сезона. Прилетели аисты и жаворонки — год будет урожайным, особенно на хлеб.

— год будет урожайным, особенно на хлеб. Увидеть аиста 9 марта — весь год проживёшь в достатке и с отличным настроением.

— весь год проживёшь в достатке и с отличным настроением. Заметили грачей — через месяц снега уже не будет.

— через месяц снега уже не будет. Синица запела звонко и весело — скоро потеплеет. Если щебечет протяжно и жалобно — птица голодна, нужно построить кормушку.

— скоро потеплеет. Если щебечет протяжно и жалобно — птица голодна, нужно построить кормушку. Дятел стучит — весна задержится, холода продлятся ещё долго.

— весна задержится, холода продлятся ещё долго. Снегири улетели — морозы больше не вернутся.

— морозы больше не вернутся. Кукушка кукует вечером — жди заморозков.

— жди заморозков. Глухари прилетели токовать в ненастное утро — к потеплению.

Народные приметы на 9 марта: погода и урожай. Фото © Freepik

Утки и гуси прячут клюв под крыло — похолодает в ближайшие дни.

— похолодает в ближайшие дни. Птицы нахохлились — к непогоде и ветру.

— к непогоде и ветру. Вороны кружат над домом — плохой знак, возможны несчастья. Чёрные птицы связаны с нечистой силой.

— плохой знак, возможны несчастья. Чёрные птицы связаны с нечистой силой. На небе ясный месяц с острыми краями — в ближайшие дни ударят заморозки.

— в ближайшие дни ударят заморозки. День снежный — и апрель будет снежным. Солнечная погода обещает тёплый апрель.

— и апрель будет снежным. Солнечная погода обещает тёплый апрель. Идёт дождь 9 марта — на Пасху тоже будет дождливо.

— на Пасху тоже будет дождливо. Снег на крышах — готовьтесь к холодам на Пасху. Чистые крыши — Пасха будет тёплой.

— готовьтесь к холодам на Пасху. Чистые крыши — Пасха будет тёплой. Тёплый ветер подул — лето выдастся тёплым и дождливым.

— лето выдастся тёплым и дождливым. Овцы сбиваются в группы и блеют — погода испортится.

— погода испортится. Лисица кочует на большие расстояния — к ненастью.

Иванов день завершает длинные мартовские выходные напоминанием о том, что весна окончательно вступила в свои права. Помогите птицам обустроиться в родных краях, накормите пернатых, испеките сладких жаворонков и понаблюдайте за природой. Эти простые действия, проверенные веками, помогут привлечь в дом счастье, достаток и гармонию на весь год. А соблюдение старинных запретов убережёт семью от ссор, болезней и неудач.