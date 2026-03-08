Владимир Путин
Стилист Влад Лисовец подсказал мужчинам идеальный подарок на 8 Марта

Обложка © Life.ru

За долгие годы отношение женщин к 8 Марта не изменилось. Они ждут от мужчин искренних чувств и цветов, а не просто дорогих подарков, уверен стилист Владислав Лисовец. По его словам, 98% дам хотят признания и душевного вложения, а не демонстрации статуса.

«Женщина ждёт цветы, искренние цветы. Она ждёт искреннюю любовь. Она ждёт настоящие подарки. Не просто подарок, не просто, чтобы он стоил больших денег», — отметил собеседник «Газеты.ru».

По его мнению, лучший способ провести праздник — отправиться на прогулку и на ужин в ресторан. Шопинг эксперт не рекомендует. Намного важнее создать атмосферу, в которой женщина сможет раскрыться.

«Поэтому дарите чувства, дарите любовь. Это самое ценное, что ждёт любой нормальный человек», — заключил Лисовец.

К слову, выбор цветов на 8 Марта может рассказать о характере мужчины не меньше, чем поступки. Флорист уверена, что букет отражает не только отношение к женщине, но и личность самого дарителя. К примеру, профессионал, доверяющий экспертам, просит собрать «что-нибудь красивое».

